Politické zneužívání srážek vlaků – Slovensko a Česko
Nedávné neštěstí na železnici na Slovensku přimělo Jana Zieglera k další „oprávněné“ kritice slovenské vlády vedené Robertem Ficem. Píše:
Místo investic do samotné železnice, její bezpečnosti a infrastruktury, raději státní dotování jízdenek pro děti, studenty a seniory. I to je politika Ficovy vlády, která též přispívá k tragickým železničním nehodám.K jedné takové došlo v neděli večer na hlavním slovenském železničním tahu Bratislava – Košice v úseku Pezinok – Svätý Jur, kde jeden vlak zezadu narazil do druhého. Jak uvedl web zdopravy.cz do nemocnic bylo transportováno 79 zraněných, z toho 3 těžce. Havarovanými vlaky byly Ex 620 Tatran, který jel z Košic do Bratislavy a REx 1814, směřující z Nitry do Bratislavy. V obou případech šlo o spoje dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Nešťastnou shodou okolností došlo dnes, 20.11.2025, k vlakovému neštěstí na české železnici. Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se srazil rychlík s osobním vlakem. Na místě jsou hasiči a záchranáři. Podle prvotních informací se těžce zranili dva pasažéři, nejméně čtyřicet lidí utrpělo lehká zranění. Provoz na trati České Budějovice – Plzeň se zastavil.
To je „skvělá příležitost“ pro pisatele, kteří nemají rádi dosluhující vládu. Mohli by totiž ve stylu Zieglera psát o tom, že Fialova vláda „též přispívá k tragickým železničním nehodám“. To je psaní ve stylu „Kdo chce psa bít, hůl si najde“. Ostatně, podle zpráv médií se „přejetí“ červené stávají, a i u nás se to vysvětluje nedostatečným zabezpečovacím systémem, popřípadě nepozorností strojvůdců. Ostatně, na českých drahách se uvádí do života nový bezpečnostní systém, který by měl nepozornosti strojvůdců zabránit a automaticky vlak zastavit.
Touto poznámkou chci upozornit pouze na jediné. Pokud se do politické diskuse dostane systém „s čím nesouhlasím, s tím si „poradím“ po svém“, máme tu „problém“. Místo racionální kritiky názorů a postojů se hledají zástupné problémy, které mají „dokladovat“ zhoubnou politiku mého politického nepřítele (ano, není to oponent ale nepřítel, a ten si zaslouží jenom to nejhorší). Zvláště nešťastné je pak zneužívání neštěstí všeho druhu k tomu, abych „dokázal“ svou pravdu.
Dotace na dopravu pro různé skupiny obyvatel jsou běžné jak u nás, tak na Slovensku a v nich rozhodně žádný problém nelze hledat a svádět na ně dopravní neštěstí. Ta mají zcela jinou příčinu a mohou se stát i na vysoce zabezpečených systémech, pokud dojde k technické poruše. Mimochodem, nedávno se našli dva zloději, co ukradli desítky metrů kabelů a vyřadili tím z provozu trať. I to tedy může být příčina neštěstí.
Závěr: Važme si fungování systémů dopravy a nehledejme v nich politiku za každou cenu.
Jan Bartoň
