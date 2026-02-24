Třetí světová válka už začala – řekl Zelenskyj BBC
Ruský prezident Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru pro britskou stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání agrese Ruska vůči Ukrajině. Ukrajinský lídr ujišťoval, že jeho země válku neprohrává, a ohradil se proti případným ústupkům ruské strany.
….Prohráváme? Samozřejmě že ne!“ prohlásil Zelenskyj. Vítězství podle něj bude znamenat návrat Ukrajinců k normálnímu životu, protože skončí zabíjení lidí. Ale vítězství v širším smyslu by podle ukrajinského prezidenta představovalo odstranění globální hrozby, které vychází z Moskvy.
„Zastavit Putina, nenechat jej okupovat Ukrajinu – to by bylo vítězství světa,“ míní. V širší perspektivě míní, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina získá zpět všechna území, které Rusko okupuje. Pokusit se o jejich osvobození již teď by ale znamenalo ztratit ve válce miliony lidí.
„Také nemáme odpovídající množství zbraní. To nezáleží jen na nás, ale i na našich partnerech,“ poznamenal. Návrat k mezinárodně uznaným hranicím z roku 1991 by pokládal za vítězství spravedlnosti.
Zdá se, že Zelenskyj nasadil hodně „vysokou“ laťku. Hovořit o rozpoutání třetí světové války je dostatečně „silná káva“, abychom se tímto tématem zabývali.
Ukrajina dobyla v posledním týdnu asi 400 km2. To vedlo i ukrajinského velvyslance v Česku k tomu, aby k výročí ruské agrese proti Ukrajině tvrdil v Českém rozhlase (23.2.2026-Radiožurnál), že Ukrajina válku neprohraje. V tomto směru tedy působí Ukrajina na Západ rozhodně stejným hlasem. Zprávy z Ukrajiny jsou ovšem také v Událostech na ČT1, a tam vidíme záběry zničených měst a obecně lidské utrpení každý den.
Podobně se o „třetí světové válce“ hovořilo i v dobách války ve Vietnamu či ještě dříve v Koreji. Dnes jsou tyto války popisovány jako „zástupné“ války v dobách tak zvané války „studené“. Válku poznamenala hlavně internacionalizace konfliktu a rostoucí odpor v řadách americké veřejnosti. Pro zastánce války to byla jen zástupná válka jeden z projevů napětí mezi Východem a Západem; odpůrci poukazovali na neřešitelnost celé situace, vysoký počet obětí a extrémní míru násilí postihující jak bojující strany, tak civilisty. Pro velkou část vietnamského obyvatelstva to byl zas další boj za nezávislost a práva na sebeurčení. Během války vzrostla v USA popularita různých mírových hnutí, konaly se demonstrace a nakonec převážil odpor k této válce. Výsledkem války bylo, že vláda USA nakonec své vojáky stáhla, vítězem se stal Severní Vietnam a došlo k sjednocení země v jeden socialistický stát.
Domnívám se, a v tomto směru musím bohužel se Zelenským jednoznačně nesouhlasit, že ruská agrese proti Ukrajině není „třetí světová válka“. Je to opět „jenom“ velmi „internacionalizovaná“ válka v časech nové studené války, tentokrát mezi Ruskem a Západem z časů administrativy Joea Bidena. Mimochodem, současná americká administrativa to zdaleka jako „třetí světovou válku“ nevnímá a o Rusku dokonce ani nehovoří jako o zásadním bezpečnostním riziku pro USA.
Nová bezpečnostní strategie USA z ledna 2026 je komentována například zde. O třetí světové válce se tam nepíše ani slovo, za to je na prvním místě něco „překvapivě“ nového – USA.
Největší změna je vidět hned na první prioritě. Pentagon říká, že musí „prioritizovat mise, které jsou nejdůležitější pro bezpečnost, svobodu a prosperitu Američanů“. A první úkol shrnuje do jediné věty: „Defend the U.S. Homeland.“
To je výraznější obrat, než se může na první pohled zdát. Zatímco posledních dvacet let se americká strategie točila kolem Blízkého východu a později Indo‑Pacifiku, nyní se těžiště vrací domů. Dokument popisuje celou škálu kroků — od posílení hranic přes systém „Golden Dome for America“ až po modernizaci jaderného odstrašení a kyberobrany.
A ještě jedna věc: Washington znovu oživuje Monroeovu doktrínu. Tentokrát v podobě „Trumpova dodatku“ (Trump Corollary), které má být prosazováno stylem „rychlost, síla a přesnost“. Jinými slovy: Západní hemisféra je zpět v centru pozornosti a USA v ní chtějí jednat mnohem rozhodněji než v minulosti…Nová strategie popisuje evropské bezpečnostní prostředí kritičtěji než dříve a dává jasně najevo, že „starý“ kontinent už není v centru amerických priorit. Dokument ostře hodnotí přístup předchozí administrativy, která podle něj „efektivně povzbudila [evropské spojence], aby se vezli zdarma“, což vedlo k tomu, že „Aliance nebyla schopna odstrašit ani efektivně reagovat na ruskou invazi na Ukrajinu“.
NDS proto říká, že spojenci už nemají fungovat „jako závislosti minulé generace“. USA se chtějí soustředit na obranu vlastního území a na odstrašení Číny. V Evropě mají „spojenci převzít vedení proti hrozbám, které jsou pro ně závažnější než pro nás“, zatímco americká role bude „kritická, ale omezenější“.
O Rusku de facto ani slovo, resp. kritika NATO, že „nereagovalo na ruskou invazi na Ukrajinu“.
V zásadě se tak opakuje spíše konflikt ve stylu někdejší války v Koreji. Ta vietnamská skončila pro USA „špatně“ a Vietnam je dnes komunistický celý. Trump se snaží dohodnout s Ruskem řešení na Ukrajině ve stylu „rozdělení Koreje“. Mimochodem, Zelenskyj v rozhovoru požaduje americké bezpečnostní záruky na 30 let, zatímco Trump nyní slibuje 15 let, tj. polovinu.
Závěr: Svět rozhodně není ve třetí světové válce, ale „pouze“ v internacionalizovaném konfliktu mezi Ruskem a Západem. USA nemají zájem o válku s Ruskem, protože si jsou dobře vědomy toho, že jaderné odstrašování funguje oboustranně. A Rusko nabízí Trumpovi významné obchodní výhody, pokud to na Ukrajině dopadne „dobře“, tj. Rusko získá dohodou nová území, která nyní okupuje. Tak jsou karty rozdány. Navíc, takováto „zásadní stanoviska“ mohou působit kontraproduktivně a ještě více vystrašit už tak rozbouřenou politickou hladinu v EU. Maďarsko a Slovensko zablokovaly další pomoc Ukrajině na jednání o dalším balíku sankcí proti Rusku a o půjčce. Navíc, USA, Rusko a Čína podle zprávy jednají „tajně“ o nové multilaterární dohodě . Spojené štáty sa v pondelok stretli s ruskou delegáciou v Ženeve, aby rokovali o vytvorení potenciálnej multilaterálnej zmluvy o kontrole jadrových zbraní.V utorok sa tam stretnú aj so zástupcami Číny, informoval o tom popredný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí. „Dnes som sa stretol s ruskou delegáciou. Zajtra sa stretneme okrem iných aj s čínskou delegáciou,“ potvrdil pre novinárov americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. Jak to tedy s onou údajnou třetí světovou válkou vlastně je?
Jan Bartoň
