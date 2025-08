Rusko – sankce bolí, ale ..

Pan Michal Pánek ve svém komentáři tvrdí, že sankce proti Rusku fungují a jeho ekonomika se hroutí- je katastrofální.

Pan Michal Pánek ve svém komentáři tvrdí, že sankce proti Rusku fungují a jeho ekonomika se hroutí. Cituji: Ruské státní příjmy z ropy a plynu mají v červenci klesnout přibližně o 37 % oproti stejnému měsíci roku 2024 na 680 miliard rublů (8,66 miliardy USD), a to díky levnější ropě a silnější místní měně, Příjmy z ropy a plynu jsou přitom pro Kreml nejdůležitějším zdrojem peněz a tvoří čtvrtinu celkových příjmů federálního rozpočtu. Stručně, ale výstižně ze zprávy agentury Reuters, která tyto údaje převzala ze sdělení ruského ministerstva financí. To dále uvedlo, že letos vydělá 10,94 bilionu rublů z prodeje ropy a plynu, ale kvůli klesajícím cenám ropy toto očekávání revidovalo na 8,32 bilionu rublů.

Autor pak závěrem píše: Fakta tedy vypovídají jasně, stav ruského hospodářství se blíží ke katastrofě a západní sankce se na tom podílejí velkou měrou. Jestliže tedy jejich odpůrci tvrdí, že kvůli nim trpí více země Evropské unie než Rusko, nemluví pravdu. Důkazy o tom, že sankce Moskvu vážně poškozují, jsou jasné a nezpochybnitelné. A je to jedna z možností, jak Rusko přinutit zastavit válku v sousední zemi.

Podívejme se na vývoj cen ropy mezi lety 2022 až 2025. Následující graf je uveden na https://oenergetice.cz/energostat/ceny-aktualne/ropa-wti

Cena ropy WTI leden 2022 -srpen 2025

1.7.2024 stála tato ropa 83,38 USD/barel, 1.7.2025 byla cena 65,45 USD/barel. Tento pokles činí 22 %. Toto je jenom dokladem situace na světovém trhu s ropou, cena ropy klesá.

Podrobně se situací vývozu ruské ropy věnuje ve svém článku Alex Švamberk. Hodnota vyvážené ropy v posledním týdnu klesla o 230 000 milionů na 1,1 miliardy dolarů, což je pokles o 17 procent. K tak velkému finančnímu propadu poklesu došlo kumulací nižšího exportu a poklesu ceny ruské ropy Ural. Cena ropy Ural z Baltského a Černého moře klesla v minulém týdnu o padesát centů na 58,60 dolaru. Naopak cena ropy ESPO přiváděné transsibiřským ropovodem do pacifických přístavů stoupla o 40 centů a 65,14 dolaru za barel. Dodavatelská cena do Indie prodávané ropy, která je největším odběratelem, klesla o 90 centů na 68,10 dolaru. Hlavním odběratelem ruské ropy dodávané tankery jsou Čína, nakupující v průměru milion barelů denně, a Indie, která v půlce června importovala denně 1,66 milionu barelů. V posledním ukončeném červencovém týdnu to bylo jen 1,28 milionu barelů. Do Turecka pak v červenci mířilo 280 000 barelů za den, což je nejméně za 12 týdnů. Sýrie odebírala denně 70 000 barelů.

Výše uvedené dokládá, že se ruská ropa prodává více méně za částky podobné ceně ropy podle grafu ropy WTI. Žádný zásadní vliv sankcí na cenu ruské ropy tak nelze doložit. Faktem je, že se Rusku podařilo změnit odběratele a země EU byly více méně nahrazeny dodávkami do Číny a Indie. Zda se podaří USA tyto dodávky ohrozit tak zvanými „sekundárními“ cly, je nejisté.

Nicméně, Zatímco Pánek hodnotí ruskou ekonomiku jako „katastrofální“, Švamberk je opatrnější. Ten navíc ve svém jiném komentáři uvádí, že se ruská ropa dostává i do zemí, které aplikují na ruské dodávky sankce. Rusko vyváží ropu nejen do spřízněných zemí. Kromě dodávek do Maďarska a na Slovensko se na Západ dostává i ruská ropa zpracovaná v zahraničních rafineriích. CREA upozornila, že tři takovéto rafinérie fungují v Turecku a další tři v Indii. Ty pak prodávají ropné deriváty i zemím, které uvalily na Rusko sankce a dovoz ruských ropných produktů neumožňují. Podle bývalého náměstka ruského ministra energetiky Vladimira Milova, který se obrátil proti ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, by se sankce ruské energie měly lépe vymáhat. Strop na cenu vyvážené ropy z Ruska podle Milova nefunguje. Za prvé se ho nedaří vymáhat, Rusko často prodávalo ropu za vyšší cenu, než bylo 60 dolarů za barel (tak tomu bylo třeba v březnu 2024, plyne z Milovova textu pro Atlantickou radu), a nyní tomu tak není kvůli poklesu cen ropy.

A navíc píše i toto: Celkem od začátku velké ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 do 29. května 2025 získalo Rusko za prodej fosilních paliv do zahraničí přes 939 miliard dolarů (20,7 bilionu korun), přičemž 253 miliard z nich šlo ze zemí, které na Rusko uvalily sankce. Země EU zaplatily Rusku za ropu a plyn 233 miliardy dolarů, napsala BBC.

Z výše uvedeného plyne vlastně jediné. Propagandou se válka na Ukrajině vyhrát pro Západ nedá. Rusko má samozřejmě potíže , nicméně na exportu ropy dál slušně vydělává a tvrzení o tom, jak sankce EU výborně fungují, se proto míjí s realitou.