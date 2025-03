Příměří na Ukrajině

Delegace USA a Ukrajiny se shodly na tom, že nabídnou Rusku příměří v délce třiceti dní. Nyní je na tahu Rusko a čtenáři na informačních webech jsou poněkud nesví.

Podle prohlášení Ukrajina podnikne kroky k obnovení trvalého míru po ruské invazi. Ukrajinci se s Američany dále dohodli, že co nejdříve uzavřou komplexní dohodu o rozvoji klíčových nerostných surovin Ukrajiny.

„Ukrajina vyjádřila připravenost přijmout návrh USA na okamžité, prozatímní třicetidenní příměří, které může být po vzájemné dohodě stran prodlouženo a které podléhá přijetí a současnému provádění ze strany Ruské federace,“ uvádí se v dokumentu. Spojené státy tím sdělují Rusku, že klíčem k dosažení míru je, že Moskva přijme reciproční kroky.

Prezident Donald Trump chce jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem co nejdříve to bude možné.

Takže zcela nová situace? Zcela jistě a pro mnoho čtenářů mediálních webů je to zdá se docela těžko ke zkousnutí. Už se totiž naplno rozjížděla propagační kampaň o tom, že Trump je agent KGB: Malostranské náměstí v Praze v pátek odpoledne zaplnily stovky lidí, kteří se sešli, aby vyjádřili podporu Ukrajině napadené Ruskem. Účastníci shromáždění, které pořádala organizace Milion chvilek pro demokracii, drželi vlajky Ukrajiny, Evropské unie i České republiky. „Trump je agentem KGB,“ bylo na jednom z transparentů. Akce trvala hodinu a obešla se bez incidentů.

Nyní jsou čtenáři zpráv o posledním vývoji poněkud v „rozpacích“. Asi každý desátý příspěvek do diskuse je o tom, že je pisatel příspěvku rád, že alespoň na chvilku přestane zabíjení. Hodně příspěvků tohoto typu je však doprovázeno komentáři o tom, že je to „stejně podvod“, „Uvidíme, jak se Trumpeta vyspí“ a dalšími poznámkami, které o USA a současné administrativě v Bílém domě hovoří jako o „šašcích“. Hodně komentářů je pak na téma, že Ukrajina příměřím nic nezíská, že si Rusko stejně okupovaná území nechá, a tak je takové příměří pro Ukrajinu k ničemu. V podstatě se tak čtenáři vyjadřují v duchu vyjádření vedoucích představitelů Ukrajiny včetně prezidenta Volodymyra Zelenského, který navrhoval „omezené“ příměří na raketové útoky a na moři. Každé všeobecné příměří by podle těchto představ Rusko využilo k posílení svých vojenských kapacit a Ukrajina by nic nezískala.

Situace , že Ukrajina nakonec souhlasí se všeobecným příměřím je naprosto čerstvá a pár čtenářů se zmiňuje, že se Trumpovi podařilo za necelé dva měsíce něco, na co Bidenova administrativa s EU nedosáhla za tři roky těžkých bojů. To lze samozřejmě vysvětlit jednoduše tím, že si Putin sice s Emmanuelem Macronem či Olafem Scholzem promluvil, ale nebral je jako rovnocenné partnery. V době, co píšu tento komentář a dávám ho čtenářům k dispozici, ještě není známo, jak se Rusko zachová. Je docela možné, že se Putin rozhodne uplatnit svou raketovou převahu a odpoví na ukrajinský útok na Moskvu. Nicméně, i on má zřejmě jasno v tom, že bude muset na příměří kývnout. I Rusko potřebuje z ukrajinského konfliktu vybřednout a souhlasem s příměřím na třicet dní dá světu najevo, že i Rusko chce mír.

To nejtěžší však je stále před námi. Tou nejtěžší věcí zcela jistě bude zahájit jednání o trvalém klidu zbraní, tj. o míru. V této chvíli bych považoval za výhru, pokud by onen udržitelný mír znamenal prozápadní orientaci Ukrajiny a zajistil její obnovu. Ta bude obtížná nejen proto, že je velká část země válkou zničena a rozvrácena. Je navíc otázkou, zda se podaří repatriovat ukrajinské uprchlíky. V Česku se chce usadit asi polovina těchto uprchlíků a bude další velkou ranou pro ukrajinskou ekonomiku, pokud se tak rozhodnou i uprchlíci z Ukrajiny, kteří našli azyl v dalších státech EU. Uvidíme, co přinesou další hodiny a dny.