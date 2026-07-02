Spor vlády a prezidenta graduje v neprospěch Pavla
Ústavní soud vydal sice předběžné opatření o tom, že prezident Petr Pavel musí být členem delegace na jednání NATO v Istanbulu. Tím to ale asi také skončilo. Zdá se, že je Pavel smířen s tím, že sice na jednání pojede, nebude tam ale mít de facto žádné oficiální pravomoci.
Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro nadcházející summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Je to zřejmě v očekávání, že ho nebudu na nic potřebovat, řekl ve středu Pavel v rozhovoru pro Deník.cz. Kabinet hlavě státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace, což považuje Pavel za bezprecedentní chování.
Ústavní právník Jan Kudrna pro iDNES.cz doplnil, že k tomu, aby mohl kdokoliv jednat za nejen Českou republiku, potřebuje zmocnění. „To zahrnuje nejenom oprávnění jménem státu jednat, ale také stanovení způsobu, jakým se tak má dít, včetně cílů zastupování. O tomto zmocnění v České republice rozhoduje vláda,“ podotkl s tím, že tedy pokud nepověřila jmenovitě prezidenta republiky k pronesení oficiálního projevu a neurčila jeho obsah, nebude tak moci prezident republiky učinit.
Jak známo, po rozhodnutí Ústavního soudu Pavel prohlásil, že se vedoucím delegace na summit NATO stává „automaticky“. Vláda však rozhodla zcela jinak. Nyní si Pavel na jednání vlády opět stěžuje „přes média“, stačil však ale říct i toto: „Na místě hlavy delegace bude sedět AB, bude prezentovat pozici ČR podle mandátu schváleného vládou,“ uvedl prezident s tím, že mu kabinet schválený mandát neposlal. „Zřejmě v očekávání, že ho nebudu na nic potřebovat,“ odtušil prezident, který zároveň odmítl, že by v rámci delegace požadoval 35 míst. „Požadovali jsme sedm lidí,“ dodal s tím, že vláda mu poskytla čtyři místa, přičemž tři jsou pro ochrannou službu a jedno pro prezidentova spolupracovníka.
Jak to bylo s onou „fámou“ o 35 účastnících jednání je další „zajímavostí“. Server Echo24 v úterý zveřejnil dokument, žádost šéfa hradního protokolu Tomáše Pernického z 20. dubna adresovanou ministerstvu obrany. Ta žádá o let do Ankary 6. července a návrat 8. července, jako žadatel je uveden prezident a v kolonce počet členů doprovodu žadatele je uvedeno „cca 35“. To je však podle Hradu zavádějící a nejedná se o počet členů hradní delegace. „Není pravda, že bychom někdy žádali o 35člennou delegaci na summit, to je výrazně nad limit, který stanovuje samotné NATO. Žádost o vládní speciál vyžaduje odhad veškerého doprovodu, tedy včetně administrativně-technického personálu, ochranné služby nebo například novinářů,“ řekl Novinkám Daniel Drake z hradního odboru komunikace.
Vláda však podle Pavla stále „nesprávně“ pracuje s tím, že Hrad chtěl delegaci s počtem 35 osob.
Závěr: Česko bude na summitu NATO zastupovat oficiálně Andrej Babiš jako vedoucí delegace, což sice „není správné, ale realita“. Mě se celá situace kolem české účasti na summitu NATO jeví jako úplná fraška, v níž se ztrácí smysl setkání členů aliance. V době „příměří“ ve válce mezi USA a Íránem a v horké válce mezi Ruskem a Ukrajinou řešíme v našem „malém“ dvorku skutečně velmi „podstatné“ věci. Jasně se ukazuje, že vměšování Ústavního soudu do politiky , s čímž začal Pavel, je krajně nevhodné a neřeší to, co by údajně mělo – postavení vlády a prezidenta.
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