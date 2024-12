Trestná činnost pro zprávy „podporující Rusko“?

Ministr vnitra Vít Rakušan chce uzákonit nový trestný čin „neoprávněné činnosti pro cizí moc“. To by mohlo být lehce zneužito proti zprávám, které by stát vyhodnotil jako „dezinformace“ podporující Rusko.

Praha – Uzákonění nového trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc by pomohlo reagovat na bezpečnostní hrozby. Týkat by se to mohlo i mediální platformy Voice of Europe, která je na sankčním seznamu Evropské unie. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Opozice návrh zpochybňuje, Sněmovna nejen kvůli němu několikrát nedokončila schvalování novely o dalším prodlužování dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí.

Je velmi „zajímavé“ i to, že by se tento postih za „neoprávněnou činnost pro cizí moc“ mohl přidat k zákonu, který má pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Tak zvaný lex Ukrajina by tak mohl být podle Rakušana doplněn „přílepkem“ v tomto znění. Vláda přitom má čerstvou zkušenost s rozhodnutím Ústavního soudu, který zrušil „přílepek“, označovaný jako lex Babiš2, který omezoval právo politiků vlastnit média. Bylo kolem toho mnoho povyku od oslavných ód na nezávislost Ústavního soudu až po konstatování, že v současné době je vlastnictví médií de facto k ničemu a důležité jsou pro politiku sociální sítě, kde se o vlastnictví těch, co se tam sebepropagují , nedá vůbec hovořit.

Nicméně, pokus Rakušana opět pomocí přílepku měnit trestní řád a právo, ukazuje na to, že je vládní garnitura svým způsobem nepoučitelná. Navíc, taková to změna trestního práva využívaná zejména ve vztahu k Rusku a jeho agresi proti Ukrajině, by mohla vést k dalším obavám z toho, že by se s ním svezly i komentáře, které by „neoprávněně podporovaly cizí moc“. Bylo by je možné například už neposuzovat jako „dezinformace“, ale jako podporu ruské agresi.

Mimochodem, dnes se již v médiích píše velmi otevřeně o tom, že Ukrajina ve válce s Ruskem ztrácí další části svého území. Za dobytí Pokrovsku ruskou armádou už dokonce padla generálská hlava ukrajinské armády. Zatím se píše o tom, že byla nařízena evakuace z Pokrovsku a v Pokrovsku jsou údajně již i ruské „průzkumné skupiny“. Právě možnost zneužití zákona o neoprávněné činnosti pro cizí moc v případě informací o ruské agresi vidím jako další stupeň „autocenzury“ u komentátorů. Rakušan a podporovatelé samozřejmě budou tvrdit, že je to „nesmysl“ a že je zákon namířen „jenom“ proti ruským vlivovým skupinám typu Voice of Europe. Retroaktivita by samozřejmě neměla probíhat. Nicméně, retroaktivita k zákonům v Česku se běžně připouští. Zatímco podpora fotovoltaiky uzákoněná v letech 2008/9, která vedla k prvnímu boomu ve výstavbě velkých fotovoltaických zdrojů zejména na půdě, už retroaktivitou prošla a stále prochází. Vždyť schválený rozpočet na rok 2025 počítá s omezením podpory fotovoltaik z let 2009 a 2010 o téměř 22 miliard, a přitom ještě není schválen prováděcí zákon, který by ono snížení podpory zajistil. I kvůli tomu údajně prezident Petr Pavel váhá s podpisem zákona o státním rozpočtu na rok 2025.

A nakonec „perličku“ z USA. Dokonce už i Mark Zuckerberg „políbil Trumpův prsten“ a hodlá změnit „boj s dezinformacemi“ na sítích, které vlastní. Letošní volby znamenaly zásadní zlom. Zuckerberg nejdříve v červenci zrušil omezení Trumpových účtů. Poté se pochvalně vyjádřil o Trumpově chlapácké reakci na atentát a rozpomněl se, že Bidenova administrativa na Metu údajně tlačila během pandemie, aby potlačovala některé názory. A poté, co volby dopadly tak, jak dopadly, požádal nově zvoleného prezidenta o osobní setkání. …Dar ve výši jednoho milionu dolarů do inauguračního fondu Donalda Trumpa je významným mezníkem. Jde o první příspěvek společnosti Meta na jakýkoliv inaugurační fond. Nový vztah mezi Trumpem a Zuckerbergem by mohl znamenat, že Meta přehodnotí svou strategii a upřednostní svobodu projevu nad aktivním bojem proti dezinformacím.

Takže co říci k výše uvedenému? Jenom to, že „boj s dezinformacemi“ je politika jako hrom a nemá se svobodou slova nic společného.