Trump opět „zklamal“ Zelenského a EU?
Na rozdíl od prvního jednání Volodymyra Zelenského v Bílém domě se sice Zelenský dočkal pochvaly za „krásné sako“, ale výsledek svého jednání nechtěl Zelenský nijak zvlášť komentovat. Takže to udělali jiní. Německý kancléř Fridrich Merz tak například prohlásil, že páteční návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského u jeho amerického protějšku Donalda Trumpa v Bílém domě neproběhla tak, jak si Kyjev představoval. Podle něj to jen potvrzuje, jak zásadní zůstává evropská pomoc Ukrajině.
Ještě podrobnější zprávy o jednání v Bilém domě se nesou v duchu: Řev v Bílém domě. Stačil jeden telefon a Putin má Trumpa zase v kapse
Když Volodymyr Zelenskyj v pátek dorazil do Bílého domu, přivezl si s sebou několik map. Nejen nákresy bojových linií v Donbasu, ale také mapu ruského vnitrozemí s vyznačenými citlivými body nepřítele. Spoléhal se, že na nich ukáže, jaké vojenské cíle by s americkými raketami Tomahawk mohl zasáhnout.
Jenže jednání v Cabinet Room se nakonec odehrávalo podle úplně jiného scénáře, než předpokládal. Oba prezidenti na sebe podle zdrojů deníku Financial Times křičeli, Trump neustále nadával a svého hosta tlačil, aby přijal Putinovy podmínky míru: tedy aby se ukrajinská vojska stáhla ze zbytků Doněcké oblasti. Komentář se ovšem nese v duchu toho, že je Trump „ovlivněn“ ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dokonce už přejal jeho slovník o „speciální vojenské operaci“.
Ve skutečnosti však Trumpova politika není založena na nějakém „přejímání“ názorů toho či onoho. Připomeňme si jenom „otočky“ v případě války v Gaze. Je naprosto typické, že média (alespoň ta česká) se dostávají „do sporu“ s Trumpovými názory, pokud nekonvenují názorům Evropské komise EK. Proto zásadně kritizovala Trumpovy názory o přeměně Gazy v Rivieru a vystěhování tamních obyvatel. Navíc, Německo, Francie či Kanada a Velké Británie uznaly Palestinu jako samostatný stát, načež Trump zatlačil na Izrael a donutil ho ukončit válku. Ono se tam bude střílet stále, ale „mír“ garantovaný USA, Tureckem a dalšími arabskými státy je tady. Trump si byl moc dobře vědom toho, že pokračující likvidace Gazy by ho stála spojenectví s důležitými arabskými státy jako Saudská Arábie, a proto dotlačil Izrael k tomu, že propustil stovky vězňů včetně teroristů.
A v podstatě stejná „taktika“ je na stole i v případě Ukrajiny. Když Trump Rusko označí za „papírového tygra“ a prohlásí, že by Rusko mohlo válku prohrát, je to něco, co EK ráda slyší. Ale protože Trump chce zejména „odloupnout“ Rusko od Číny (a Putin to moc dobře ví), za pár týdnů se Trump opět naveze do Ukrajiny a „varuje“, že jí Rusko zničí. Ono Rusko už Ukrajinu ničí podobně jako Izrael Gazu, jen to není tak vidět. Ukrajina je ohromná země, kdežto Gaza město s dvěma miliony lidí.
Izrael navrhnul Trumpa na Nobelovu cenu míru a pokud se Trumpovi podaří dotlačit k příměří i Zelenského s Putinem, určitě z toho bude další nominace. A nedělejme si iluze. Izrael musel „spolknout“ to, že Hamás není poražen a Ukrajina bude muset „spolknout“ to, že Rusko bude okupovat její území. Ukrajina totiž potřebuje mír i proto, že potřebuje nutně obrovské investice do zničené infrastruktury a bez míru žádné investice nebudou. Jde skutečně o to zachránit z Ukrajiny pro Západ co nejvíce. Že je to svinstvo? Samozřejmě, ale politika je bohužel plná takových „řešení“. Trump na rozdíl od Bidena pro ukončení válek něco faktického udělal.
Jan Bartoň
Vzniká vláda národní ostudy – ta odcházející byla príma?
Neodpustím si tentokrát komentovat komentář Alexe Švamberka, který vznikající vládu Andreje Babiše označuje za vládu národní ostudy.
Jan Bartoň
Gaza: Komentář a zprávy se „poněkud rozcházejí“
Přečetl jsem si komentář Milana Vodičky o tom, jak se Izrael spojil s Araby za zády Hamásu a jak EU „vyměkla“ a pochvalné komentáře čtenářů. Hned „vedle“ se ale píše něco jiného.
Jan Bartoň
Nesmazaný svět Filipa Turka
Pod titulkem „Odhalujeme smazaný svět Filipa Turka“ uveřejnil Deník N článek, který označuje Filipa Turka jako příznivce rasismu, a to na základě jeho statusů na sociálních sítích z minulosti.
Jan Bartoň
Fiala prohrál, a to je vše
Dramatická změna, jak jí ohlašují některé titulky, je daleko od reality. Koalice SPOLU podle předpokladů prohrála a její porážka je milosrdnější, než se nakonec předpokládalo.
Jan Bartoň
Spojenci půjdou přes nás na Rusy
Přečetl jsem si víceméně konsternovaně názory našeho „experta“ na válku s Ruskem a také jsem „zabloudil“ do názorů čtenářů. Žijeme de facto v době válečných příprav s tím, že jaderné zbraně „neexistují“.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
ANO, SPD a Motoristé se shodují na návrat věku odchodu do důchodu na 65 let
V jednání o programu vznikající nové vlády pokračují vyjednavači ANO, SPD a Motoristů. V úterý mají...
Policista pistolí vyhrožoval bezdomovci. Soud mu potvrdil trest, navíc přijde o práci
Odvolací senát Krajského soudu v Plzni dnes potvrdil podmínku pro pětadvacetiletého policistu Pavla...
Na Kladensku po střetu dodávky a náklaďáku zemřel řidič. Silnice je uzavřená
Na silnici I/7 u obce Kvílice na Kladensku narazila v úterý dopoledne dodávka do nákladního auta,...
Lednice jsou prázdné, obědvá se nad klávesnicí. Lidé šetří na jídle, zjistil průzkum
Ceny potravin i poledních menu dál rostou. Za oběd v restauraci dnes lidé zaplatí v průměru kolem...
Prostorný byt 3+1, Loučovice, okres Český Krumlov
Loučovice, okres Český Krumlov
2 850 000 Kč
- Počet článků 2850
- Celková karma 26,95
- Průměrná čtenost 1986x