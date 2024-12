Ještě před půl rokem, v době vyhrocené předvolební kampaně v USA, se česká média i politici k Trumpovi vyjadřovali s odporem. Dnes už „muž roku časopisu TIME“ česká média nestraší, ale ona straší Trumpem.

Donald Trump se stal osobností roku časopisu Time již podruhé. Po vítězství v prezidentských volbách v roce 2024 byl oceněn za svou schopnost zorganizovat „historický comeback“, za přetvoření politické krajiny USA a za výraznou proměnu amerického prezidentského úřadu i role Spojených států na světové scéně.

Sam Jacobs, šéfredaktor časopisu Time, v dopise čtenářům napsal, že Trump vyhrál „za to, že vedl comeback historických rozměrů, za politickou realignaci, která nemá obdoby, za přetváření amerického prezidentského úřadu a změnu role Ameriky ve světě, je Donald Trump osobností roku 2024.“

Tento významný okamžik si Trump připomene ve čtvrtek, kdy spolu s několika členy své rodiny slavnostně zazvoní na burze v New Yorku. Poprvé byl oceněn v roce 2016, kdy se po svém prvním volebním vítězství stal prezidentem Spojených států.

Výše uvedené postupně proniká i do „standardních“ médií v českém prostoru a Donald Trump se pomalu stává osobností světového významu, která zakroutí krkem Rusku a jeho expanzi na Ukrajinu. Sice ještě občas řekne něco, co vzbudí drobné námitky (zvažování odchodu z NATO), ale když budou členové NATO mimo USA více zbrojit, mohlo by to tak zůstat. A zcela jiné jsou i fotografie, které se dnes snaží ukázat Trumpa jako „dobráka“, když před tím to byly fotky „zločince“.

Další mediální proměna probíhá vůči Ukrajině napadené Ruskem. Ukrajina by se měla připravovat na to, že jí Spojené státy budou po střídání prezidentů poskytovat méně vojenské pomoci, naznačil v rozhovoru s televizí NBC News zvolený americký prezident Donald Trump. V prohlášení pak dodal, že boje na Ukrajině by se měly okamžitě zastavit a mělo by začít vyjednávání o míru. Podle Trumpa se Kyjev chce po letech ruské agrese s Moskvou dohodnout. Vyjádření se objevila poté, co se nastupující hlava státu v Paříži setkala s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump se vrátí do Bílého domu 20. ledna a jeho plány kolem ruské invaze na Ukrajinu jsou stále velmi nejasné. Neustále uvádí, že válku rychle ukončí, a dává najevo, že mu současná výše americké pomoci Ukrajině vadí, otevřeně však nemluví o jejím zastavení. V televizním rozhovoru publikovaném v neděli dostal otázku, zda by se Ukrajina měla připravit na snížení americké pomoci po jeho inauguraci. „Možná, asi ano,“ odpověděl republikánský politik.

Mimochodem, tato slova už nejsou komentována jako zrada Ukrajiny, ale směřují k tomu, aby se čtenáři postupně smířili s tím, že Ukrajina ztratí část území, které ve válce obsadilo Rusko. Sice se ještě stále v řečech evropských i českých politiků objevují termíny, že s jednáním musí souhlasit Ukrajina, ale případné omezení americké podpory by samozřejmě bylo jasným „signálem“, že má Ukrajina s Ruskem jednat. To by znamenalo především zrušit zákon, který zakazuje jednání s Vladimirem Putinem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes podepsal nařízení, které znemožňuje diplomatická jednání ukrajinských představitelů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Už v pátek ukrajinský prezident sdělil, že Kyjev nebude s Ruskem jednat, dokud bude v jeho čele Putin. (zveřejněno 4.10.2022-pozn. autora).

Je však docela možné, že se sice s Putinem jednat bude, ale ono nařízení nebude Volodymyr Zelenskyj dodržovat a zůstane tak v platnosti. Ono Rusko mělo a má podobné požadavky:

Rusko je připraveno k jednáním o míru, ale nikoliv k setrvání současného ukrajinského režimu u moci, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Ukrajina se pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského postavila vpádu ruských vojsk a už téměř dva roky se brání ruské agresi. Západ poskytuje zemi vojenskou a další pomoc. (zveřejněno 22.1.2024-pozn,autora).

Každý, kdo alespoň povrchně sleduje naše „standardní“ média, si musel změny v psaní o Trumpovi povšimnout. Ještě stále sice někteří komentátoři pochybují o Trumpových záměrech a někteří mu stále dokonce ani nevěří, politika EU však již vzala Trumpa na vědomí a snaží se vytvářet dojem toho, že se vše vyvíjí podle „plánu“. A jsou i tací, kteří už Trumpem vyhrožují směrem k Putinovi a tvrdí, že Trump bude zásadním nepřítelem Putina. Tak si můžeme vybrat.