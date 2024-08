Šichtařová – něco tu nesedí

Byl jsem podobně „šokován“ jako pan Pikora, stále ještě manžel paní Šichtařové, když jsem si pročetl zpověď Šichtařové o létech strávených s mužem, s nímž má sedm dětí.

Markéta Šichtařová popsala svůj život v manželství s Vladimírem Pikorou jako peklo na zemi a toto peklo nakonec skončilo „útěkem“. Nyní probíhá rozvodové řízení, a to se táhne již několik let. Pikora na dlouhý rozhovor s Šichtařovou reagoval tím, že jsou to všechno pomluvy a že se bude bránit soudní cestou. Pikora dává vyjádření Šichtařové do souvislosti s tím, že jde o předvolební kampaň jeho stále ještě ženy. Ta kandiduje v letošních volbách do senátu za Svobodné.

Články Šichtařové jsou pravidelně zveřejňovány na blog.idnes.cz mnoho let. Její články jsou čtivé, mají náboj a čtenáři nešetří karmou. Podíval jsem se několik let do minulosti, až do roku 2018 a stále nejsem na konci, a mohu konstatovat, že články Šichtařové z té doby jsou zveřejňovány s frekvencí kolem 3 až 4 článků za měsíc. U článků se střídají různé fotografie – je to pohledná žena – a tématem jsou vesměs velmi kritická pojednání o covidu, ekonomii (převažují). Osobně si vůbec nedokážu představit, že jsou psány ženou, která byla systematicky ponižována svým manželem a že jí tento člověk „dovolil“ publikovat.

Domnívám se, že zveřejnění detailů soukromého života Šichtařové sotva této kandidátce do senátu nějak významně pomůže. Spíše se dá očekávat negativní reakce – žena, která má s údajným tyranem sedm dětí, je osobností velmi zvláštní. Pokud by vše, co o Pikorovi napovídala, byla pravda pravdoucí, nabízí se otázka – proboha, proč od něho „utekla“ až po sedmém dítěti?

Tento způsob volební kampaně zdá se mi poněkud bizarní….