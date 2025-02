Trump uvalí cla na dovoz z EU: 25%

Sotva utichla bouře mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským a v pátek 28.2.2025 má být podepsána smlouva o surovinách na Ukrajině, Trump oznámil zavedení cel na dovoz z EU.

Spojené státy brzy oznámí zavedení cel na dovoz z Evropské unie, která budou činit 25 procent. Během prvního zasedání své vlády to ve středu oznámil americký prezident Donald Trump. Washington také podle něho od 2. dubna zavede dovozní cla pro Kanadu a Mexiko, která měla původně začít platit od března, informují agentury. Evropská komise večer uvedla, že je připravena rychle zareagovat odvetnými cly.

….Představitelé EU v minulých týdnech dali najevo, že na případná cla odpoví protiopatřeními, což mluvčí Evropské komise zopakoval i dnes. „EU rozhodně a okamžitě zareaguje na neospravedlněné překážky pro volný a férový obchod,“ uvedl mluvčí podle agentury Reuters. Dodal, že EU je největší volný trh na světě, z čehož Spojené státy profitují.

Trump řekl, že to sice Evropa může udělat, neuspěje však. Spojené státy v takovém případě mohou zcela přestat dovážet evropské produkty, a tím vyhrají, usoudil Trump.

V případě Mexika a Kanady už Trump zavedení cel oznámil, výměnou za posílení ochrany hranic proti nelegální migraci a slib tvrdšího boje proti pašování drogy fentanylu. Pětadvacetiprocentní cla měla po odkladu začít platit počátkem března, ministr obchodu Howard Lutnick oznámil, že „cla spojená s fentanylem“ byla opět odložena a pokud bude Trump s výsledky Mexika a Kanady na tomto poli spokojen, může je znovu odložit. Cla, jejichž uvalení prezident nespojil s fentanylovým problémem, však začnou platit 2. dubna, uvedl ministr. Nespecifikoval přitom, o které produkty jde.

Toto se děje ve světě, který prožívá nejhorší bezpečnostní krizi od konce „Studené války“ mezi bolševickým Východem a kapitalistickým Západem neboli mezi diktaturou a demokracií. Bolševismus sice v Rusku padl, ale drží se v Číně, Vietnamu a na Kubě s tím, že Čína a Vietnam přešly na kapitalismus pod vůdcovstvím komunistické strany, Kuba to zkouší také, ale moc jí to nejde.

Emmanuel Macron po setkání s Trumpem tvrdil, že se mu snad podařilo Trumpa přesvědčit, aby neválčil s EU, že nemůže válčit najednou s EU i Čínou. Vypadá to tak, že Macron opět jenom přednesl přání, které bývá otcem jakékoliv „vhodné“ myšlenky. Ono to dokonce může skončit tak, že Trumpova Amerika bude klidně válčit s EU a doveze si vše co potřebuje třeba i z Číny.

Krásný příklad „pragmatismu“ se rodí na Ukrajině. Zelenskyj kdysi na podzim loňského roku „nabídl“ ukrajinské suroviny výměnou za bezpečnostní záruky a Trump se toho chytil. Vyslal na Ukrajinu svého ministra a Zelenský ho údajně seřval a vyhodil. Co následovalo, víme. Trump označil Zelenského za diktátora, obvinil Ukrajinu z toho, že si začala válku s Ruskem. Pak se opět „jednalo“ a smlouva o surovinách z Ukrajiny je údajně hotová. I když v médiích zaznělo i to, že ještě „lepší“ smlouvu nabídla Ukrajině EU.

Tento přístup Trumpa mění válku na Ukrajině tak, jako by se jednalo o ovládnutí strategických surovin a vůbec nešlo o to, zda se Ukrajina ubrání ruské agresi. Bezpečnostní záruky má podle Trumpa zajistit Ukrajině Evropa, tj. EU. Nyní to přechází do stadia „boje o strategické suroviny“ a v nich mají mít Spojené státy rozhodující slovo. Trump na základě tohoto vývoje prohlásil, že se Ukrajina brání statečně a slíbil vojenskou pomoc do doby, než Ukrajina uzavře s Ruskem mír.

Aby bylo jasné, kdo je tu pánem, odmítl se americký ministr zahraničí Marco Rubio setkat s Kallasovou, šéfkou diplomacie EU. Schůzka šéfky evropské diplomacie Kaji Kallasové s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem byla zrušena a během její oficiální návštěvy v USA se neuskuteční. Podle stanice Euronews jde o „problémy s plánováním“, což přeloženo z řeči diplomatů znamená, že na Kallasovou nemá Rubio čas.

Dnes, 27.2.2025, se mají setkat v Istanbulu diplomaté USA a Ruska a mají jednat o obnovení „normálních vztahů“, které se dostaly do situace, že na obou ambasádách jsou jen zbytky zaměstnanců, kteří udržují jejich chod. Tak uvidíme, co z toho vzejde.

Závěr: Válka na Ukrajině a vypuknutí obchodní války mezi EU a USA budou zřejmě dominovat následujícím týdnům v médiích. Nelze se zbavit dojmu, že se otázka budoucnosti Ukrajiny zredukovala na to, kdo si víc ze zdevastované Ukrajiny urve a lidi, ti jsou vlastně „no problem“.