Sardinie – skvělá dovolená

Letos jsme se ženou absolvovali týden letní dovolené na Sardinii. Sardinie stojí za návštěvu nejen kvůli koupání a opalování.

Po dlouhé pauze jsme se v zimě rozhodli, že letošní dovolenou u moře strávíme opět v Itálii, a to na Sardinii. Cestu jsme podnikli s cestovní kanceláří a náš týden u moře byl doslova krásný.

Bydleli jsme v hotelu u moře asi 20 km severně od hlavního města Sardinie Cagliari. Hotel byl skvěle udržován, všude čisto a personál od recepce až po uklízečky byl vždy ochoten pomoci a poradit. V našem věku máme vždycky radost, když vše funguje podle potřeb ubytovaných. Pokoj byl prostý, ale naprosto dostatečný pro přespání. A navíc hotel dbal i na to, že se po 22 hodině večerní dalo v klidu spát. Co nás překvapilo poté, co jsme se ubytovali, bylo „nefunkční“ zamykání dveří do zahrady, kam měl každý přístup. Zavolal jsem na recepci o pomoc a do pěti minut přišel pán, který mi názorně ukázal, jak to funguje. Jde o tak zvaný „francouzský systém“, kdy musíte kliku dveří nejprve zvednout nahoru a teprve potom otočíte zámkem proti směru hodinových ručiček.

Hotel s oleandry a palmami

Pár kilometrů od pobřeží se vypínají hory, které dominuji vnitřku ostrova. Nejvyšší vrchol má o něco víc než 1800 m.n.m. Hory se staly útočištěm pro obyvatele v dobách nájezdů cizích uchvatitelů. Bylo možné se tam vydat na komentovanou celodenní prohlídku, ale z časových důvodů jsme se na tento výlet nedostali.

Hory dosahují výšky asi 1000 m.n.m.

Zato jsme si nenechali ujít výlet do hlavního města Sardinie, Cagliari. Je to město s asi 160000 obyvateli, které se v létě rozroste o další desítky tisíc rekreantů. Prošli jsme město od kopečku se sochou svatého Františka z Assisi až do centra starého města s katedrálou. Je na co se dívat.

František z Assisi nad městem Cagliari

Katedrála je sice menších rozměrů, ale má několik pater, kde je krásná výzdoba.

Katedrála s oltářem

Od Cagliari se směrem k našemu hotelu táhne mnoho kilometrů dlouhá pláž, kam vyrážejí právě rekreanti a obyvatelé Cagliari.

Strávili jsme na Sardinii krásný týden s typicky letním jasným počasím s teplotami kolem 35oC. I pouhý týden relaxace na tak krásném ostrově nás „nabil“ energií, a samozřejmě jsme se těšili domů.

Západ Slunce nad Sardinií směrem ke Cagliari

Po příletu a dojezdu do svého bydliště jsme opět jen s úžasem konstatovali, jak současná dopravní technika dokáže přenést člověka od koupání v moři do domova, který je 1600 km daleko v srdci Evropy, během několika málo hodin.