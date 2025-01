Putin „blouzní“ o SSSR, Trump nezůstává pozadu

Ruský prezident Vladimir Putin chce dosáhnout zničení Ukrajiny a její opětovné anexe k Rusku. Donald Trump před svým nástupem do funkce chce připojit Kanadu, Grónsko a průplav v Panamě „ekonomickou silou“.

Obsáhlý článek o posledním vystoupení Donalda Trumpa v médiích je nazván Trump promluvil o 5 procentech HDP v NATO a obsazení průplavu či Grónska. Nejprve sdělil, že od spojenců v NATO požaduje výdaje 5 % HDP na obranu. Mimochodem, to je taková částka v Česku, že bychom museli na obranu vydávat asi 400 mld Kč. To by šlo „udělat“ tak, že zastavíme investice státu do infrastruktury nebo zvýšíme daně úplně všem a oněch 240 mld Kč pak „nalijeme“ do obrany. Že na to nemáme vojáky? Bude zase povinná vojenská služba!

Nicméně, to je jen selanka vůči tomu, co Trump prohlásil o Kanadě, Grónsku a panamském průplavu.

Grónsko a Panamský průplav

„Ne, nemůžu vás ujistit,“ řekl Trump na otázku, zda nepoužije vojenský a ekonomický nátlak k získání Panamského průplavu či Grónska. „Ale můžu říct toto: potřebujeme je pro ekonomickou bezpečnost.“

Trump kritizoval zesnulého bývalého prezidenta Jimmyho Cartera za rozhodnutí vrátit průplav Panamě. „Panamský průplav je ostuda,“ řekl s tím, že Carter udělal „příšernou věc“ a „dal jim to za dolar“. Prezident z let 1977-1981 zemřel ve věku 100 let 29. prosince 2024 a jeho pohřeb se uskuteční 9. ledna.

Vůči Kanadě vojenskou sílu ne

Trump dnes vyloučil, že využije vojenskou sílu k připojení Kanady, chce ale k témuž účelu použít sílu ekonomickou. „Kanada a Spojené státy to by skutečně bylo něco. Zbavíte se uměle nakreslené hranice a podíváte se, jak by to vypadalo, a bylo by to také mnohem lepší pro národní bezpečnost,“ poznamenal nastupující prezident.

Mexiko

Trump též uvedl, že by přejmenoval Mexický záliv na Americký. Také vyzval mexickou vládu, aby zastavila nelegální migraci do USA, pohrozil Mexiku zvýšením cel a poznamenal, že jižního souseda Spojených států ovládají kartely.

Výše uvedené jen dokumentuje dobu, v níž žijeme. Na jedné straně Rusko, které ničí Ukrajinu systematicky a tragicky, Čínská lidová republika alias komunistická Čína, která chce připojit Tchaj-wan vojenskou silou. Na druhé straně Západ, který usiluje a „záchranu klimatu“ a dělá všechno proto, aby Rusko a Čína ve svém úsilí uspěly. Tedy, dělal všechno pro to. Nastupující prezident Donald Trump totiž hovoří podobnou rétorikou. Grónsko potřebuje kvůli „bezpečnosti“ (Putin tvrdí, že Ukrajina musí být zbavena být hrozbou pro Rusko), Kanadu připojí k USA „ekonomickým tlakem“ (to se Rusku povedlo v případě Běloruska úplně dokonale), a panamský průliv je něco, čeho se USA neměly nikdy vzdát.

Pokud si Trump představuje, že do 24 hodin ukončí válku na Ukrajině, můžeme si proto představit například tento scénář. Rusko si „nechá“ Ukrajinu – bude rozdělena na dvě nebo tři části. USA jí nebudou posílat zbraně a „výměnou“ dostane Trump Grónsko. Ukrajina nebude v NATO nikdy, tedy to, co z ní po „rozdělení“ zbude – možná tak západní Ukrajina, která bude připojena k Polsku jako „dávné polské území“.

Že je to šílené? Ano – je. Ale zdá se mi, že jsme svědky podobného „porcování“ světa, které už proběhlo s porážkou Německa ve II. světové válce. Afrika je dnes ekonomicky stále více připoutávána k Číně, Čína se „tlačí“ do jižní Ameriky. Blok BRICS, dnes už rozšířený o další velké hráče s ropou, jakým je Saudská Arábie, posiluje na všech frontách. Trump volbou totožné – ne podobné, ale totožné rétoriky, staví Rusku a Číně podobné mantinely.

Zatím nechává Evropu, respektive EU, „uzrát“. Dosáhl toho, že mediální „střed“ se už v EU přestal do Trumpa navážet a dnes ho líčí jako toho, kdo zachrání Ukrajinu. Popravdě řečeno, nevím jak. Zbraní může dostat Ukrajina možná desetkrát více, ale bez vojáků je to na nic. A Ukrajina dnes nemá především vojáky. A nezbývá mi, než opět i konstatovat, že nám ukrajinští uprchlíci možná i pomáhají řešit problémy s nedostatkem pracovníků, ale opět je to jen a jen na úkor Ukrajiny jako takové. Vraceli byste se od nás do rozbité Ukrajiny? Sotva.

Závěr – Trumpův „Západ“ se nebude ostýchat používat rétoriku jako Rusko a Čína. Zatím ale Trumpovy požadavky směřují vůči jeho spojencům, a to je na tom zřejmě to komické a hrozné zároveň.