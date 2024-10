Trump může „vyhrát i prohrát“

Podle amerických médií se šance Kamaly Harrisové i Donalda Trumpa na výhru v prezidentských volbách vyrovnávají. Potvrzují to i agentury, které se věnují sběru volebních preferencí.

V amerických prezidentských volbách už začalo hlasování a podle informací z médií už svůj hlas na dálku poslalo přes pět milionů voličů. Co se prognóz o výsledku voleb týče, o výsledku voleb nakonec budou rozhodovat voliči v tak zvaných „swing states“, což by se nechalo volně přeložit jako státy „na houpačce“, kde jednou vítězí demokraté a podruhé republikáni.

Podle amerických médií jsou letošními „státy na houpačce“ následující: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylvánie, Severní Karolína a Wisconsin. Podle výsledků průzkumu podpory v těchto státech podle webu FiveThirtyEight ze dnů 11. až 15. října se situace v těchto státech vyvíjí tak, jak ukazuje následující tabulka:

Stát Počet volitelů Vede Rozdíl v % Arizona 11 Trump +2 Georgia 16 Trump +2 Michigan 15 Harrisová +1 Nevada 5 Harrisová +1 Pensylvánie 19 Harrisová +4 Severní Karolína 16 Trump +2 Wisconsin 10 Trump +1

Název webu je odvozen od celkového počtu volitelů za státy americké unie, kteří o budoucím prezidentovi hlasují s tím, že dodrží výsledek svého státu. Celkem jich je 538 a k vítězství tak kandidát na prezidenta USA potřebuje nejméně 270 volitelů. Pokud by Trump i Harrisová uspěly podle stávajících průzkumů, získal by Trump 53 volitelů a Harrisová jenom 39. Tím by se příštím prezidentem stal právě Trump. Pokud bychom ale průzkumy, které hovoří o rozdílu pouhé 1 %, tj. státy Michigan, Nevada a Wisconsin, z mapy vypustily, byl by souboj stále ještě otevřený.

Na webu FiveThirtyEight existuje stránka, kde si každý může upravit výsledky podle jednotlivých států a spočítat si, kdo podle jeho názoru může vyhrát. Pokud bychom právě ony tři státy ponechaly jako nerozhodnuté (šedé) a ostatní podle předběžných výsledků přiřadili republikánům (červené) nebo demokratům (modré), je na tom o něco lépe Trump, který má naději na 257 volitelů, zatímco Harrisová na 251. Trump by pak musel vyhrát buď v Michiganu a dosáhl by na 272 volitelů, nebo ve Wisconsinu a Nevadě s tím samým výsledkem. Harrisová by pro výhru potřebovala z těchto tří států získat na svou stranu vždy dva státy, Michigan a Wisconsin nebo Michigan a Nevadu.

Situace tak vypadá skutečně dramaticky a Trump by mohl i vyhrát. Nicméně, upozornil bych na výsledky z roku 2020, které ukázaly na sílu korespondenčních hlasů. Podle hlasů odevzdaných ve volebních místnostech voličů, kteří k volbám dorazili, byly USA červené od západu na východ, jakmile se však započetly hlasy korespondenční, a bylo jich několik desítek milionů, Biden nad Trumpem přesvědčivě vyhrál.

Je proto opět možné, že se podobný scénář uplatní i v letošních volbách. Pokud republikáni nedokáží aktivovat potenciální voliče prostřednictvím korespondenčních hlasů, Trump s vysokou pravděpodobností prohraje.