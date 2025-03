Podle všeho se spravedlivý mír pro Ukrajinu týká návratu všech území okupovaných Ruskem a přijetí Ukrajiny do NATO. Takto pojatý spravedlivý mír ale Rusko nikdy nepřijme.

Poté, co zkrachovalo jednání Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem ve Washingtonu, se iniciativy chopila Evropa prostřednictvím Velké Británie. Podle premiéra Keira Starmera je nutné, aby mír na Ukrajině byl spravedlivý. Slíbil další půjčku Ukrajině, která má být hrazena z aktiv, které má Rusko pod kontrolou Západu. Mimochodem, ani po třech letech války se ruská aktiva nedostala do moci Západu a ten v současnosti manipuluje jen s úroky, která tato aktiva přinášejí. Zda budou někdy ruská aktiva Rusku zabavena se sice hodně mluví, ale pokud k tomu nedá souhlas americká administrativa, nic se nestane.

Americký prezident Donald Trump nařídil přerušit americkou vojenskou pomoc Ukrajině. Informovala o tom média s odvoláním na oficiální zdroje z Bílého domu. Trump krokem reaguje na roztržku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vedení Ukrajiny musí Trumpa přesvědčit, že chce jednat o míru, aby dodávky zbraní obnovil, píší média.

I tak zvaně „konzervativní“ politici označili Trumpovo nařízení za Mnichov 2.0 a zradu Ukrajiny. A jak to vidí Zelenský. Kupodivu, tentokrát velmi smířlivě prohlásil mimo jiné i toto:

„Jsme připraveni rychle pracovat na ukončení války a prvními kroky by mohlo být propuštění vězňů, okamžité příměří na obloze – zákaz raket, dálkových dronů, bombardování energetické a jiné civilní infrastruktury – a okamžité příměří na moři, pokud Rusko učiní totéž,“ píše ukrajinský prezident na síti X…..Vrátil se také k beprecedentnímu incidentu z minulého týdne, kdy se během své návštěvy v Oválné pracovně pustil do pře s prezidentem Trumpem a viceprezidentem J. D. Vancem. „Naše páteční setkání ve Washingtonu, v Bílém domě, neproběhlo podle plánu. Je škoda, že k tomu došlo. Je načase věci napravit. Rádi bychom v budoucnu viděli konstruktivní spolupráci a komunikaci,“ vzkázal Američanům.“Pokud jde o dohodu o nerostných surovinách a bezpečnosti, Ukrajina je připravena ji podepsat kdykoli a v jakémkoli vhodném formátu. Tuto dohodu vnímáme jako krok k posílení bezpečnosti a spolehlivých bezpečnostních záruk a upřímně doufám, že bude účinně fungovat,“ dodal.

To je jasná zpátečka. Jasně se tak ukazuje, že Ukrajina ještě zcela neztratila rozum a dobře ví, že k míru na Ukrajině bude potřebovat asistenci USA. Rusko si totiž z Velké Británie či Francie vážně nic nedělá.

Vraťme se ale k onomu spravedlivému míru. Podle bojovných diskutérů pod články o Ukrajině je to jasné. Rusko musí být zapuzeno za Ural. Nejlepší bude, když vznikne 40 nebo rovnou 100 malých státečků na jeho území, všechny bez jaderných zbraní a Západ se napakuje na nerostném bohatství Ruska. Tato varianta opět ožila v souvislosti s tím, jak podle oněch trumpobijců Trump zradil Ukrajinu a je agentem Vladimira Putina. Ten je fašista, a tak se vlastně fašista Trump s fašistou Putinem na Ukrajinu domluvili. Tak jasné to je, že ano.

Zelenskyj však hodil zpátečku a teprve nyní mu zřejmě došlo, že skončila hra na schovávanou a narazil na tvrdou realitu. Usiluje o podporu Trumpa za každou cenu a už vypočítává, co by se mohlo dít v první fázi tak zvaného „omezeného“ příměří. To je teze, se kterou přišel Emmanuel Macron, a stojí za to tuto tezi komentovat. Je to jenom pokus někam se pohnout a nevypadat jako „zrádce“. Už i Izrael poznal, že „omezené příměří“ u Trumpa neprosadí a musel zkousnout výměnu rukojmích v poměru téměř 1:100 za palestinské zločince a teroristy. Tak totiž funguje svět, který, co se arabského světa týče, nikdy neuzná Hamás jako teroristickou organizaci.

Podobně, Ukrajina bude muset chtě nechtě jednat s Putinem za současného stavu. Rusko sice trpí ukrajinskými útoky na rafinerie, ale Ukrajina má svůj těžký průmysl zcela v troskách. Fungují jaderné elektrárny, ale většina průmyslových odvětví Ukrajiny pracuje v omezeném nebo v nulovém provozu. Jakékoliv případné investice do ukrajinského průmyslu budou mít cenu tehdy a jenom tehdy, pokud bude uzavřen trvalý mír. A jestli bude spravedlivý si dovolím pochybovat. Nebude.

Po vypuknutí ruské agrese v roce 2022 jsem konstatoval, že to byla hrubá chyba Bidenovy administrativy. Nebyla ochotná učinit Rusku nabídku, která se neodmítá, a naopak odmítala s Ruskem cokoliv řešit. Ruský postup a anexe dalšího území východní Ukrajiny se tak stal realitou. USA už za Bidena odmítly do konfliktu zasáhnout nasazením svých vojáků a dodávaly munici. Ukrajina však má problém v tom, že nemá dostatečný počet tak zvané „živé síly“. Rusko je schopno stále nasazovat nové vojáky, protože má přibližně pětinásobný počet obyvatel oproti Ukrajině. O ztrátách na životech nemá cenu spekulovat. Na obou stranách jdou dnes do desetitisíců a existují i české zdroje Rusku rozhodně nefandící, které popisují realitu mezi ukrajinskými odvedenci na frontě tak, že jich hodně dezertuje.

Frontová linie se více méně stabilizovala, ale i z ukrajinské strany znělo, že je nereálné dobýt Ruskem okupovaná území a že tato území budou získána „diplomatickým tlakem“. Tomu může věřit jen úplný prosťáček. Kurská akce se ukázala jako málo významná a Rusko tam nasadilo na „zkušenou“ severokorejské jednotky. Opět vlastně „s výhodou“, protože tito vojáci bojují na ruském území.

Rusko pak po jednáních v Rijádu naznačilo, že je ochotné o míru jednat za podmínky, že bude brána v úvahu „realita na bojišti“ a že Ukrajina nebude členem NATO. Lze si představit, že by Rusko teoreticky mohlo souhlasit s vyklizením dobytých území mimo Krym, pokud by získalo záruku, že se Ukrajina stane ruským vazalem ala Bělorusko. Takže jednání o míru, a Rusko nechce jednat o „příměří“, budou obtížná a o spravedlivém míru pro Ukrajinu si tak bude moci Západ nechat jenom zdát.

Závěr: Zelenskyj si bohužel poněkud pozdě uvědomil, že Trump plní to, co slíbil. Říkal, že když Rusko nebude chtít jednat, vyzbrojí Ukrajinu a když Ukrajina nebude chtít jednat, odstřihne jí vojenskou pomoc. Vše je totiž založeno na tom, že jaderné supervelmoci mají největší vydírací potenciál. Právě to je příčinou, proč vojska NATO už dávno na Ukrajině nezasáhla. Riziko jaderného konfliktu je příliš velké. Ale to je stav, který Západ věděl již před ruskou agresí a měl tak svou politiku vrátit na pevnou půdu a svou podporu Ukrajině měl jednáním s Ruskem prokázat. Nyní je potřeba z Ukrajiny pro Západ zachránit co nejvíc se dá!