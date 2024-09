Portfolio pro Síkelu – horší, než jsme čekali!

Jozef Síkela dostal podle premiéra Petra Fialy „silné portfolio“, a tím je úřad pro mezinárodní partnerství. Jde o peníze, které posílá EU do Afriky, Asie a Latinské Ameriky s nadějí, že nám tyto země otevřou svůj trh.

Jozef Síkela bude eurokomisařem pro mezinárodní partnerství, oznámila Ursula von der Leyenová. Současný ministr průmyslu a obchodu na rozhodnutí již reagoval na sociální síti X. „O post eurokomisaře se ucházím s cílem co nejvíce se podílet na ekonomickém rozvoji Evropy,“ komentoval Síkela….Současně uvedl, že bude mít k dispozici největší generální ředitelství v rámci celé Evropské komise a významný rozpočet jak pro samotného komisaře, tak i pro projekty, které pod oblast mezinárodního partnerství EU spadají. „Jde o portfolio průřezové, které má primárně zajistit ekonomickou bezpečnost pro Evropu a do určité míry prosazování evropských ekonomických zájmů na třetích trzích,“ doplnil Síkela.

Radost z portfolia vyjádřil premiér Petr Fiala. „Jozef Síkela bude spravovat největší rozpočet, který kdy měl český komisař na starosti, bude rozhodovat o investicích v programu Global Gateway ve výši až 300 miliard euro a bude mít pod sebou jedno z největších generálních ředitelství v celé Komisi,“ shrnul premiér Petr Fiala.

Takže bychom se mohli vrátit o několik týdnů zpátky a citovat různé předpovědi o rozdělení portfolií Evropské komise. První „zaručenou zprávu“ přinesl deník Die Welt. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová už podle Die Welt rozhodla o klíčových postech. Český ministr Jozef Síkela by se podle německého média měl stát eurokomisařem pro energetiku. Oficiální kompletní složení komise by měla von der Leyenová oznámit do konce tohoto týdne. (zveřejněno 3.9.2024). To se ovšem nenaplnilo a oficiální složení komise tak bylo oznámeno s týdenním zpožděním.

Pak se do hry vložil „neviditelný“ ministr Martin Dvořák. Jozef Síkela (STAN) zřejmě bude eurokomisařem pro obchod. Blíží se to obchodu, ale rozhodnuto není, situace se může ještě změnit, řekl dnes v pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Reagoval tak na dotaz moderátora, zda může tyto informace potvrdit. Dvořák se v ČT opět představil jako člověk, který o všem dokáže zejména hezky mlžit. Potvrdilo se, že se „to může změnit“. Ano, obchod nakonec Česko nedostalo.

Je zajímavé se podívat kdo nakonec obchod a energetiku dostal. Komisařem pro obchod a ekonomickou bezpečnost bude Maroš Šefčovič a komisařem pro energetiku Dan Jorgensen. Maroš Šefčovič (* 24. července 1966, Bratislava) je slovenský diplomat a evropský politik, od listopadu 2014 místopředseda Evropské komise a komisař pro energetickou unii v Evropské komisi vedené Jean-Claude Junckerem. V roce 2019 se účastnil prezidentských voleb jako nestraník nominovaný stranou SMER. Dan Jorgensen byl členem dánské vlády na postu rozvoje a klimatické politiky.Inu, tak zvaně „protievropské“ Slovensko a protiimigrační Dánsko dostaly posty, které měl údajně dostat Síkela.

Nyní, když jsou karty rozdány, se může Síkela ukázat, zda dokáže alespoň část financí určených pro ovlivňování politiky v Africe, Asii a Latinské Americe s rozpočtem 300 miliard EUR ročně, nechat v EU na podporu zemí zasažených povodněmi. Polský premiér už prohlásil, že bude o peníze v Bruselu žádat. Kdyby se Síkelovi podařilo „odklonit“ jenom jedno procento výdajů pro rozvojovou pomoc zpátky do EU na podporu zemí zasažených povodněmi, bylo by to asi 75 miliard korun. Tak uvidíme, jak velký vliv bude Jozef Síkela v EK vlastně mít.