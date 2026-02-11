Poplatky za ČT nezaručují vůbec nic – natož vyváženost!

1800 zaměstnanců ČT podepsalo podle Událostí z 10.2.2026 petici na podporu koncesionářských poplatků. To má být důkazem čeho? Že je veřejnoprávní televize svatá??

Nedávno jsem četl výstižný a velice pravdivý komentář pana Petra Kolmana o Otázkách Václava Moravce. Je to smutná vizitka „nestrannosti“ veřejnoprávního média obecně a zejména stavu objektivity veřejnoprávního média.

OVM už nesleduji více méně leta – ono to nestojí dle mého soudu vůbec za nějaký „zásadní“ komentář. Je to stále a jenom černobílý svět, kde se o černé a bílé rozhoduje v hlavě Václava Moravce. A o „skákání do řeči“ víme taky své. To je nejen „vlastnost“ Moravce, ale i dalších komentátorů ČT včetně Událostí, komentářů.

Rozeberme si ale zejména „otázku“ toho, jaký systém financování by pro „veřejnoprávnost“ byl ten optimální. Nabízejí se v zásadě dva modely – koncesionářské poplatky a platby ze státního rozpočtu, pokud by ČT byla z cela zbavena možnosti uvádět na svých kanálech reklamy. Ovšem, realita je taková, že „sponzoři“ fungují i na ČT, takže je to vždycky jakýsi mix. Nedávná úprava poplatků za ČT se vyznačuje jednou „zvláštností“. Platí i firmy s více zaměstnanci a nejsou to malé částky.

Zastánci poplatků se ohánějí tím, že tím existuje „provázanost“ mezi diváky, kteří si za „kvalitní“ program přece platí pár set korun měsíčně. Kdyby ČT platil „stát“, mohla by tím podle nich veřejnoprávnost „utrpět“, protože by to aktuální politickou reprezentaci „vybízelo“ k vyvíjení tlaku na to, jakým způsobem by měla referovat o vládě a opozici,

Takže si uveďme „příklad ze života“. Jsem pravidelným divákem Událostí na ČT , NOVA ani PRIMA mě nezajímají. Za vlády Petra Fialy se zpravodajství odvíjelo v tom smyslu, že v různých sporných záležitostech nejprve zazněl názor opozice (hlavně ANO) a pak „zásadní“ názor vlády. Nyní máme sice vládu ANO, SPD a Motoristů. Na způsobu publikování sporných témat se vlastně nezměnilo nic. Nejprve dostane slovo vláda (Andrej Babiš a spol.) a pak svůj zásadní komentář sdělí dnešní opozice a basta. Takže vláda uvažuje o snížení podpory programu Nová zelená úsporám, což mimochodem zastavila ještě vláda minulá v listopadu 2025 (došly „prachy“), aby bývalý bezmocný ministr životní prostředí obvinil stávajícího ministra Petra Macinku z toho, že je „slabý“.

A komentáře kolem nového rozpočtu vlády – zda tento rozpočet odporuje či neodporuje zákonu o rozpočtové odpovědnosti – jsou dalším „krásným“ příkladem toho, jak veřejnoprávní medium (ne)funguje.

Co je tedy opravdovou zárukou veřejnoprávnosti ČT? Podle mého názoru je to otázka naprosto zásadní a jednoznačná – tím jsou „správní lidé na správných místech“ a systém jejich výběru, který takový postup zaručí. Otázka způsobu financování je dle mého soudu zcela podružná. Ostatně, položil jsem ChatGPT otázku, které státy financují veřejnoprávní media z rozpočtu a zde je odpověď:

stát EUHlavní model financování veřejnoprávní televize
BelgieStátní rozpočet / státní dotace
BulharskoStátní rozpočet / státní dotace
DánskoStátní rozpočet (daně) – přechod od licence k rozpočtu
EstonskoStátní rozpočet / státní dotace
FrancieStátní rozpočet / daně – zrušen klasický licence fee
ChorvatskoLicence poplatky
KyprLicence poplatky
ČeskoLicence poplatky (v EU modelu licence)
NěmeckoLicence poplatky / příspěvky (povinné poplatky)
ŘeckoLicence poplatky
MaďarskoStátní rozpočet / státní dotace
IrskoLicence poplatky
ItálieLicence poplatky
LitvaStátní rozpočet / státní dotace
LotyšskoStátní rozpočet / státní dotace
LucemburskoStátní rozpočet / státní dotace
MaltaStátní rozpočet / státní dotace
NizozemskoStátní rozpočet / státní dotace
PolskoLicence poplatky (plánovaný přechod může být ve vývoji)
PortugalskoLicence poplatky
RumunskoStátní rozpočet / státní dotace
SlovinskoLicence poplatky
ŠpanělskoStátní rozpočet (hlavní) – s alternativními daněmi (žádný tradiční poplatek)

Co z výše uvedeného plyne? Jedno jediné – boj za „poplatky“ je naprostý nesmysl, který nemá na kvalitu veřejnoprávního média žádný vliv. Je to zástupný problém těch, kteří „za nás“ bojují svůj boj za naše „lepší zítřky“.

Autor: Jan Bartoň | středa 11.2.2026 8:30 | karma článku: 13,21 | přečteno: 105x

Další články autora

Jan Bartoň

Konec SPOLU bude koncem lidovců a topky?

Další průzkum preferencí politických stran a hnutí pro ČT ukázal jasná fakta o situaci stran bývalé koalice SPOLU. A s lidovci a topkou to nevypadá dobře.

9.2.2026 v 9:00 | Karma: 26,65 | Přečteno: 1756x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Máte doma kocoura, který chápe, co říkáte?

Máme doma kočky. Staly se už dávno součástí naší rodiny, když jsme koupili dům, v jehož sklepě bydlely před námi. A po desetiletích jsme stále mile překvapeni, když nám rozumí a chápou nás.

5.2.2026 v 8:00 | Karma: 23,72 | Přečteno: 402x | Diskuse | Společnost

Jan Bartoň

Macinka: Budu Pavla ignorovat!

Ministr zahraničí Petr Macinka zcela jasně vyjádřil svůj postoj k prezidentu Petru Pavlovi. Bude ho ignorovat. Takže se na tu budoucí „ignoraci“ podíváme.

2.2.2026 v 8:00 | Karma: 28,60 | Přečteno: 2711x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Petr Macinka versus Petr Pavel aneb kdo koho vydírá?!

Ministr zahraničí Petr Macinka podle prezidenta Petra Pavla používá vyděračské metody při prosazování Filipa Turka do ministerského křesla.

28.1.2026 v 8:00 | Karma: 33,32 | Přečteno: 2398x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

EU: Evropský parlament poslal smlouvu s MERCOSUR k soudu (alias k ledu)

Velkou nevoli významných politiků EU vyvolal výsledek hlasování Evropského parlamentu o smlouvě s MERCOSUR. Německý kancléř vyjádřil politování.

22.1.2026 v 10:00 | Karma: 19,98 | Přečteno: 404x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power
5. února 2026  15:13

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.
5. února 2026

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
7. února 2026  14:55,  aktualizováno  8. 2. 7:59

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
6. února 2026  8:36

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Aš rozdává tisícovky na nákupy u místních. Correnty mizí během jediného dne

Historická budova ašské radnice po rekonstrukci
11. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Získat od svého města tisícovku a utratit ji u místních podnikatelů a provozovatelů služeb? V Aši...

Česko má nejnižší podíl vědkyň z celé EU. Program pod záštitou UNESCO to chce změnit

11. února 2026  9:32

Vražda v Chrudimi. Člověk zraněný při potyčce v bytě zemřel v nemocnici

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)
11. února 2026  9:32

Tragické následky má úterní incident z Chrudimi. Policie vyšetřuje podvečerní napadení, kdy na...

Školačku srazila tramvaj, kvůli výpadku paměti skončila v nemocnici

Policisté a záchranáři zasahovali v pražských Vysočanech u případu holčičky,...
10. února 2026  16:22,  aktualizováno  11. 2. 9:22

Dvanáctiletou dívku srazila v úterý v poledne v pražských Vysočanech projíždějící tramvaj, když...

Jan Bartoň VIP

  • Počet článků 2887
  • Celková karma 25,75
  • Průměrná čtenost 1976x
Jsem dříve narozený, přesto se zájmem o vše, co se kolem nás děje.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.