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STAN dohání ANO – tvrdí KANTAR – a Nečas jako „komentátor“?

Jan Bartoň VIP
V polední debatě na ČT1 a ČT24 jsem se tentokrát zaměřil na diskusi pozvaných komentátorů a nestačil se opět divit. Jako komentátor se tam objevil Petr Nečas.

Česká televize se v nedělní diskusi mimo jiné zaměřuje i na komentování výroků politických představitelů, kteří své názory prezentují nejprve. 8. listopadu ČT byli pozváni tito komentátoři:

Petr Nečas, bývalý premiér Jindřich Šídlo, komentátor, Seznam Zprávy Apolena Rychlíková, šéfredaktorka, Page Not Found Michal Macenauer, ředitel strategie poradenské společnosti EGU.V předcházející diskusi se střetli Karel Havlíček /ANO/, Martin Kupka /ODS/, Vít Rakušan /STAN/ a Radim Fiala /SPD/. Zcela zásadním se ukázal hned první bod programu – společnost KANTAR pro ČT provedla výzkum volebních preferencí a vyšlo něco zcela překvapivého. STAN si oproti minulému průzkumu téže společnosti polepšil o 6 %(!!) a získal 23,5 % podpory.

Graf je převzat z webu ČT 8. listopadu 12:00 - Nedělní debata | Česká televize a podrobný rozbor je uveden na STAN stahuje náskok na vedoucí ANO, ukázal průzkum. Motoristé by neuspěli - iDNES.cz

Zatímco politici nezklamali a hodnotili výsledky průzkumu podle svého stranického trička, diskuse „komentátorů“, mezi nimiž byl i Petr Nečas, se přeci jenom nesla v duchu objektivnějším s výjimkou Nečase.

Přijde mi velmi zvláštní, že se probírají volební preference na úrovni „komentátorů“, kteří by měli být více méně nezávislí a hodnotit více méně objektivně, a součástí tohoto týmu je Nečas, bývalý premiér Česka, který se významně „zasloužil“ za pád ODS.

Paní Rychlíková tvrdila, že ANO a ODS mají téměř „shodný“ (!!!!) program, a postoj k jeho plnění. S tím postojem k plnění bych celkem souhlasil, protože jak Andrej Babiš, premiér, a Petr Fiala , expremiér , se velmi „zasloužili“ o to, že jejich strana či hnutí plní volební program na sto procent. Takže Fiala před volbami tvrdil, že se nesáhne na důchody a „sáhlo“ se, jeho vláda prosadila „superdávku“ pro sociálně slabé skupiny občanů (a „experti“ té doby tvrdili, že to povede ke snížení sociální dávek, zatímco bývalý ministr práce a sociální věcí Marian Jurečka tvrdil, že to bude „super“ se vším všudy). Nyní za vlády ANO a ministra Aleše Juchelky se dávky „zdržují“ a lidé přijdou o podporu (což je podle Juchelky „podivné“!!). Takže ano – Babiš i Fiala si s plněním programu své vlády příliš starostí nedělají a nedělali.

Úsměvné pak v celé diskusi na ČT bylo to, když Nečas, viník úpadku ODS (v mimořádných volbách po pádu Nečasova kabinetu v říjnu 2013 dostala ODS 7,7 %!) hovoří o ODS tak, jako by se tam po jeho rezignaci všechno dělo jaksi „dobře“ či „správně“ a k vedení se dostal „významný“ politik Petr Fiala. Dlouhodobé preference ODS se pohybují kolem 12-15 %, podle KANTARU jde větší část přesunu volebních preferencí v říjnu 2026 ke STAN právě na účet ODS, a Nečas to má objektivně hodnotit? A vůbec se nezmíní o tom, že ODS pod Fialou jako ODS neuspěla v roce 2017 a v roce 2021 i 2025 to bylo v koalici s lidovci a topkaři, což značku ODS významně deklasovalo?

Uvidíme, zda i další průzkumy jiných agentur ukáží, že posílení preferencí STAN je reálné, nebo zda jde jen o „momentální“ výkyv i v důsledku výsledku senátních voleb před měsícem. Nečase v roli „komentátora“ ale považuji za velmi zvláštní osobu. Mimochodem, řada věcí, které Nečas popisuje ve společnosti, se děje a v řadě věcí má dokonce i pravdu. Bohužel, on prokázal v politice naprostou neschopnost stát se uznávaným lídrem ODS, tuto stranu nesmírně poškodil a dle mého soudu škodí ODS do současnosti, jakmile se někde na veřejnosti objeví.

Autor: Jan Bartoň | pondělí 9.11.2026 8:00 | karma článku: 8,66 | přečteno: 126x
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Jan Bartoň VIP

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