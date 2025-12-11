Politik číslo jedna v EU je Donald Trump
Podle portálu Politico je z hlediska vlivu na politiku EU nejmocnějším mužem Donald Trump, americký prezident, kterému většina evropských lídrů nemůže přijít na jméno. Je to vlastně první přiznání faktu, který je zřejmý od nástupu Trumpa do Bílého domu. EU v zahraniční politice doslova neznamená už ani to pověstné označení za „největší společnou ekonomiku světa“.
Francouzský prezident Emmanuel Macron byl nedávno v Číně. Čínský prezident Si Ťin-pching ve čtvrtek v Pekingu s veškerou pompou přivítal svůj francouzský protějšek Emmanuela Macrona. Francouzský lídr, který ve středu zahájil svou čtvrtou státní návštěvu Číny, se během své třídenní cesty snaží korigovat nerovnováhu mezi druhou největší ekonomikou světa a Evropou a také přimět Peking, aby využil svých vazeb na Rusko k ukončení války na Ukrajině.
Výsledek Macronovy cesty nestál vlastně žádnému českému mediálnímu portálu za komentář. I to je známkou toho, že je Macron z hlediska jeho politické „váhy“ až na 19. místě „žebříčku“ Politico. To jeho francouzská „soupeřka“ Marine Le Penová je na místě čtvrtém. A to je dosti výmluvný fakt. Přesvědčovat Čínu o tom, aby nechala Rusko ve válce s Ukrajinou padnout je skutečně originální přístup hodný francouzské neúspěšné zahraniční politiky obecně.
A doslova alarmující je ztráta vlivu EU na současné tak zvané mírového rozhovory o Ukrajině mezi USA, Ruskem a Ukrajinou. Současná situace je doslova „kritická“. Státy EU – jaderné mocnosti Francie a Velká Británie a Německo, nyní chřadnoucí ekonomická velmoc EU – se doslova bojí americký mírový plán odmítnout a navrhují jeho „úpravy“. A samozřejmě jsou to úpravy, které jsou pro Rusko nepřijatelné tak, jako americko-ruská dohoda o Ukrajině pro Ukrajinu.
Trump se navíc opět tvrdě pustil do Volodymyra Zelenského, kterého viní z toho, že americko – ruský plán „ani nečetl“. On ho samozřejmě „četl“ a tak ihned vyrukoval s tím, že na Ukrajině klidně uspořádá prezidentské volby, pokud USA a EU zajistí „bezpečnost při volbách“. Na ČT1 v Událostech 10.12.2025 pak reportérka z Ukrajiny hovořila o tom, že se popularita Zelenského propadla i díky korupční aféře na 20 %, ale ihned dodala, že Zelenský je stále „favoritem“ voleb.
Mezitím se stále více zpráv i v českých médiích zabývá aktuální situací na ukrajinském bojišti. Už se dokonce ani nepíše o tom, že Rusko postupuje díky „ohromným ztrátám“ a konstatuje se, že Pokrovsk a Myrnohrad na Donbasu jsou již buď obsazené nebo obklíčené. Zatímco zhrzená Evropa kouše nové Trumpovy urážky, z bojišť na její východní hranici přicházejí další špatné zprávy. Kolem uhelného města Myrnohrad se uzavřely ruské kleště a ukrajinská média si kladou otázku: kolik našich vojáků zůstalo v obklíčení?Neveselou situaci obránců kdysi padesátitisícového města v Doněcké oblasti potvrdil v úterý mapový projekt DeepState. Rusové podle něj obsadili hned pět obcí jižně od Myrnohradu. Všechny cesty z města se nyní nacházejí v „šedé zóně“, tedy fakticky pod ruskou kontrolou.
Za malou poznámku mi však stojí i údajné Trumpovy „urážky“ Evropy. Pokud Trump hodnotí Evropu jako slabou a ohroženou naprosto neregulovanou migrací zejména z arabského světa, není to v podstatě urážka vůbec žádná. To, že EU řídí skupina osob, které jsou pouze a jenom ve vleku událostí, je ostatně dlouhodobě známo. Místo zásadní ochrany vnějších hranic EU se například Německo „vyžívá“ v kontrole na hranicích s Českem v Petrovicích, odkud již dva dny slýchám v „Zelené vlně“ ČRo, že je doprava kontrolami na německé straně hranic blokována o tvoří se kolony až k tunelům na české straně dálnice. A vnější ochrana hranic, kterou má na starosti „Frontex“, se de facto omezuje na statistiku, kolik imigrantů z arabského světa a Afriky do zemí EU zase dorazilo. Ostatně, i tento vývoj jasně dokumentuje, proč Politico na první místo žebříčku nejvlivnějších politiků Evropy zařadilo Trumpa.
Závěr: I v současné nebezpečné bezpečnostní situaci si EU počíná jako dítě z mateřské školky, kterému doma kladou na srdce, aby ve školce nezlobilo. EU stále jako hlavní úkol vidí „záchranu klimatu“ a o revizi tak zvaného plánu na zavedení povolenek ETS2 nechce ani slyšet. Na druhou stranu mudruje o zásadní militarizaci svých ekonomik a popisuje možnou budoucí válku s Ruskem, aniž by se jen letmo zmínila o tom, že v tom případě bychom EU, Rusko a USA zničili jadernými zbraněmi. Ale Trump chce Rusko na své straně proti Číně a slibuje si od opětovného zapojení Ruska do skupiny G8 trumf proti narůstající moci Číny v ekonomické i vojenské oblasti. A právě proto je Macron až 19. v pořadí Politico.
Jan Bartoň
