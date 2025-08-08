Předvolební sliby jsou vždycky „lákavé“
Před volbami v roce 2021 sliboval současný premiér hodně pozitivních slibů.
Stav bydlení je katastrofa, chceme 40 tisíc nových bytů ročně, říká Fiala
29. září 2021 16:00, aktualizováno 30. září 11:37
„Vláda Andreje Babiše výrazně přispěla k růstu inflace a zdražování zejména potravin, bydlení a energií,“ řekl ve čtvrtečním předvolebním Rozstřelu předseda ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala. Především situaci kolem bydlení označil za katastrofu, kterou by řešil výstavbou tisíců bytů ročně. Fiala varoval před koalicí ANO a SPD, pokud by hnutí uspěla ve volbách…… „Chceme dát mladým lidem perspektivu tady u nás doma,“ uvedl v Rozstřelu šéf ODS. Slíbil postavení minimálně 40 tisíc nových bytů ročně.
V únoru 2022 vypukla válka na Ukrajině a později Petr Fiala prohlásil, že neměl slibovat nic. Nicméně, ještě před volbami na podzim v roce 2022, již za ruské agrese proti Ukrajině, Fiala sliboval, že nesáhne na důchody a na daně a pak přišel onen pověstný „balíček“. Samozřejmě, na dluh se žít nemá a je otázkou, zda při současném přebytku na účtech samospráv obcí a krajů by neměl mít stát o něco vyšší příjmy právě na úkor samospráv. Je to „lákavé“ a někteří zástupci současné vládní koalice už vyjadřují „záměr“ se s tímto problémem vypořádat.
Nicméně, podívejme se na jeden parametr, a to vývoj v počtu postavených bytů.
Vývoj počtu dokončených bytů od roku 1948 do roku 2023
Produktem socialistické masové výstavby panelových domů jsou dnes naše sídliště, nicméně faktem je, že v této době se stavělo až bezmála sto tisíc bytů ročně. Z toho tvořila státem financovaná výstavba bytů podle Českého statistického úřadu výraznou většinu.
A jak to vypadá aktuálně?
ČSÚ: Počet dokončených bytů se v roce 2024 snížil o pětinu
V roce 2024 bylo v Česku dokončeno přes 30 tisíc nových bytů, nejvíce v Praze a ve Středočeském kraji. Polovina byla postavena v rodinných domech a více než třetina v domech bytových. Velikost bytů meziročně mírně vzrostla, investiční náklady na jejich výstavbu zaznamenaly výraznější nárůst.
Toto je tedy realita. Byty vznikají převážně výstavbou rodinných domů a pouze menšina v bytových domech.
Jen tak na okraj – kolem 40000 bytů ročně (Fialův slib) se stavělo v letech 2005 až 2015. A během současné vlády došlo k poklesu výstavby.
Na ČT v Událostech dne 7.8.2025 se bytová výstavba a zejména zpomalení ve schválených projektech dávala i do souvislosti s digitalizací stavebního řízení, které dopadlo za „panování“ ministra Ivana Bartoše tak, že byl pan ministr odvolán (telefonicky?).
A ještě jedna zprávička k předvolební situaci. Hodně bývalých voličů SPOLU podle ankety přešlo ke STAN. Volby by v červenci podle agentury Median vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty. Druhé nejvyšší preference má koalice SPOLU (19,5 %), následuje SPD s podporou dalších stran se 14 procenty, STAN s 11, Piráti s podporou Zelených by dostali 7,5 procenta a Stačilo! 5. Podle agentury 40 procent současných voličů Starostů volilo v minulých volbách koalici SPOLU.
A SPOLU si dalo nový cíl – dohnat ANO v „ostré fázi“ předvolebního boje. Co k tomu dodat? Raději nic.
Jan Bartoň
Eva Decroix = -160000 Kč
Už jsem nevěřil, že lze o bitcoinové kauze napsat něco neotřelého a nového. Ale jak čas běží, je stále co „obdivovat“.
Jan Bartoň
Západ má ve válkách několik měřítek
Válka na Ukrajině a v pásmu Gazy dokumentuje, že země Západu mají minimálně dvě měřítka k válečným krizím. Vítězí spíše nerozhodnost a pesimismus.
Jan Bartoň
Rusko – sankce bolí, ale ..
Pan Michal Pánek ve svém komentáři tvrdí, že sankce proti Rusku fungují a jeho ekonomika se hroutí- je katastrofální.
Jan Bartoň
Bitcoinová kauza – poradce, co „doporadcoval“! (s dodatkem)
Naprosto skandální kauza přijetí bitcoinového „daru“ pokračuje tím samým stylem. Ten, kdo měl onu kauzu údajně dozorovat, je na „vlastní žádost“ odejit.
Jan Bartoň
Dohoda EU s USA – když se porážka vysvětluje jako „stabilita“
Obchodní dohoda uzavřená mezi USA a EU zavádí na zboží z EU clo ve výši 15 %. Americké zboží bude do EU dováženo s nulovou výši cla.
