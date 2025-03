Rusko: Budeme napadeni nebo napadneme? Aneb čeština má pády

Zaujal mě titulek ze zpravodajství CNN Prima News. Ukazuje totiž, že i radikální titulek „Na napadení Ruska musíme být připraveni, řekl Lipavský“ se může stát docela zmatečným.

Na napadení Ruska musíme být připraveni. V pořadu Nový den na CNN Prima NEWS to uvedl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr.). Doplnil, že je rád za šanci u Spolu a ve volbách věří ve výhru v Praze. „Vidíme, že Rusko má agresivní zahraniční politiku, napadá své sousedy a vyvolává války ve svém okolí,“ zdůvodnil pro CNN Prima NEWS Lipavský, proč bychom měli být na napadení Ruska připraveni. Doplnil, že je naše země kvůli geografické blízkosti přirozeně ohrožena.

Tento titulek byl na webu v tomto znění od odpoledních hodin 20.3.2025 až do 22:40, kdy píšu tento komentář.

Je to samozřejmě chybné použití pádu – skloňování podstatného jména Rusko. Lipavský má zřejmě na mysli, že budeme napadeni Ruskem, nikoliv to, že se připravujeme na napadení Ruska. Pokud by snad pan ministr Lipavský skutečně chtěl Rusko napadnout (preventivně), nemuselo by to skončit dobře ani s námi. V každém případě je to poněkud tragikomický omyl a zapadá do současné hysterické atmosféry.

Nicméně, podstata problému, jak ukončit válku na Ukrajině, je skutečně velmi zásadní. Nyní probíhá v českých médiích, která sleduji, zajímavá interpretace faktu příměří. Pokud se tedy představitelé Ukrajiny i Ruska vyjadřují o ochotě vyhlásit příměří v tom či onom segmentu zbraní, není to tak, že už je příměří realitou.

Například příměří v Libanonu a Gaze bylo vyhlášeno na základě dohody bojujících stran, tedy Izraele a islamistických organizací v případě Gazy a vlády Libanonu. Dohoda určovala pravidla, která se účastníci dohody zavázali plnit. Krach příměří v Gaze nastal poté, když podle názoru Izraele neplnil Hamás závazky a poté Izrael provedl na pásmo Gazy útoky s vysokým počtem obětí na životech. Příměří tak zkrachovalo.

Žádná taková dohoda o příměří, i jen částečném, však mezi Ruskem a Ukrajinou uzavřena nebyla a žádná strana tedy nemůže podmínky příměří, o nichž se diskutuje, porušovat. Ruský prezident může vydat pokyn k tomu, aby se nebombardovaly cíle energetické infrastruktury, ale to s faktickým podpisem příměří nemá nic společného. Ukrajina tak může konstatovat, že Rusko stále útočí i na energetickou infrastrukturu, pokud ruské rakety zasáhnou více méně cokoli.

Ostatně, podmínky příměří se nyní mají hledat na dalších jednáních v Saudské Arábii, kam se chystají delegace Ruska, Ukrajiny i USA. Mělo by se údajně jednat tak, že USA budou prostředníkem. Teprve z těchto jednání by mohlo vzejít něco co by Rusko i Ukrajina mohly podepsat. Samozřejmě pak bude velmi důležité, kdo a jak bude na dodržování příměří dohlížet. A lze se buď spoléhat na družicový monitoring nebo na přítomnost pozorovatelů přímo na místě. S těmi ovšem bude velký problém, protože představy Ruska a Ukrajiny co se týče pozorovatelů jsou zatím na světelné roky daleko.

Zatím tedy na rusko-ukrajinské frontě stále duní zbraně a pokud se válčící strany obviňují z „nedodržování“ příměří, je to spíše válka slov. Je otázkou, zda se v následujících dnech podaří alespoň o malý krůček ke skutečnému příměří pokročit. Po více než třech letech devastace Ukrajiny by si to tato země určitě zasloužila.