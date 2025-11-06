Sněmovna: Budoucí koalice jednotná, budoucí opozice rozklížená
Předseda SPD Tomio Okamura byl zvolen předsedou Sněmovny. Dostal v tajné volbě 107 hlasů, jeho soupeř, lidovec Jan Bartošek 81 hlasů. Se zvolením kandidáta SPD počítala koaliční smlouva, kterou uzavřeli politici ANO, SPD a Motoristů sobě. Na jejím základě má také vzniknout vláda Andreje Babiše……..Místopředsedy Sněmovny pak byli zvoleni v tajné volbě Patrik Nacher z ANO, který dostal 144 hlasů a Jiří Barták z Motoristů sobě, který dostal 113 hlasů. Nachera mile překvapilo, že ho jako místopředsedu Sněmovny podpořila i část poslanců budoucí opozice. V prvním kole neuspěli kandidát ODS Jan Skopeček a Olga Richterová za Piráty, kteří postoupili do druhého kola volby. Skopečkovi dalo hlas 78 poslanců a Richterové 21 poslanců. Se zastoupením Pirátů ve vedení Sněmovny ANO, SPD a Motoristé nepočítají.
Co výsledky tajných voleb ve sněmovně vypovídají o situaci v české politice? Především jednu zásadní věc – zatímco budoucí vládní koalice je zatím naprosto jednotná, budoucí opozice je evidentně roztříštěná, ne-li v rozkladu. Personální otázky jsou totiž jakýmsi lakmusovým papírkem proklamované jednoty či rozkolu.
Budoucí koalice má ve sněmovně 108 mandátů a 107 hlasů pro Tomia Okamury je zásadním sdělením zejména pro „politologa“ Petra Fialu. I když se zejména na novinky.cz píše, že Okamura nedostal všechny hlasy budoucí koalice, vypadá to tak, že Okamura sám pro sebe nehlasoval. Jinak to ovšem vypadá na straně budoucí opozice.
Jan Bartošek nedostal všechny hlasy budoucí opozice, kde se zřetelně projevila neochota pirátů v jeho podpoře. Budoucí koalice totiž nedala pirátům žádné křeslo vedení výborů a sdělila, že si toto křeslo mohou piráti „vyhandlovat“ se STAN a SPOLU. Na oplátku pak STAN a SPOLU nepodpořili (až na několik výjimek) kandidátku pirátů Olgu Richterovou. Jasně se tak ukázalo, že budoucí opozice již nyní trpí nedostatkem vzájemné loajality a to se zřejmě bude v následujícím období jenom stupňovat. Své „drápky“ už vystrčil Vít Rakušan, který sám sebe označil za budoucího premiéra a chce „objet republiku křížem krážem“. Budiž mu to „přičteno k dobru“.
Nedělám si žádné přehnané iluze o tom, že nová vládní koalice bude vždy tak „pevná a jednotná“. Nicméně, i zde dominuje „antifialismus“ , který zřejmě pomine s tím, až Fiala skončí včele ODS. Mimochodem, v ODS to nyní údajně „vře“. Do čela se hlásí plno nových tváří a „veteráni“ se zdají být na odstřel. Nicméně, zejména ony starší tváře ODS jsou stále aktivní a píší o tom, co by se v ODS mělo stát. Příkladem může být článek Tomáše Jirsy Jak dál v ODS? Přeci znovu „po modré“. Kritika politiky ODS s Fialou včele je ale velmi umírněná a spíše svědčí o tom, že autor sám nedocenil krizi, v níž se ODS nachází. A sám končí svou úvahu takto: Překvapivě, není potřeba nic vymýšlet, cestu a směr ukazuje kniha Petra Fialy a Františka Mikše „Konzervatismus dnes“ (Books & Pipes, 2019). Politika, společnost a zdravý rozum v době nerozumu. Přečetl sem ji po prohraných volbách znovu a jsem si jist, že tato kniha může být novým „Manifestem ODS“! Členové ODS, než začnete komentovat můj návrh, přečtěte si nejprve 170 stran této knihy. A poté znovu po modré!
A možná právě v tomto závěru se nejlépe zračí myšlenkové ustrnutí řady veteránů ODS. Kniha Petra Fialy z roku 2019 totiž zejména reprezentuje to, čemu se říká politická teorie či politologie. A jak známo, Fiala je právě takovým politologem. Evidentně se však z myšlenek ve své knize nijak nepoučil a v praktické politice se ukázal jako slabý politik, který „v zájmu jednoty“ spolkl nejednu „ropuchu“. A je tak plastickým příkladem toho, že politologové obecně by se do reálné politiky neměli vůbec pouštět. A pokud byl Fiala pokusem zachránit ODS po tragickém konci Petra Nečase, jako předseda vlády skončil fiaskem. ODS skutečně má o čem přemýšlet. SPOLU se totiž nerozpadne „samo“, jak také občas slýchám, ale jenom tehdy, pokud se do čela ODS postaví lidé, kteří tento „experiment“ jednoznačně a veřejně odmítnou.
Jan Bartoň
Nová vláda, letité problémy
ANO, SPD a Motoristé sobě podepsaly koaliční smlouvu, která definuje vládní priority pro další čtyři roky této vlády. Poražení se stále tváří, že mají „myšlenkově“ navrch.
Jan Bartoň
Nový předseda ODS musí získat zpátky voliče ODS!
Nevěřil jsem svým očím, když potenciální „nový“ předseda ODS Martin Kupka si za svůj úkol klade „získání voličů ANO“.
Jan Bartoň
Mír na Ukrajině potřebuje hlavně Ukrajina
To, co se nyní děje kolem války na Ukrajině, je plná podpora současnému ukrajinskému vedení, což se promítlo i do nových amerických sankcí proti ruským ropným společnostem.
Jan Bartoň
Trump opět „zklamal“ Zelenského a EU?
Další jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem skončilo podle všeho pro Ukrajinu „ne tak dobře“.
Jan Bartoň
Vzniká vláda národní ostudy – ta odcházející byla príma?
Neodpustím si tentokrát komentovat komentář Alexe Švamberka, který vznikající vládu Andreje Babiše označuje za vládu národní ostudy.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády
V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve...
Soud v Dozimetru přijal tresty pro Kosa a Šteffela. Odešli s milionovými pokutami
Obvodní soud pro Prahu 9 napodruhé schválil návrh dohody o vině a trestu pro Pavla Kosa, který musí...
Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení
Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný...
Do schránek chodí příručka, jak se chovat v krizi. Schovejte si ji, prosí Rakušan
Lidé po celé republice v posledních dnech nacházejí ve svých poštovních schránkách papírovou...
Na nové bankovce bude Michl vedle Masaryka. Papalášství, míní Kalousek
Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé...
ŘIDIČ/KA (BRIGÁDA) - PRAHA 8 (A14343)
AURES Holdings a.s.
Praha
nabízený plat: 140 - 140 Kč
- Počet článků 2854
- Celková karma 27,05
- Průměrná čtenost 1985x