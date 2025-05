Topolánek: Klaus obhajuje ruskou agresi

Mirek Topolánek, který vyhrál jako předseda ODS volby v roce 2006 a přesto nemohl sestavit vládu, se stydí za Václava Klause kvůli tomu, že obhajuje ruskou agresi proti Ukrajině.

„Dvakrát jsem zásadním způsobem přispěl ke zvolení Klause prezidentem. 2003 jsem ve třetím kole třetí volby zajistil klíčový hlas. 2008 jsme ho zvolili s Kalouskem. Vždy mi šlo hlavně o politickou záchranu. Za to se chci upřímně omluvit. Už se za něj fakt stydím,“ uvedl v úterý na X bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek.

Poté Topolánek shrnul diskusi o Klausových názorech takto:

Jsem rád, že jsem vyvolal diskuzi 🤪

1. Klaus se nemění, je fakt konzistentní

2. Zdaleka ne vše, co udělal, bylo špatně

3. Je to cynický technolog moci, dnes naštěstí bez moci

4. Neexistuje asi nikdo, kdo by mu měl být za něco vděčný. Já vůbec

5. Zeman byl horší

Tolik shrnutí 😜

Topolánkovo „shrnutí“ je ovšem stejně „trefné“ jako Klausův rozhovor pro Český rozhlas, který celou aféru s údajnou Klausovou obhajobou ruské agrese vyvolal.

Rozhovor Klause pro Český rozhlas je publikován na iRozhlas. Z tohoto rozhovoru jsem vybral dle mého soudu podstatné vyjádření o válce na Ukrajině. Cituji:

Ale v podstatě přece není sporu o tom, že do dnešního dne si myslím – a ve své nové knize, která vyšla před čtrnácti dny, k osmdesáti letům výročím konce druhé světové války, to dlouze na desítkách stran rozebírám – že svět udělal hroznou chybu, že dopustil, aby válka vznikla a že Rusko udělalo hroznou chybu.Já i Rusku říkám, že mělo hledat jiné řešení při tom ohrožení, které oprávněně cítilo. Mělo hledat jiné řešení, nedopustit, aby vznikla skutečná válka. Mělo být daleko inventivnější, nápaditější. Má tam chytré lidi mezi těmi poradci.

(Reportérka) Rozumím tomu správně, že razíte ten pohled, že za agresi na Ukrajině může společně svět a Rusko.

Teze číslo jedna by byla jasná. Kdo začíná hodnotit válku na Ukrajině dnem 24. února 2022, dělá, myslím si, fatální chybu. Tak se válka hodnotit nedá. Válka se musí hodnotit i s tím, co tomu předcházelo, jaká byla předcházející historie, předcházející vývoj. To je první teze. Myslím, že drtivá většina našich zjednodušených hodnocení této války vychází z toho, že se tváříme, jako kdyby byl všude mír a jako by z višně nebo z nebe najednou spadla válka a Rusko 24. února napadlo (Ukrajinu).

Kolem tohoto Klausova postoje se pak vede dlouhá diskuse, v níž se Klaus občas ztrácí a odpovídá vyhýbavě.

Nicméně, je zcela zásadní, zda výše uvedené Klausovy názory na počátek ruské agrese proti Ukrajině jsou obhajobou Ruska. Spíše nezapadají do rámce zásadních prohlášení na podporu Ukrajiny a zásadní kritiky Ruska.

To, že Západ, tj. USA s administrativou Joea Bidena, nepostupoval racionálně, jsem už psal několikrát v minulosti. Před ruskou agresí se již několik měsíců předem oznamovalo pomocí zpráv tajných služeb, že Rusko se chystá Ukrajinu napadnout. Padlo i konkrétní datum. Rusko pak zaútočilo asi o týden později. Domnívám se, že to byla zásadní chyba americké zahraniční politiky, protože se jednoduše nepočítalo s tím, že Rusko obsadí tak rozsáhlé území východní Ukrajiny.

Rusko dnes při přímých jednáních s Ukrajinou i s USA požaduje uznání čtyř východoukrajinských oblastí – tak zvané Novorusko – jako součást Ruska. To je ona „realita na bojišti“. A požaduje i ty části těchto oblastí, které ještě ani neokupuje. To je pro současné vedení Ukrajiny nepřijatelné a válka tak pokračuje. Souhlasím proto s Klausem, že Západ měl před vypuknutím války s Ruskem vyjednat něco, co mohlo být pro Ukrajinu mnohem výhodnější než současný stav válkou zničené země.

Kromě toho i v této svízelné situaci jsou vysoce postavení Ukrajinci , kteří nevylučují nutnost uzavřít mír i za těchto podmínek. Ukrajina se nemůže obnovit ani v hranicích v roku 1991, ani v těch z roku 2022 před ruskou ofenzivou. Na vojenském fóru v Kyjevě to řekl ve čtvrtek bývalý nejvyšší velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj, který v současné době zastává post ukrajinského velvyslance v Británii. Podle něj lze hovořit jen o přežití Ukrajiny za pomoci špičkových vojenských technologií, neboť nemá takové zdroje jako Rusko a závisí na pomoci zvenčí…Zalužného slova byla tvrdá: „Ukrajina není schopna vést další válku z hlediska demografie a hospodářství. Neměli bychom se zabývat podobnými myšlenkami. Můj osobní názor je, že nepřítel má stále zdroje a síly a míní podnikat útoky na naše území a pokoušet se o ofenzivy.“

Ve světle tohoto prohlášení člověka, kterého rozhodně nepodezřívám z obhajoby ruské agrese, se názory Klause na to, že se válce mělo zabránit, zdají být nejen racionální, ale zřejmě jen potvrzují to, o čem se mezi experty (tím nemyslím „experty“, kteří i dnes hovoří o tom, že se Rusko co nevidět rozpadne) hovoří od počátku. Ukrajina sama o sobě nemůže uspět, protože prostě nemá dost tak zvané „živé síly“.

A co říci k Topolánkovi? Použiji jeho hodnocení diskuse, které jsem ocitoval výše.

1. Klaus se nemění, je konzistentní

2. Díky ODS jsme se po roce 1992 vyhnuli vizím Valtra Komárka a zavedli kapitalismus

3. Věděl, že politika je boj o moc

4. Díky této politice byla ODS čitelná a měla podporu voličů

5. Zeman byl jiný „technolog“ moci a šlo mu to taky

6. Po Topolánkovi přišel Petr Nečas a jak to dopadlo víme skutečně všichni.