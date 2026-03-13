Rozpočet 2026: Dva rozpočty – několik otázek
Vláda Petra Fialy poslala do sněmovny rozpočet na rok 2026 koncem září 2025. Ten je stále na stránkách Ministerstva financí. Nyní tam přibyl rozpočet nový schválený poslaneckou sněmovnou na rok 2026. A porovnání těchto dvou rozpočtů je pozoruhodné tím, že jsou vytvořeny každý jinou metodikou. Rozpočet Fialy je uveden jako rozpočet na rok 2026 a rozpočet Babiše je uveden s poznámkou „bez EU a FM“. Překvapení tak čeká na každého, kdo se do jednotlivých položek rozpočtu začte a chce porovnávat rozdíly mezi oběma rozpočty. Některé jsou široce diskutované (obrana), jiné jako by byly „zahaleny tajemstvím“. Takže se podívejme na hlavní kapitoly rozpočtu obou rozpočtů.
Následující tabulka vybírá data z webu Ministerstva financí. Údaje k rozpočtu „Fialy“ jsou zde -Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2026 | Ministerstvo financí ČR ze dne 30.9.2025. Údaje ke schválenému rozpočtu na rok 2026 poslaneckou sněmovnou dne 11.3.2026 jsou zde - Sněmovna schválila zákon o státním rozpočtu na rok 2026 | Ministerstvo financí ČR
Výdaje podle kapitol – vybrány pouze výdaje ministerstev, prezidenta a vlády (částky jsou v Kč)
|Kapitola
|Název
|Rozpočet „Fiala“
|Rozpočet „Babiš“
|Rozdíl v % Fiala = 100 %
|301
|Prezident
|461 449 015
|421 406 445
|-9
|302
|Poslanecká sněmovna
|1 769 368 192
|1 698 357 260
|-4
|303
|Senát
|754 646 420
|733 997 708
|-3
|304
|Vláda
|1 527 732 339
|1 211 771 999
|-21
|306
|M – zahraničí
|10 787 413 237
|9 826 318 951
|-8
|307
|M – obrany
|175 794 357 851
|154 790 825 531
|-12
|312
|M – financí
|28 752 923 817
|28 129 374 901
|-2
|313
|M – práce a soc.
|994 070 218 688
|994 402 532 966
|0
|314
|M – vnitra
|123 355 014 085
|114 788 410 873
|-7
|315
|M – životního prost.
|20 960 424 763
|4 927 185 883
|-76
|317
|M – místní rozvoj
|24 902 941 746
|8 164 420 454
|-68
|322
|M – průmyslu a obch.
|66 508 087 295
|42 236 365 116
|-37
|327
|M – dopravy
|128 699 433 827
|129 432 433 222
|+0,6
|329
|M – zemědělství
|54 951 036 186
|32 660 588 353
|-41
|333
|M – školství
|281 730 944 743
|268 609 913 381
|-5
|334
|M – kultury
|18 777 591 128
|17 228 038 390
|-8
|335
|M – zdravotnictví
|13 119 422 851
|10 781 360 473
|-19
|336
|M – spravedlnosti
|40 470 187 994
|40 407 258 963
|0
|396
|Státní dluh
|109 966 880 286
|109 966 880 286
|0
|398
|Všeobecná pokladní správa
|258 882 880 061
|267 419 495 567
|+3,5
|Celkem
|2 408 672 638 307
|2 287 624 557 960
|-5
Poznámka: Součet výdajů nedá celkové výdaje, jsou uvedeny jen výdaje ministerstev
Příjmy a výdaje státního rozpočtu, které mají všeobecný charakter a nepatří tak do okruhu působnosti určitého správce kapitoly, nebo výdaje, jejichž výše pro jednotlivé kapitoly není v době schvalování zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok známa, tvoří kapitolu 398 – Všeobecná pokladní správa. Tato částka je v rozpočtu Babiš vyšší, nicméně nebudeme se jí blíže věnovat.
Z tabulky je zřejmé, že většina ministerstev bude podle rozpočtu „Babiš“ utrácet méně, než byl navržený rozpočet „Fiala“ ze září roku 2025. U kapitoly zemědělství, životního prostředí a místního rozvoje jsou schválené rozpočty „Babiš“ podstatně nižší než u rozpočtu „Fiala“. Tady se zřejmě projevuje vliv toho, že u rozpočtu „Babiš“ není započteno čerpání finančních prostředků z EU. Rozpočet „Babiš“ se tak vyhýbá situaci, která nastala při hodnocení rozpočtu za rok 2025. Ten nakonec skončil vyšším než předpokládaným schodkem (schodek cca 290 miliard Kč), což bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura vysvětloval tím, že nepřišly peníze z „Bruselu“. Státní rozpočet České republiky hospodařil v roce 2025 se schodkem 290,7 mld. Kč. Deficit meziročně vzrostl o 19,3 mld. Kč a o 49,7 mld. Kč překročil schválený rozpočet. HDP za rok 2025 činilo 8 542 284 mil. Kč, a tudíž schodek rozpočtu dosáhl 3,4 % HDP. Překročil tak hodnotu rozpočtového schodku podle zákona o rozpočtové odpovědnosti, který jako mezní hodnotu udává číslo 1,75 % HDP. Z hlediska orientačního zákonného limitu (≈ 240 mld. Kč) byl deficit roku 2025 vyšší, takže byl pravděpodobně v rozporu nebo na hraně zákona o rozpočtové odpovědnosti. I proto mi připadá diskuse kolem „Babišova“ rozpočtu co se porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti poněkud komická. Může se totiž klidně stát, že dopadne z hlediska schodku vůči HDP na konci roku 2026 mnohem lépe než výsledek roku 2025.
Nejvíce politicky využitou položkou jsou výdaje na obranu. Rozpočet „Babiš“ totiž počítá s takovou výši výdajů na obranu jako byly výdaje roku 2025, zatímco rozpočet „Fiala“ předpokládal zvýšení rozpočtu obrany o 21 miliard korun. Do kritiky vlády se pustil i americký velvyslanec a tleskala tomu opozice a prezident Petr Pavel. Ten ale nakonec prohlásil, že rozpočet vetovat nebude.
Závěr: Schválený rozpočet na rok 2026 lze považovat za realistický, nicméně tím, že nezapočítává výdaje z EU, byl opozicí kritizován tak, že hrozí kolaps ochrany životního prostředí, podpory bydlení (místní rozvoj) nebo v zemědělství. Proto by bylo samozřejmě mnohem lepší, kdyby Ministerstvo financí uvedlo, jaké částky lze z EU pro životní prostředí, místní rozvoj i zemědělství očekávat, aby byla lepší představa o skutečných celkových výdajích těchto ministerstev. Proto rozpočet schválený poslanci na rok 2026 vyvolává otázky, které bylo možné lepším zdůvodněním navrhovaných částek zodpovědět. Z hlediska objektivity pak musím opět jenom konstatovat, že veřejnoprávní médium ČT opět „selhalo“ a neposkytuje správné informace a ani slůvkem se nezmiňuje, že výsledek hospodaření státu za rok 2025 pravděpovobně porušil zákon o rozpočtové odpovědnosti. Nakonec pak lze konstatovat, že vyšší schodek rozpočtu navržený vládou Andreje Babiše je způsoben tím, že vláda předpokládá nižší příjmy než rozpočet navržený vládou Petra Fialy.
Jan Bartoň
