Rekonstrukce Ukrajiny je možná jen v míru

Ukrajina napadená Ruskem je zemí s bezesporu ohromným potenciálem. Využít tento potenciál však v podmínkách války není možné.

Prezident Volodymyr Zelenskyj se vrátil ke své předpovědi brzké smrti Vladimira Putina. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruský prezident Vladimir Putin vzhledem ke svému věku „brzy zemře“ a „pak bude po všem“. Zelenskyj to prohlásil ve středu v rozhovoru s novináři při návštěvě Francie. Ukrajinský prezident v témže rozhovoru vyzval Spojené státy a Evropu ke společnému tlaku na Putina, který se podle něj obává americko-evropské koalice.

Inu, kdy Putin zemře je „zajímavou“ otázkou, nicméně i když se snažíme spojovat současné Rusko pouze s osobou Putina, obávám se, že po Putinově smrti žádné „po všem“ nebude. Je to stejně nebezpečná iluze jako řada dalších předpovědí tohoto typu. Vzpomenu-li jen na zaručené předpovědi „analytiků“ před ukrajinskou ofenzivou v roce 2023 o rychlém dobytí Ruskem obsazených území. Máme tedy věřit tomu, že po Putinovi nastoupí nějaký „nový“ Gorbačov, který se zaměří na rozdělení Ruska na desítku malých, a ještě menších státečků, a vzdá se jaderných zbraní, které vloží do rukou Západu. Sotva, že ano.

Zatím se tedy válčí a podle všeho už Ukrajina a Rusko neútočí na energetické cíle. Zda je to výhodné jenom pro Rusko, jak píší další „analytici“, si neodvážím tvrdit. Dohoda o volné plavbě Černým mořem mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkovaná USA je opět „výhodná“ hlavně pro Rusko. Toto je komentování hodné proukrajinské propagandy.

Hlavním tématem však zůstává okupace ukrajinského území. Bude-li nyní Ukrajina více či méně dotlačena ke kapitulaci (byť se tomu bude říkat jinak) a Rusko za své vraždění a ničení odměněno oficiálním posvěcením získání pětiny ukrajinského území a opětovným přístupem na světová pódia, jak naznačují Američané, hlavní mediátoři mezi Moskvou a Kyjevem, může se stěžejní fundament mezinárodního práva definitivně zhroutit. Potom by pokušení vést dobyvačné války mohlo být pro některé mocnosti neodolatelné. Hodně bude záležet na Američanech, jak se k této hrozbě postaví a do jaké míry přistoupí na Putinovy hry.

Tato situace ovšem souvisí i s tím, co USA pod Donaldem Trumpem prosazují. Trump se údajně „chlubí“ tím, že za jeho vlády by Rusko Ukrajinu nikdy nenapadlo. Vraťme se proto do nedávné historie a připomeňme si počátek ruské agrese. Od konce roku 2021 se zprávy z USA zmiňovaly o tom, že Rusko přepadne Ukrajinu v nejbližších týdnech, pak dnech, pak padl datum a Západ (Bidenovy USA) nic nepodnikal. Bylo to po „stažení“ či spíše úprku amerických vojáků z Afghánistánu a USA si možná od ruské invaze na Ukrajinu slibovaly zlepšení mezinárodní pozice. Nepočítalo se ovšem, že Rusko obsadí i s Krymem anektovaným v roce 2014 bezmála pětinu ukrajinského území. A navíc, byly to USA a Joe Biden osobně, které prohlásily, že USA vojáky na Ukrajinu nikdy nepošlou, a navíc stáhnul všechny americké poradce. Nebyla to tedy chybná politika tehdejšího vedení USA a NATO?

Dnes jsme tedy v situaci, kdy jaderná velmoc Rusko vyhrožuje svým jaderným arsenálem v případě, že by se Západ pokusil vojensky zasáhnout. USA se nyní snaží oslabit rusko-čínské vazby a chtějí konflikt na Ukrajině ukončit s tím, že je potřeba z Ukrajiny pro Západ zachránit to, co je možné. To je ona „tvrdá realita“, na kterou řada komentátorů zcela zapomíná s tím, že už Západ alias USA nemají „patent na vše“ a skončila jednoznačná dominance Západu po rozpadu SSSR.

Rekonstrukce Ukrajiny bude možná skutečně jenom tehdy, pokud se s Ruskem podepíše trvalá mírová smlouva. A že ona smlouva nebude pro zájmy Západu dobrá? Máme ale na výběr? Válka tak může pokračovat a žádná rekonstrukce Ukrajiny včetně návratu uprchlíků neproběhne. A to by mělo být lepší variantou? Pochybuji.