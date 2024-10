SPOLU jako křesťanské manželství

Koalice SPOLU bude kandidovat i v příštích parlamentních volbách, v nichž chce zvítězit a porazit populisty a extremisty. SPOLU však podobně jako křesťanské manželství fungovat nebude.

Na den výročí vzniku Československa v roce 1918 podepsali lídři ODS, lidovců a topky „Memorandum“ o společné koalici pro příští parlamentní volby. Zopakovali tak scénář před minulými volbami, které potom společně s koalicí Pir-STAN vyhráli a vytvořili „středopravicovou vládu“.

Pir-STAN se pak rozpadla krátce po volbách, protože na ní piráti těžce doplatili a voliči STAN zástupce pirátů vykroužkovali. Své čtyři zástupce v poslanecké sněmovně pak nabídli do „velké pětikoalice“ a jak to skončilo, víme. Nyní se piráti tváří, že jsou v „opozici“ a důvěřuje jim podle posledních průzkumů asi 6 % voličů.

Premiér Petr Fiala je ovšem jiný „kanón“. Rozhodl se nabídnout voličům staré zboží ve starém balení. Opět je tu „zásadní volba“ mezi „středopravicovým“ blokem SPOLU a „populisty a extremisty“. V zásadě je to podáváno tak, že kromě SPOLU není nic normální. O STAN se „taktně“ mlčí a když to jinak nepůjde, opět se s ním koalice SPOLU dohodne.

Fiala tak z koalice SPOLU vytvořil něco ala křesťanské manželství. Oddávající ukončuje své přání novomanželům slovy „Co Bůh spojil, člověče nerozděluj“. (Matouš 19). Je tak koalice SPOLU skutečně na cestě křesťanské lásky a partnerství? Částečně by to snad mohla být i pravda, pokud bychom skutečně lidovce chápali výhradně jako stranu věřících spoluobčanů. Ti sice odstavili „nejlepšího ministra všech polistopadových dob“ od válu a svůj osud svěřili do rukou jiného ministra Fialovy vlády Marka Výborného. Ten ale zachovává dekorum a protože jeho strana získává v průzkumech jenom 2-3 % (a lidovci průzkumům na rozdíl od Fialy věří) , už na sjezdu se rozhodli pokračovat SPOLU.

Třetí člen koalice, TOP 09, je na tom z hlediska preferencí podobně jako lidovci a podle posledních průzkumů, kterým také věří, by nemuseli překročit 5% kvorum. Takže i oni jsou pro koalici s ODS, které důvěřuje podle autorů průzkumů mezi 12 až 15 % voličů. Fiala však, jak již bylo řečeno, průzkumům „nevěří“ a jeho koalice si vytkla za cíl vyhrát volby.

V roce 2021 však vinou rozdrobení hlasů mezi „nepostupové“ partaje propadlo bezmála milion hlasů, které si proporcionálně rozdělili strany, které se dostaly do parlamentu. I díky tomuto efektu získala pětikoalice 108 mandátů a vládne touto silou.

Nicméně, zásadní problém je v tom, že koalice SPOLU se STAN a piráty porušila řadu předvolebních slibů. Stačí připomenout nezvyšování daní jako zásadní téma ODS. Právě proto dnes údajně až 1/3 voličů SPOLU z roku 2021 nechce tuto koalici volit a chce volit buď jiné strany nebo nechce jít k volbám. To je pro Fialu výrazné memento, které však zatím s přehledem ignoruje. Již řecký filosof Hérakleitos prohlásil: „Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“. Anebo si připomeňme přísloví Řeč se mluví a voda teče, A obojí mnohdy působí škody. Tento obrat je připisován Milanu Růžičkovi.

Zdá se, že premiér Fiala tyto staré pravdy nevnímá a snaží se prokázat, že tomu tak být nemusí. V politice se přeci možné všechno. Možná, ale moc bych na to nesázel.