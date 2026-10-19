Senát - Propadák ANO je obdobou oranžového tsunami 2008
ČSSD zopakovala triumf z krajských voleb. V boji o Senát získali její kandidáti třiadvacet z 27 křesel. Pouze ve třech pražských obvodech uspěli kandidáti ODS a na Znojemsku komunistka Marta Bayerová. Občanští demokraté tak ztratili v horní komoře většinu, vládní koalice ústavní většinu.“Je to epochální úspěch ČSSD,“ pochvaloval si první vítězství socialistů v senátních volbách předseda Jiří Paroubek. „Nevzpomínám si, že by někdo u nás i v Evropě takto zvítězil,“ dodal.
Stalo se v roce 2008 v době vlády Mirka Topolánka. Tato vláda pak čelila dalším pokusům o svržení, a nakonec Paroubek uspěl. V době předsednictví Česka EU v roce 2009 se mu to „podařilo“ pomocí přeběhlíků z vládní koalice. Dne 24. března 2009 (na 5. pokus) vyslovila Poslanecká sněmovna této vládě nedůvěru. Byla to první vláda v historii České republiky, která byla svržena hlasováním poslanecké sněmovny o nedůvěře.Pro návrh na vyslovení nedůvěry bylo 101 poslanců, proti návrhu 96 poslanců.[2] Proti setrvání kabinetu hlasovali kromě poslanců ČSSD a KSČM také rebelující poslanci ODS Vlastimil Tlustý a Jan Schwippel a bývalé poslankyně Strany zelených Věra Jakubková a Olga Zubová, nyní členky Demokratické strany zelených. Prezident Václav Klaus poté oznámil, že poté, co Sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, se bude vývoj událostí ubírat standardní ústavní cestou, tedy jmenováním nového předsedy vlády, který navrhne novou vládu.
To byla turbulentní doba a letošní senátní volby opět prokázaly, že se mohou stát jakýmsi protivládním referendem.
Podívejeme se ale na letošní volební výsledky výhradně z pohledu hnutí ANO. Toto hnutí prosadilo do druhého kola senátních voleb více než 50 % kandidátů. Následující tabulka ukazuje, kolik hlasů dostali kandidáti ANO ve všech volebních okrscích, kde bylo ANO zastoupeno.
|Senátní volby 2026 – druhé kolo: ANO a soupeři
|Volební obvod
|Hlasy ANO
|Hlasy soupeře
|Celkem hlasů
|ANO (%)
|Soupeř (%)
|Cheb
|5 558
|13 864
|19 422
|28,62
|71,38
|Louny
|7 670
|15 033
|22 703
|33,78
|66,22
|Plzeň-město
|10 944
|15 998
|26 942
|40,62
|59,38
|Pelhřimov
|9 490
|15 383
|24 873
|38,15
|61,85
|Příbram
|6 593
|19 020
|25 613
|25,74
|74,26
|Česká Lípa
|11 339
|14 287
|25 626
|44,25
|55,75
|Kolín
|6 905
|18 899
|25 804
|26,76
|73,24
|Znojmo
|7 086
|12 422
|19 508
|36,32
|63,68
|Přerov
|10 181
|13 451
|23 632
|43,08
|56,92
|Litovel
|6 975
|13 201
|20 176
|34,57
|65,43
|Ostrava-město
|6 479
|12 524
|19 003
|34,09
|65,91
|Karviná
|5 188
|5 836
|11 024
|47,06
|52,94
|Uherské Hradiště
|7 740
|14 669
|22 409
|34,54
|65,46
|CELKEM
|102 148
|184 587
|286 735
|35,62
|64,38
Co z této tabulky plyne? Vlastně nic překvapivého. Kandidáti hnutí ANO získali v průměrů více než 35 % hlasů, což odpovídá některým průzkumům o podpoře hnutí ANO ve společnosti. Současná podpora hnutí ANO se pohybuje celostátně kolem 30 % a z toho lze soudit, že pro kandidáty hnutí ANO hlasovali v naprosté většině pouze voliči ANO. Jinak řečeno, voliči současných opozičních stran pro kandidáty hnutí ANO hlasovali zřejmě velmi málo.
Tak, jako v roce 2008 i letošní senátní volby byly „obětí“ vládní politiky. V roce 2008 probíhala zásadní diskuse o poplatcích u lékaře a lidé s poplatky velmi nesouhlasili. Od 1. ledna 2008 platily následující poplatky:
|Zdravotní služba
|Poplatek (Kč)
|Návštěva lékaře s vyšetřením
|30
|Položka na receptu
|30
|Den hospitalizace
|60
|Lékařská pohotovost
|90
S poplatky nesouhlasili i voliči ODS (asi 60 %). Pro podrobnější informace doporučuji Průzkum: S poplatky u lékaře nesouhlasí tři čtvrtiny lidí - iDNES.cz.
Závěr: Výsledky letošních komunálních voleb jednoznačně ukázaly dvě zásadní věci. Voliči hnutí ANO sami nestačí k tomu, aby do senátu „protlačili“ svého kandidáta. Voliči opozičních stran hlasovali pro kandidáty hnutí ANO zřejmě okrajově. Hnutí ANO však zůstává velmi silným z pohledu volebních výsledků a doporučil bych opozici, aby letošní propadák ANO v senátních volbách moc nepřeceňovala. Atmosféra po komunálních i senátních volbách sice hnutí ANO neprospěla a ve velké většině se na radnicích sestavují nové koalice bez hnutí ANO. A ještě jeden závěr si troufnu předpovědět – Babiš bude na „své“ lidi „zlý“!
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