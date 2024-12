Propad ODS má jedinou příčinu

Marian Kechlibar napsal pozoruhodně trefný komentář ke stávající situaci ODS, respektive bloku SPOLU. Je však nutné dle mého soudu doplnit ještě jedno podstatné – věk voličů ODS.

Komentář Martina Kechlibara k situaci ODS vyšel pod názvem POLITIKA ODS: Strategie „vzhůru dolů!“. Autor v něm porovnává situaci ODS se stavem amerických demokratů nebo německé CDU. Cituji: ale můžu prozradit, že jsem tam ODS srovnával s německou CDU a americkými demokraty, kteří se z pocitu přehnané loajality sešikovali za lídry, kteří buď byli viditelně v koncích (Angela M.), nebo se ani nedalo posoudit, zda vůbec adekvátní schopnosti, kdy měli (Kamala H.) Obě strany si to také důkladně odskákaly a ODS vypadá, že má namířeno stejným směrem, což jsem v tom sloupku komentoval slovy „nechovejte se jako lumíci, když víte, jak lumíci končí“.

Poté se autor zabývá preferencemi ODS, respektive koalice SPOLU, a dochází k závěru, že: Jak se na něco takového může podívat ministr Baxa a říci, že „třicet procent je reálných“, to nepochopím. Buď nechce poškozovat morálku (ale ta je stejně dávno ve sklepě, protože tenhle dlouhodobý pokles před spolustraníky neutajíte), nebo malilinko ztratil smysl pro realitu.

A poté autor vidí dvě cesty: Zatím se mi to jeví tak, že ta ODS má před sebou jen dvě možné cesty:

vyměnit svého předsedu a mnohé další důležité lidi teď a zkusit s nějakým novým týmem zachránit, co se dá,

nebo tak učinit až v říjnu 2025 poté, co ty volby projede.

Opravdu je ta druhá možnost lepší? Čím přesně, kromě toho, že nikdo nebude muset jít s kůží na trh a „rozhoupávat člun“?

K tomu lze v zásadě dodat docela podstatnou věc. Premiér Petr Fiala se totiž již dlouhodobě vyjadřuje v tom smyslu, že průzkumům nevěří. Důležité jsou podle něj volby a ty chce vyhrát se třiceti procenty pro SPOLU.

Nicméně, situace bloku SPOLU je podle statistiky průzkumů ještě mnohem horší, než autor komentáře zmiňuje. Je nutné podtrhnout, že dva členové této „svaté trojice“ mají preference pod 5 % nutných pro vstup do sněmovny. Proto není překvapivé ani toto „zjištění“. Koalice Spolu má v ODS své odpůrce, v jižních Čechách jsou někteří členové z centrální politiky frustrovaní, říká v rozhovoru pro Novinky jihočeský hejtman Martin Kuba. Sám kandidovat do Sněmovny nebude, nebyl by prý v kampani uvěřitelný. Na rozdíl od premiéra Petra Fialy (ODS) bere předvolební průzkumy vážně a obává se, co se se Spolu stane, pokud v příštím roce skončí v opozici.

Martin Kuba totiž na rozdíl od Fialy průzkumy sleduje a dokáže „extrapolovat“ – tedy to, o čem mluví autor komentáře Kechlibar.

Různé průzkumy pak ukazují, že ODS má největší podporu v generaci 45-54 let a některé zmiňují i ještě starší voliče. I když i u voličů ANO jasně dominují voliči starší a v důchodovém věku, a ti, jak autoři průzkumů uvádějí, chodí k volbám. U mladých voličů ODS příliš neboduje a v tom osobně vidím velkou slabinu této strany. Možná, že právě toto vyhodnotil Fiala jako „problém“ a rozhodl se pro TikTok. Tím ale do značné míry ztrácí autenticitu pro starší voliče, neboť proměna váženého profesora mluvícího spisovnou češtinou do „zajíčka“ a „borce“, který chce zase 30 %, je právě pro starší elektorát nestravitelná.

Závěr si tak může čtenář udělat v podstatě jediný. ODS pod Fialovým vedením kráčí k volebnímu debaklu. U nás není ani snaha agentur situaci pro ODS lakovat na růžovo. To byl a je trvalý problém předvolebních průzkumů agentur v USA, které vytvářely dojem těsného souboje Donalda Trumpa s Kamalou Harrisovou. Voliči pak rozhodli jasně ve prospěch Trumpa. Členové ODS se navíc oprávněně obávají toho, že v rámci koalice SPOLU má tato koalice za cíl „zachránit“ neúspěšné politiky TOP 09 a KDU-ČSL před vypadnutím ze sněmovny, a to na účet poslaneckých mandátů pro ODS. Pokud zůstane Fiala u moci, nic se na tom ale nezmění.