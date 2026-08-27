Rozpočtové trable aneb kdo je bez viny ať hodí kamenem
Chvilku jsem si pustil jednání českého parlamentu ve věci přehlasování veta prezidenta Petra Pavla. A zaslechl jsem i toto: Jistý opoziční poslanec si stěžoval, že jakýsi výdaj kolem 4 % HDP má podle české vlády každým rokem růst, zatímco on tam vidí přímku s tím, že ony výdaje oscilují kolem 4 % HDP. Inu, svatá prostoto! Protože se HDP každý rok o něco zvýší – když vše dobře běží a není covid nebo světová recese jako v letech 2020/1 a 2009/10- logicky stálé procento výdajů na úrovni 4 % značí absolutní růst těchto výdajů meziročně.
Obrázek:Meziroční změny HDP v % podle Českého statistického úřadu od 1994 do 2025
V roce 2025 činil HDP 8 573 124 mil. Kč. 4 % HDP jsou řádově 343000 mil. Kč. Pokud by HDP rostlo o 2 % ročně, tento výdaj by tedy každý rok rostl rovněž o 2 %, což činí asi 6900 mil. Kč. Umět počítat, a hlavně chápat je prostě v poslanecké sněmovně evidentně složité.
Když vláda Petra Fialy připravovala rozpočet na letošní rok, proběhla na webu Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2026 | Ministerstvo financí ČR tato zpráva: Rekordní investice i výdaje na vědu a výzkum, posílené výdaje na obranu i finance na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech, takový je ve zkratce návrh státního rozpočtu na příští rok s deficitem 286 mld. Kč, který dnes schválila vláda. Návrh rozpočtu nyní zamíří do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Návrh státního rozpočtu na rok 2026 je sestaven s celkovými výdaji státu ve výši 2408,7 mld. Kč a příjmy 2122,7 mld. Kč. Výsledný deficit 286 mld. Kč ovlivnily dvě mimořádné položky v souhrnném objemu 49 mld. Kč, a to obranné výdaje nad rámec zákonného závazku 2 % HDP odpovídající hodnotě 30,7 mld. Kč a 18,3 mld. Kč určených na výstavbu dvou nových jaderných zdrojů v Dukovanech. Bez těchto výdajů by schodek rozpočtu 2026 meziročně klesl na 237 mld. Kč, tedy o 4 mld. Kč proti letošnímu schválenému deficitu.
A tak počítejme znovu. 2 % HDP 2025 činí asi 172 000 mil. Kč. Ani minulá vláda tedy neplnila závazek o tom, že saldo rozpočtu (deficit) nebude větší než 2 % HDP. To se omlouvá tak zvaným „strukturálním deficitem“, který nepřekročí 1,75 % HDP.
Pozadí celé aféry tak zvaného „rozvolnění rozpočtových pravidel“ tak má docela přízemní vysvětlení. Ani minulá vláda neplnila podmínku, že deficit státního rozpočtu nesmí překročit 2 % HDP. A jako perličku lze dodat, že rozpočet roku 2025, který byl ještě plně v režii Fialova kabinetu, skončil deficitem také : Státní rozpočet hospodařil v roce 2025 se schodkem 290,7 mld. Kč oproti plánovanému 241 mld. Kč. Státní rozpočet České republiky hospodařil v roce 2025 se schodkem 290,7 mld. Kč. Deficit meziročně vzrostl o 19,3 mld. Kč a o 49,7 mld. Kč překročil schválený rozpočet.
Závěr: Je bohužel smutnou realitou, že žonglování s čísly státního rozpočtu je jen ohromnou „politikou“. Vzájemné obviňování z růstu deficitu a státního dluhu s tím, že vláda „projídá peníze budoucích“, jsou jen prázdná gesta. Na tom, že by mělo být hospodaření státu bez dluhů se obecně sice shodneme všichni, ale jakmile se politici chopí moci, mají tendenci všechno vidět „v širších souvislostech“ a dluh státu roste. Velkou chybou bylo podle mého soudu zrušení tak zvaného druhého pilíře důchodového zabezpečení za vlády Bohuslava Sobotky. Důchody tak činí největší položku státního rozpočtu a nikdo si vážně netroufne tyto výdaje jakkoliv snížit, protože by to bylo velmi nepopulární a voliči v důchodovém věku by to dali najevo. A tito voliči to vlastně už najevo dali!
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