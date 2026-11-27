Ruská agrese proti Ukrajině musí skončit
Válka na Ukrajině, která započala už před více než čtyřmi roky ruským útokem, má mnoho komentářů a komentátorů. Naposled jsem se „podivoval“ nad zprávami na tak zvané „Vojenské show“, která líčí válku jako totální ruskou prohru. V médiích se oslavují ukrajinské útoky na ruské rafinerie, lodě na Baltu či v Libyi a podrobně se rozebírají ruské ztráty na „živé“ síle. Inu, Rusko je z pohledu mezinárodního práva zcela jednoznačně agresorem a za útoky na své rafinerie a za své padlé na frontě je zcela odpovědné. Jestli padlo na Ukrajině 750000 Rusů nebo „jenom“ půl milionu, je to jednoznačně vina Ruska a jeho politiky.
Nicméně, Ukrajina je ve válce s Ruskem v nevýhodě. Jestliže měla podle statistik kolem roku 2014 – ruské okupaci Krymu – asi 40 milionů obyvatel, po ruské agresi z roku 2022 se několik milionů Ukrajinců uchýlilo do exilu v EU – Polsku, Česku, Německu i v dalším státech – výrazně klesla porodnost a demografický vývoj Ukrajiny lze obecně označit jako „kolaps“. Rusko od počátku agrese také přišlo o několik milionů obyvatel, zejména mladých mužů, kteří odešli do zahraničí před hrozbou odvodu do armády. Nicméně, ruská populace má podle statistik asi 160 milionů obyvatel, a i pokud by Ukrajina měla ztráty padlých proti Rusku čtvrtinové, z hlediska počtu obyvatel by se tyto ztráty rovnaly ruským ztrátám.
Nicméně. Nyní se objevil nový článek o tom, jak jistý „britský výzkumník“ zpochybňuje údaje o počtu padlých jak na ruské, tak na ukrajinské straně. Britský výzkumník Alexander Grable nedávno přišel s kacířskou studií, která dosavadní západní propočty ukrajinských ztrát zpochybňuje. „Na Západě převládá obraz rusko-ukrajinského konfliktu jako opotřebovávací války, v níž je poměr ztrát příznivý pro Ukrajinu a která efektivně oslabuje ruskou vojenskou sílu,“ píše na úvod své studie britský analytik Alexader Grable, jenž působí na katedře Válečných studií prestižní King’s College London… „Počet padlých a nezvěstných na ruské straně je velmi pravděpodobně nižší, než dosud většina zdrojů odhadovala, a ukrajinské ztráty jsou velmi pravděpodobně vyšší. Ukrajinské počty padlých a nezvěstných jsou vyšší v relativních i absolutních číslech. Ukrajina má výrazně méně obyvatel než Rusko, takže je v opotřebovávací válce v nevýhodě. Prohrává a její bojeschopnost na frontě je ohrožena,“ píše Grable.
Pro detailní informace odkazuji čtenáře na odkaz, nicméně závěr práce „britského výzkumníka“ je jasný. Západ by měl přestat s tím, že Rusko na válce prodělává, a právě v zájmu Ukrajiny samotné by měl usilovat o konec války v co nejkratším možném termínu. Finančně sice dnes EU drží Ukrajinu nad vodou, USA už své zbraně pro Ukrajinu prodávají zejména přes platby z Německa, ale území Ukrajiny je dnes a denně pod ruskou palbou a „občas“ to Rusku „uletí“ jakoby „omylem“ i do Polska. Mnohem více by měla EU a evropská část NATO vážit na miskách vah, zda se vyplatí ničit Rusku rafinerie, když Ukrajina nese na svých bedrech lidské ztráty.
Rusko si na tak zvané „sankce“ EU „zvyklo“. I přes tyto sankce Rusko získá vše, co potřebuje jak pro armádu, tak pro svou ekonomiku prostřednictvím „třetích“ zemí. Ta sice proti stavu před počátkem agrese spíše stagnuje, nákupy se prodraží, ale Ukrajina je na tom ještě o mnoho hůře. Denně nám ČT ukazuje zkázu v ulicích Kyjeva. Nějaké požáry v ruských rafineriích tyto hrůzy nemohou vyrovnat.
Nyní se objevil další „problém“. Německo hrozí, že pokud se za finance posílané na Ukrajinu nezaručí všechny státy EU, chce vetovat víceletý rozpočet EU. Premiér Andrej Babiš naopak tvrdí, že pokud bude navržený rozpočet nevýhodný pro Česko, bude ho vetovat i on. Z toho plyne jediné. Válka na Ukrajině samozřejmě stojí peníze i EU a ekonomika EU je pod tlakem cel USA a levného importu z Číny a dalších asijských zemí. Válka na Ukrajině ale musí být zastavena zejména proto, že jedinou velkou obětí této války je Ukrajina samotná. EU již nominovala své zástupce na jednání s Ruskem. Je nejvyšší čas jednat o tom, za jakých podmínek bude válka zastavena. A nebude to bohužel pro Ukrajinu snadné.
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