Rozpočet 2026 – selhání Národní rozpočtové rady
Pro mezinárodní srovnání je důležitý deficit po očištění o evropské peníze, který vloni skončil o dost lépe než ten neočištěný. To ale neznamená, že bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) rozpočtoval korektně. V rozhovoru pro Echo24 to řekl předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Vláda Andreje Babiše (ANO) podle něj určitě letošním rozpočtem poruší zákon o rozpočtové odpovědnosti, který ukládá maximální deficit ve výši 286 miliard korun. Rozpočet na rok 2027 pak bude podle Hampla bez dodatečných úsporných opatření či zvyšování daní fakticky nesestavitelný v mezích stávajícího zákona.
Pan Hampl má „problém“. Tím problémem je změna vlády. Důvěru poslanecké sněmovny získala po obvyklém poslaneckém „cirkusu“ nová vláda Andreje Babiše a další činnost Národní rozpočtové rady (NRR) tak bude v její režii. Národní rozpočtová rada je ze zákona tříčlenná. Předsedu volí Poslanecká sněmovna PČR na návrh Vlády ČR, další dva členy volí rovněž Poslanecká sněmovna PČR, po jednom na návrh Senátu PČR a České národní banky.
Až nyní po konci Fialova kabinetu se Hampl „rozhoupal“ k „vážné“ kritice rozpočtu na rok 2025. Inu, jeho židle se zdá být „ohrožena“ a nová poslanecká sněmovna zřejmě zvolí jiného předsedu podle svého „gusta“. Současná kritika rozpočtu za rok 2025 je navíc „podpořena“ i stanoviskem z někdejší vládní „dvojky“- STAN. Člen rozpočtového výboru z někdejšího vládního hnutí STAN Jan Papajanovský pak na síti X uvedl, že jde o vizitku bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Že Stanjurovi Starostové důvěřovali, označil poslanec za chybu. Ale, ale, copak se to ve STAN děje?? To, že rozpočet na rok 2025 byl od počátku navrhován s podhodnoceným výdaji a nadhodnocenými příjmy se vědělo, ale bylo to tehdy pro STAN politicky „neprůchodné“. A návrh rozpočtu na rok 2026 byl opět ve Stanjurově „režii“ a obsahoval ty samé „chyby“ jako rozpočet na rok 2025 (podhodnocené výdaje a nadhodnocené příjmy).
Zda rozpočet nové vlády pod Alenou Schillerovou bude realistický či ne se sice uvidí, ale z tanečků kolem rozpočtu na rok 2026 lze vyvodit dva závěry – deficit zřejmě přesáhne zákonem povolenou hranici, pokud tuto hranici poslanecká sněmovna nezmění a nezvýší. A k tomu lze dodat i to, že Hampl při vzniku tohoto rozpočtu během léta 2025 mlčel „jako ryba“ a teprve poté, co stávající vládní koalice projela volby do poslanecké sněmovny začal být „aktivní“. Jasně se tak ukazuje především to, že Hampl hrál hru „na schovávanou“ ,aby poté, co Fialova vláda ve volbách padla, se náhle „probudil“ a začal vykřikovat něco o „pochybnostech“.
Osobně mám velké pochybnosti o tom, zda Hampl splnil roli „strážce“ rozpočtových pravidel a je proto velmi pravděpodobné, že ho čeká vyhazov. Zda nový předseda NRR bude někdo, kdo do toho bude „rýpat“ i vládě, která ho navrhla, se uvidí. Nevěřím tomu – dodávám. V takovém případě je tato „rada“ více méně k ničemu, že ano.
Jan Bartoň
Vzhledem k tomu, co se dnes děje ve světě, je dle mého názoru „pravý čas" na zamyšlení, jak se zapíšou Donald Trump, Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj do historie svých států.
Filip Turek, budoucí vládní zmocněnec pro „Grýndýl" alias nejmenovaný ministr životního prostředí, má podle komentáře Marka Hudemy s Ukrajinou „pravdu". Ale nějak to celé nesedí.
Pan Pavel Rudolf napsal velmi podnětný článek o tom, že nám sice možná nehrozí válka s Ruskem, ale „únava a rozklad důvěry". Obávám se, že hrozí rozklad Západu jako „strážce demokracie".
Velmi trefný článek o politice USA vůči EU napsal Milan Vodička. Mnozí ho podezírají ze šíření americké propagandy, ale je to pouze a jenom realita „Trumpova světa"
Podle listu The New York Times se už před sedmi lety kuly plány na změnu režimu ve Venezuele za změnu režimu na Ukrajině mezi USA a Ruskem. Nijak zvlášť to nepřekvapuje.
