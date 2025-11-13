Starosta New Yorku chce „zatknout“ Netanjahua

Pod palcovým titulkem „Zvolený muslimský starosta New Yorku zná první krok ve funkci: Chce zatknout Netanjahua“ se komentují plány nového starosty New Yorku

Na první den roku 2026, kdy se ujme funkce nově zvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani, dostal pozvání do tohoto města izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Pozvala ho republikánská městská radní, která se tak vymezila vůči Mamdanimu. Ten v předvolební kampani avizoval, že Netanjahua nechá zatknout za „válečné zločiny“ v Gaze, a těmito úmysly se netají ani po volbách. Sám už dříve uznal, že by to bylo těžké.

Tak začíná jeden z komentářů v našem tisku. Nejen, že by to bylo „těžké“. Ono by to bylo více méně nemožné už z toho důvodu, že USA neuznávají rozhodnutí ICC (Mezinárodní trestní soud) . Došlo „dokonce“ k tomu, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu navštívil i jednu ze zemí, která sice vypověděla závazky vůči ICC (Maďarsko), ale v době návštěvy se závazky vůči ICC měla stále řídit. Maďarská vláda se rozhodla odstoupit od Mezinárodního trestního soudu (ICC), oznámil šéf kanceláře premiéra Gergely Gulyás poté, co do Maďarska přijel na návštěvu izraelský ministerský předseda Benjamin Netanjahu navzdory zatykači, který na něj vydal ICC. Ten uvedl, že je znepokojen krokem Maďarska a v dopise ho vyzvalo k pokračování spolupráce.

Dalším „kandidátem“ na zatčení je i ruský prezident Vladimir Putin. Ten sice také zajel do jedné země, která formálně uznává pravomoci ICC, ale ta ho také odmítla zatknout. Ruský vládce Vladimir Putin zahájil návštěvu Mongolska. Poprvé od loňského března, kdy na něj vydal zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC), tak přiletěl do státu, který má povinnost jej zadržet. Putin ale místo toho v pondělí nerušeně vystoupil z letadla na letišti v metropoli Ulánbátar a tamní vláda mu uspořádala velkolepou uvítací ceremonii. Na mezinárodním letišti v Ulánbátaru byl pro Putina natažen červený koberec a postavena čestná stráž, informoval server Ukrajinská pravda s odkazem na Rádio Svoboda. Mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch pak v úterý doprovázel ruského vůdce do vládního paláce, kde před soukromými rozhovory společně vzdali hold soše Čingischána.Pak se ukázalo, že červený koberec pro Putina přichystal i Donald Trump na Aljašce. A reakce médií byly „smíšené“.

Výše uvedené jen dokumentuje rozštěpení dnešního světa a upadající vliv tak zvaného Západu, v němž se ani největší světová supervelmoc USA nechová tak, jak by si progresivní západní síly přály. Stále tedy máme na talíři, že sice USA Ukrajinu podporují, ale dnes za peníze evropských členských států NATO.

Navíc, poslední obrovská aféra korupce v nejvyšších patrech ukrajinské vlády, během níž už došlo i na rezignace ministrů, má také své „dopady“. Ukrajinská ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková oznámila, že podala demisi. Stalo se tak kvůli korupčnímu skandálu v ukrajinské energetice, v souvislosti, s kterým prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval ministry spravedlnosti a energetiky k odstoupení. Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkce ministru spravedlnosti Hermanu Haluščenkovi.To je nahrávka na smeč všem kritikům pomoci Ukrajině, kteří argumentovali právě nejasným způsobem „rozdělování“ západní pomoci.

Je to „bláznivý svět“, v němž se starostou New Yorku stane muslim a nepřítel Izraele, kde země ,které formálně uznávají platformu ICC či jsou ještě vázány jejími regulemi, nerespektují rozhodnutí ICC a probíhá zcela evidentně další „studená“ válka s „horkou“ válkou na Ukrajině.

Autor: Jan Bartoň | čtvrtek 13.11.2025 8:30 | karma článku: 6,97 | přečteno: 57x

Další články autora

Jan Bartoň

Léto Všech Svatých v Holanech na Českolipsku

Tentokrát jsme vyrazili do Holan u České Lípy a absolvovali šest a půl kilometru kolem rybníků za nádherného počasí Léta Všech Svatých.

12.11.2025 v 8:00 | Karma: 10,03 | Přečteno: 173x | Diskuse | Cestování

Jan Bartoň

Kapitalismus nebo komunismus? Demokracie!

Přečetl jsem si úvahu Jana Zieglera na téma komunismu a kapitalismu. Obávám se, že autor směšuje pojmy a dojmy, a pokračuje v duchu srovnávání nesrovnatelného.

10.11.2025 v 9:00 | Karma: 30,96 | Přečteno: 1626x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Sněmovna: Budoucí koalice jednotná, budoucí opozice rozklížená

Výsledky voleb do vedení poslanecké sněmovny ukázaly dvě věci. Budoucí koalice je jednotná, zatímco budoucí opozice je rozhádaná a užvaněná.

6.11.2025 v 8:15 | Karma: 36,92 | Přečteno: 2119x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Nová vláda, letité problémy

ANO, SPD a Motoristé sobě podepsaly koaliční smlouvu, která definuje vládní priority pro další čtyři roky této vlády. Poražení se stále tváří, že mají „myšlenkově“ navrch.

4.11.2025 v 8:30 | Karma: 24,22 | Přečteno: 444x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Nový předseda ODS musí získat zpátky voliče ODS!

Nevěřil jsem svým očím, když potenciální „nový“ předseda ODS Martin Kupka si za svůj úkol klade „získání voličů ANO“.

29.10.2025 v 8:00 | Karma: 34,36 | Přečteno: 1658x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl
9. listopadu 2025  9:18

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...

Trhy budou. V Magdeburku rok po útoku ladí přísná bezpečnostní opatření

Vánoční trhy v německém Magdeburku dva dny po útoku (22. prosince 2024)
13. listopadu 2025  9:07

Vánoční trhy ve východoněmeckém Magdeburku se zřejmě letos přece jen uskuteční. Po jednání se...

Příznivci lokality Bedřiška obsadili dům určený k demolici, zasahuje policie

Protestující na jednom z bouraných domů v ostravské kolonii Bedřiška. (13....
13. listopadu 2025  9:06

Příznivci ostravské lokality Bedřiška dnes obsadili jeden z domů určený k demolici. Na místě je...

V kauze Dozimetr vypovídá další svědek. Šurovský měl dosazovat lidi do vedení DPP

Jan Šurovský (DPP)
13. listopadu 2025,  aktualizováno  9:04

V korupční kauze Dozimetr hovoří před soudem další svědek. Jan Šurovský působil jako technický...

Gruzínský exprezident Saakašvili se vrátil do vězení. Tři roky strávil na klinice

Bývalý gruzínský prezidetn Michail Saakašvili se modlí za Ukrajinu během svého...
13. listopadu 2025

Bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho přepravili do věznice ve městě Rustavi poté,...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Bartoň VIP

  • Počet článků 2857
  • Celková karma 27,44
  • Průměrná čtenost 1984x
Jsem dříve narozený, přesto se zájmem o vše, co se kolem nás děje.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.