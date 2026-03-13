Rozpočet 2026: Dva rozpočty – několik otázek

Zabrousil jsem na stránky Ministerstva financí a nalezl jsem návrh rozpočtu připravený vládou Petra Fialy a návrh rozpočtu schválený poslaneckou sněmovnou vládě Andreje Babiše. Je to poněkud matoucí čtení.

Vláda Petra Fialy poslala do sněmovny rozpočet na rok 2026 koncem září 2025. Ten je stále na stránkách Ministerstva financí. Nyní tam přibyl rozpočet nový schválený poslaneckou sněmovnou na rok 2026. A porovnání těchto dvou rozpočtů je pozoruhodné tím, že jsou vytvořeny každý jinou metodikou. Rozpočet Fialy je uveden jako rozpočet na rok 2026 a rozpočet Babiše je uveden s poznámkou „bez EU a FM“. Překvapení tak čeká na každého, kdo se do jednotlivých položek rozpočtu začte a chce porovnávat rozdíly mezi oběma rozpočty. Některé jsou široce diskutované (obrana), jiné jako by byly „zahaleny tajemstvím“. Takže se podívejme na hlavní kapitoly rozpočtu obou rozpočtů.

Následující tabulka vybírá data z webu Ministerstva financí. Údaje k rozpočtu „Fialy“ jsou zde -Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2026 | Ministerstvo financí ČR ze dne 30.9.2025. Údaje ke schválenému rozpočtu na rok 2026 poslaneckou sněmovnou dne 11.3.2026 jsou zde - Sněmovna schválila zákon o státním rozpočtu na rok 2026 | Ministerstvo financí ČR

Výdaje podle kapitol – vybrány pouze výdaje ministerstev, prezidenta a vlády (částky jsou v Kč)

KapitolaNázevRozpočet „Fiala“Rozpočet „Babiš“Rozdíl v % Fiala = 100 %
301Prezident461 449 015421 406 445-9
302Poslanecká sněmovna1 769 368 1921 698 357 260-4
303Senát754 646 420733 997 708-3
304Vláda1 527 732 3391 211 771 999-21
306M – zahraničí10 787 413 2379 826 318 951-8
307M – obrany175 794 357 851154 790 825 531-12
312M – financí28 752 923 81728 129 374 901-2
313M – práce a soc.994 070 218 688994 402 532 9660
314M – vnitra123 355 014 085114 788 410 873-7
315M – životního prost.20 960 424 7634 927 185 883-76
317M – místní rozvoj24 902 941 7468 164 420 454-68
322M – průmyslu a obch.66 508 087 29542 236 365 116-37
327M – dopravy128 699 433 827129 432 433 222+0,6
329M – zemědělství54 951 036 18632 660 588 353-41
333M – školství281 730 944 743268 609 913 381-5
334M – kultury18 777 591 12817 228 038 390-8
335M – zdravotnictví13 119 422 85110 781 360 473-19
336M – spravedlnosti40 470 187 99440 407 258 9630
396Státní dluh109 966 880 286109 966 880 2860
398Všeobecná pokladní správa258 882 880 061267 419 495 567+3,5
Celkem2 408 672 638 3072 287 624 557 960-5

Poznámka: Součet výdajů nedá celkové výdaje, jsou uvedeny jen výdaje ministerstev

Příjmy a výdaje státního rozpočtu, které mají všeobecný charakter a nepatří tak do okruhu působnosti určitého správce kapitoly, nebo výdaje, jejichž výše pro jednotlivé kapitoly není v době schvalování zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok známa, tvoří kapitolu 398 – Všeobecná pokladní správa. Tato částka je v rozpočtu Babiš vyšší, nicméně nebudeme se jí blíže věnovat.

Z tabulky je zřejmé, že většina ministerstev bude podle rozpočtu „Babiš“ utrácet méně, než byl navržený rozpočet „Fiala“ ze září roku 2025. U kapitoly zemědělství, životního prostředí a místního rozvoje jsou schválené rozpočty „Babiš“ podstatně nižší než u rozpočtu „Fiala“. Tady se zřejmě projevuje vliv toho, že u rozpočtu „Babiš“ není započteno čerpání finančních prostředků z EU. Rozpočet „Babiš“ se tak vyhýbá situaci, která nastala při hodnocení rozpočtu za rok 2025. Ten nakonec skončil vyšším než předpokládaným schodkem (schodek cca 290 miliard Kč), což bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura vysvětloval tím, že nepřišly peníze z „Bruselu“. Státní rozpočet České republiky hospodařil v roce 2025 se schodkem 290,7 mld. Kč. Deficit meziročně vzrostl o 19,3 mld. Kč a o 49,7 mld. Kč překročil schválený rozpočet. HDP za rok 2025 činilo 8 542 284 mil. Kč, a tudíž schodek rozpočtu dosáhl 3,4 % HDP. Překročil tak hodnotu rozpočtového schodku podle zákona o rozpočtové odpovědnosti, který jako mezní hodnotu udává číslo 1,75 % HDP. Z hlediska orientačního zákonného limitu (≈ 240 mld. Kč) byl deficit roku 2025 vyšší, takže byl pravděpodobně v rozporu nebo na hraně zákona o rozpočtové odpovědnosti. I proto mi připadá diskuse kolem „Babišova“ rozpočtu co se porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti poněkud komická. Může se totiž klidně stát, že dopadne z hlediska schodku vůči HDP na konci roku 2026 mnohem lépe než výsledek roku 2025.

Nejvíce politicky využitou položkou jsou výdaje na obranu. Rozpočet „Babiš“ totiž počítá s takovou výši výdajů na obranu jako byly výdaje roku 2025, zatímco rozpočet „Fiala“ předpokládal zvýšení rozpočtu obrany o 21 miliard korun. Do kritiky vlády se pustil i americký velvyslanec a tleskala tomu opozice a prezident Petr Pavel. Ten ale nakonec prohlásil, že rozpočet vetovat nebude.

Závěr: Schválený rozpočet na rok 2026 lze považovat za realistický, nicméně tím, že nezapočítává výdaje z EU, byl opozicí kritizován tak, že hrozí kolaps ochrany životního prostředí, podpory bydlení (místní rozvoj) nebo v zemědělství. Proto by bylo samozřejmě mnohem lepší, kdyby Ministerstvo financí uvedlo, jaké částky lze z EU pro životní prostředí, místní rozvoj i zemědělství očekávat, aby byla lepší představa o skutečných celkových výdajích těchto ministerstev. Proto rozpočet schválený poslanci na rok 2026 vyvolává otázky, které bylo možné lepším zdůvodněním navrhovaných částek zodpovědět. Z hlediska objektivity pak musím opět jenom konstatovat, že veřejnoprávní médium ČT opět „selhalo“ a neposkytuje správné informace a ani slůvkem se nezmiňuje, že výsledek hospodaření státu za rok 2025 pravděpovobně porušil zákon o rozpočtové odpovědnosti. Nakonec pak lze konstatovat, že vyšší schodek rozpočtu navržený vládou Andreje Babiše je způsoben tím, že vláda předpokládá nižší příjmy než rozpočet navržený vládou Petra Fialy.

Autor: Jan Bartoň | pátek 13.3.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

