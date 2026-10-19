Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Senát - Propadák ANO je obdobou oranžového tsunami 2008

Jan Bartoň VIP
Katastrofální výsledek ANO, jak se vyjádřil Andrej Babiš, má zajímavou obdobu v událostech starých bezmála dvacet let. Připomeňme si je.

ČSSD zopakovala triumf z krajských voleb. V boji o Senát získali její kandidáti třiadvacet z 27 křesel. Pouze ve třech pražských obvodech uspěli kandidáti ODS a na Znojemsku komunistka Marta Bayerová. Občanští demokraté tak ztratili v horní komoře většinu, vládní koalice ústavní většinu.“Je to epochální úspěch ČSSD,“ pochvaloval si první vítězství socialistů v senátních volbách předseda Jiří Paroubek. „Nevzpomínám si, že by někdo u nás i v Evropě takto zvítězil,“ dodal.

Stalo se v roce 2008 v době vlády Mirka Topolánka. Tato vláda pak čelila dalším pokusům o svržení, a nakonec Paroubek uspěl. V době předsednictví Česka EU v roce 2009 se mu to „podařilo“ pomocí přeběhlíků z vládní koalice. Dne 24. března 2009 (na 5. pokus) vyslovila Poslanecká sněmovna této vládě nedůvěru. Byla to první vláda v historii České republiky, která byla svržena hlasováním poslanecké sněmovny o nedůvěře.Pro návrh na vyslovení nedůvěry bylo 101 poslanců, proti návrhu 96 poslanců.[2] Proti setrvání kabinetu hlasovali kromě poslanců ČSSD a KSČM také rebelující poslanci ODS Vlastimil Tlustý a Jan Schwippel a bývalé poslankyně Strany zelených Věra Jakubková a Olga Zubová, nyní členky Demokratické strany zelených. Prezident Václav Klaus poté oznámil, že poté, co Sněmovna vyslovila vládě nedůvěru, se bude vývoj událostí ubírat standardní ústavní cestou, tedy jmenováním nového předsedy vlády, který navrhne novou vládu.

To byla turbulentní doba a letošní senátní volby opět prokázaly, že se mohou stát jakýmsi protivládním referendem.

Podívejeme se ale na letošní volební výsledky výhradně z pohledu hnutí ANO. Toto hnutí prosadilo do druhého kola senátních voleb více než 50 % kandidátů. Následující tabulka ukazuje, kolik hlasů dostali kandidáti ANO ve všech volebních okrscích, kde bylo ANO zastoupeno.

Senátní volby 2026 – druhé kolo: ANO a soupeři
Volební obvodHlasy ANOHlasy soupeřeCelkem hlasůANO (%)Soupeř (%)
Cheb5 55813 86419 42228,6271,38
Louny7 67015 03322 70333,7866,22
Plzeň-město10 94415 99826 94240,6259,38
Pelhřimov9 49015 38324 87338,1561,85
Příbram6 59319 02025 61325,7474,26
Česká Lípa11 33914 28725 62644,2555,75
Kolín6 90518 89925 80426,7673,24
Znojmo7 08612 42219 50836,3263,68
Přerov10 18113 45123 63243,0856,92
Litovel6 97513 20120 17634,5765,43
Ostrava-město6 47912 52419 00334,0965,91
Karviná5 1885 83611 02447,0652,94
Uherské Hradiště7 74014 66922 40934,5465,46
CELKEM102 148184 587286 73535,6264,38

Co z této tabulky plyne? Vlastně nic překvapivého. Kandidáti hnutí ANO získali v průměrů více než 35 % hlasů, což odpovídá některým průzkumům o podpoře hnutí ANO ve společnosti. Současná podpora hnutí ANO se pohybuje celostátně kolem 30 % a z toho lze soudit, že pro kandidáty hnutí ANO hlasovali v naprosté většině pouze voliči ANO. Jinak řečeno, voliči současných opozičních stran pro kandidáty hnutí ANO hlasovali zřejmě velmi málo.

Tak, jako v roce 2008 i letošní senátní volby byly „obětí“ vládní politiky. V roce 2008 probíhala zásadní diskuse o poplatcích u lékaře a lidé s poplatky velmi nesouhlasili. Od 1. ledna 2008 platily následující poplatky:

Zdravotní službaPoplatek (Kč)
Návštěva lékaře s vyšetřením30
Položka na receptu30
Den hospitalizace60
Lékařská pohotovost90

S poplatky nesouhlasili i voliči ODS (asi 60 %). Pro podrobnější informace doporučuji Průzkum: S poplatky u lékaře nesouhlasí tři čtvrtiny lidí - iDNES.cz.

Závěr: Výsledky letošních komunálních voleb jednoznačně ukázaly dvě zásadní věci. Voliči hnutí ANO sami nestačí k tomu, aby do senátu „protlačili“ svého kandidáta. Voliči opozičních stran hlasovali pro kandidáty hnutí ANO zřejmě okrajově. Hnutí ANO však zůstává velmi silným z pohledu volebních výsledků a doporučil bych opozici, aby letošní propadák ANO v senátních volbách moc nepřeceňovala. Atmosféra po komunálních i senátních volbách sice hnutí ANO neprospěla a ve velké většině se na radnicích sestavují nové koalice bez hnutí ANO. A ještě jeden závěr si troufnu předpovědět – Babiš bude na „své“ lidi „zlý“!

Autor: Jan Bartoň | pondělí 19.10.2026 8:00 | karma článku: 9,36 | přečteno: 231x
Vstoupit do diskuse (3 příspěvků)

Další články autora

Jan Bartoň

Kdo je lídrem opozice – STAN nebo ODS?

Média mají jasno. Lídrem opozice je STAN, protože se tato strana bude podílet na vládě v řadě velkých krajských měst. Realita je však přeci jenom vyrovnanější.

14.10.2026 v 8:00 | Karma: 16,98 | Přečteno: 675x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Volby: Pavel odvolil, pachuť zůstala

Prezident Petr Pavel oznámil, že se nezúčastní voleb do zastupitelstev obcí z důvodu dovolené v termínu voleb, což označil za „chybu plánování“. Pak „překvapivě“ odvolil.

12.10.2026 v 8:00 | Karma: 23,99 | Přečteno: 395x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Katastrofální deficit na rok 2027?!

Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a Motoristů kvůli vysokému deficitu rozpočtu na rok 2027. Podívejme se proto na Česko z pohledu všech států EU a budeme se „divit“!

5.10.2026 v 8:00 | Karma: 24,58 | Přečteno: 1093x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Inkluze: Jak učitelka ctí inkluzi, a přesto chce odejít ze školství!

Otevřená zpověď učitelky, která nepopírá nutnost inkluze, ale přesto chce odejít ze školství, protože má podle ní inkluze – krásný scénář ale vážné nedostatky.

29.9.2026 v 8:00 | Karma: 20,96 | Přečteno: 591x | Diskuse | Společnost

Jan Bartoň

Německo: Politická situace se mění v „katastrofu“

Německý kancléř Friedrich Merz dostal svou CDU na pokraj nevolitelnosti. Odmítá ale odstoupit, bude ale zřejmě dříve nebo později vykopnut – možná do Bruselu???

22.9.2026 v 9:00 | Karma: 24,45 | Přečteno: 514x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)
11. října 2026,  aktualizováno  13:24

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie
14. října 2026  12:01,  aktualizováno  16:59

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)
12. října 2026  9:51

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...
11. října 2026  9:40,  aktualizováno  18:22

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...

Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...
12. října 2026  18:05

Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...

Ledeč z centra vyhodila polovinu parkovacích automatů, počet placených stání zůstal

Někteří řidiči v Ledči nebývají příliš disciplinovaní. Ať už jsou třeba na...
19. října 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Ze samotného centra města Ledeč nad Sázavou zmizela polovina parkovacích automatů. Případná radost...

Registr vozidel v Českých Budějovicích je zavřený, čeká ho modernizace

Budova registru vozidel v Českých Budějovicích (18. října 2026)
19. října 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Jeden z nejnavštěvovanějších úřadů, registr vozidel v Českých Budějovicích, má nyní dočasné omezení...

8000 kilometrů na kole až na Kavkaz. Čečenští policisté mě zvali na jídlo, říká cestovatel

Jan Kovář se svým těžce zkoušeným bicyklem
19. října 2026

Cyklista Jan Kovář v létě vyrazil na osmitisícovou trasu napříč devíti zeměmi až po Kavkaz – tam a...

Panzani a Cerealis spojují síly s cílem vytvořit významnou evropskou potravinářskou skupinu

19. října 2026  8:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Bartoň VIP

  • Počet článků 2951
  • Celková karma 22,01
  • Průměrná čtenost 1955x
Jsem dříve narozený, přesto se zájmem o vše, co se kolem nás děje.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×