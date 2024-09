Rusko se vměšuje do amerických voleb – Putin podpořil Harrisovou

Zní to jako velmi dobrý vtip. Vladimir Putin, ruský prezident, prohlásil, že Rusko v amerických volbách podporuje zvolení Kamaly Harrisové.

Rusko chce, aby americké prezidentské volby vyhrála Kamala Harrisová, řekl ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin. Jako důvod zmínil její „nakažlivý smích“. Podle informací amerických zpravodajských služeb je stanovisko Kremlu ve skutečnosti opačné.

Důvodem podpory Ruska a konkrétně Vladimira Putina pro Harrisovou (dříve se podobně vyjadřoval o Joe Bidenovi) je to, že Donald Trump v době svého prezidentství údajně uvalil na Rusko řadu sankcí. Komentáře k prohlášení Putina tvrdí pravý opak, a to, že Putin ve skutečnosti podporuje zvolení Trumpa, protože se s ním údajně rychle dohodne na ukončení války na Ukrajině. V každém případě, Rusko Putinovými slovy jen opět rozvířilo tak často diskutované téma v USA, a to „ovlivňování amerických prezidentských voleb Ruskem“. Tím, že Putin veřejně podpořil Harrisovou, tak Rusko rozehrálo svou další hru na „ovlivňování“ amerických voleb.

Ta část tajných služeb a médií, která bude hlásat, že se Rusko pokouší ovlivnit volby ve prospěch Trumpa, bude napadána tím, že přeci Putin podpořil veřejně Harrisovou. A americké tajné služby tak mají a budou mít problém.

Pokud se podíváme na sankce uvalené USA na Rusko, stěží mohou údajné sankce Trumpovy administrativy být srovnávány co do hloubky sankcí se sankcemi, které na Rusko uvalila administrativa Joea Bidena po ruské invazi na Ukrajinu. Z mého pohledu se za prohlášením Putina o podpoře Harrisové skrývá obyčejná poťouchlost. Tvrdíte, že chceme ovlivnit výsledek voleb v USA? A ve prospěch Trumpa? Tak já, Putin, podporuji Harrisovou!

Současně ale Putin dává do rukou republikánů silnou munici. Ti mohou nyní v kampani tvrdit, že Harrisová je ruskou favoritkou a mohou naplno rozjet silnou protiruskou rétoriku a plány demokratů, kteří v dosavadní kampani líčí Trumpa jako proruského švába, tak ztratí na váze. Vždyť Putin podpořil Harrisovou, tak „o co jde“. To je právě cílem Putinova prohlášení a tím se vlastně Rusko fakticky dostalo do fáze, kdy výsledek amerických prezidentských voleb skutečně ovlivní!

V této souvislosti je třeba zajímavé zmínit vydání další ze série protitrumpovských knih, které v USA před volbami vycházejí. Kniha At War with Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House (volně přeložitelná jako Ve válce sami se sebou: Moje služba v Trumpově Bílém domě) vyšla v úterý 27. srpna. Věnuje se období od února 2017 do dubna 2018, kdy McMaster působil jako Trumpův poradce v Bílém domě.McMaster v knize uvedl, že všechny diskuze ohledně Putina byly s Trumpem velmi obtížné. „Stejně jako jeho předchůdci George W. Bush a Barack Obama si byl Trump přehnaně jistý svou schopností zlepšit vztahy s diktátorem v Kremlu,“ stojí v úryvku knihy publikovaném americkým deníkem. „Trump, samozvaný ‚expert na dohody‘, věřil, že si dokáže vybudovat osobní vztah s Putinem. Trumpova tendence být reflexivně protichůdný pouze přidala na jeho odhodlání. Skutečnost, že většina expertů na zahraniční politiku ve Washingtonu obhajovala tvrdý přístup ke Kremlu, prezidenta (Trumpa) pouze přivedla k opačnému přístupu,“ píše dále exporadce.

Tato kritika Trumpa z pera jeho někdejšího poradce jen ukazuje, že si USA uvědomují postavení Ruska jako jaderné velmoci. Vykreslování Trumpa jako hlupáka, který se nechal Putinem vodit za nos, je „mistrovským“ tahem Putinova okolí (to zřejmě Putina přesvědčilo, aby prohlásil, že podporuje ve volbách Harrisovou) v troskách.

Závěr: Rusko samozřejmě „ovlivňuje“ výsledek amerických prezidentských voleb svou prostou existencí a tím, že nutí kandidáty na prezidenta se k Rusku jako jaderné velmoci vyjadřovat. Vůbec to samozřejmě nevylučuje, že Rusko mělo a má cesty, jak v USA šířit své zájmy – internet je samozřejmě k „neuhlídání“. V Rusku si spočítali, že Trump nemá proti Harrisové naději a podle toho se nyní upravila ruská rétorika.