Starosta New Yorku chce „zatknout“ Netanjahua
Na první den roku 2026, kdy se ujme funkce nově zvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani, dostal pozvání do tohoto města izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Pozvala ho republikánská městská radní, která se tak vymezila vůči Mamdanimu. Ten v předvolební kampani avizoval, že Netanjahua nechá zatknout za „válečné zločiny“ v Gaze, a těmito úmysly se netají ani po volbách. Sám už dříve uznal, že by to bylo těžké.
Tak začíná jeden z komentářů v našem tisku. Nejen, že by to bylo „těžké“. Ono by to bylo více méně nemožné už z toho důvodu, že USA neuznávají rozhodnutí ICC (Mezinárodní trestní soud) . Došlo „dokonce“ k tomu, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu navštívil i jednu ze zemí, která sice vypověděla závazky vůči ICC (Maďarsko), ale v době návštěvy se závazky vůči ICC měla stále řídit. Maďarská vláda se rozhodla odstoupit od Mezinárodního trestního soudu (ICC), oznámil šéf kanceláře premiéra Gergely Gulyás poté, co do Maďarska přijel na návštěvu izraelský ministerský předseda Benjamin Netanjahu navzdory zatykači, který na něj vydal ICC. Ten uvedl, že je znepokojen krokem Maďarska a v dopise ho vyzvalo k pokračování spolupráce.
Dalším „kandidátem“ na zatčení je i ruský prezident Vladimir Putin. Ten sice také zajel do jedné země, která formálně uznává pravomoci ICC, ale ta ho také odmítla zatknout. Ruský vládce Vladimir Putin zahájil návštěvu Mongolska. Poprvé od loňského března, kdy na něj vydal zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC), tak přiletěl do státu, který má povinnost jej zadržet. Putin ale místo toho v pondělí nerušeně vystoupil z letadla na letišti v metropoli Ulánbátar a tamní vláda mu uspořádala velkolepou uvítací ceremonii. Na mezinárodním letišti v Ulánbátaru byl pro Putina natažen červený koberec a postavena čestná stráž, informoval server Ukrajinská pravda s odkazem na Rádio Svoboda. Mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch pak v úterý doprovázel ruského vůdce do vládního paláce, kde před soukromými rozhovory společně vzdali hold soše Čingischána.Pak se ukázalo, že červený koberec pro Putina přichystal i Donald Trump na Aljašce. A reakce médií byly „smíšené“.
Výše uvedené jen dokumentuje rozštěpení dnešního světa a upadající vliv tak zvaného Západu, v němž se ani největší světová supervelmoc USA nechová tak, jak by si progresivní západní síly přály. Stále tedy máme na talíři, že sice USA Ukrajinu podporují, ale dnes za peníze evropských členských států NATO.
Navíc, poslední obrovská aféra korupce v nejvyšších patrech ukrajinské vlády, během níž už došlo i na rezignace ministrů, má také své „dopady“. Ukrajinská ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková oznámila, že podala demisi. Stalo se tak kvůli korupčnímu skandálu v ukrajinské energetice, v souvislosti, s kterým prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval ministry spravedlnosti a energetiky k odstoupení. Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkce ministru spravedlnosti Hermanu Haluščenkovi.To je nahrávka na smeč všem kritikům pomoci Ukrajině, kteří argumentovali právě nejasným způsobem „rozdělování“ západní pomoci.
Je to „bláznivý svět“, v němž se starostou New Yorku stane muslim a nepřítel Izraele, kde země ,které formálně uznávají platformu ICC či jsou ještě vázány jejími regulemi, nerespektují rozhodnutí ICC a probíhá zcela evidentně další „studená“ válka s „horkou“ válkou na Ukrajině.
Jan Bartoň
Léto Všech Svatých v Holanech na Českolipsku
Tentokrát jsme vyrazili do Holan u České Lípy a absolvovali šest a půl kilometru kolem rybníků za nádherného počasí Léta Všech Svatých.
Jan Bartoň
Kapitalismus nebo komunismus? Demokracie!
Přečetl jsem si úvahu Jana Zieglera na téma komunismu a kapitalismu. Obávám se, že autor směšuje pojmy a dojmy, a pokračuje v duchu srovnávání nesrovnatelného.
Jan Bartoň
Sněmovna: Budoucí koalice jednotná, budoucí opozice rozklížená
Výsledky voleb do vedení poslanecké sněmovny ukázaly dvě věci. Budoucí koalice je jednotná, zatímco budoucí opozice je rozhádaná a užvaněná.
Jan Bartoň
Nová vláda, letité problémy
ANO, SPD a Motoristé sobě podepsaly koaliční smlouvu, která definuje vládní priority pro další čtyři roky této vlády. Poražení se stále tváří, že mají „myšlenkově“ navrch.
Jan Bartoň
Nový předseda ODS musí získat zpátky voliče ODS!
Nevěřil jsem svým očím, když potenciální „nový“ předseda ODS Martin Kupka si za svůj úkol klade „získání voličů ANO“.
