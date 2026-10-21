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Podraz mezi opozicí aneb dárek Babišovi?!

Jan Bartoň VIP
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel obvinil předsedu KDU-ČSL Jana Grolicha z přetažení asi 30 členů Topky k lidovcům. Grolich na ČT v Událostech odmítl, že by něco „organizoval“.

Předseda krajského výboru TOP 09 v Jihomoravském kraji Marek Sovka v úterý oficiálně oznámil svůj odchod ze strany s tím, že hodlá vstoupit do KDU-ČSL a přidat se k týmu jihomoravského hejtmana a předsedy lidovců Jana Grolicha. Společně se Sovkou opouští řady jihomoravské organizace TOP 09 přibližně tři desítky členů, z nichž část se rovněž chystá posílit lidoveckou základnu v regionu. Vedení TOP 09 označilo tento koordinovaný krok za dlouhodobě připravovanou akční iniciativu jihomoravských lidovců. Celostátní předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel prohlásil, že odchody a příchody členů jsou běžnou součástí politického života, nicméně v tomto případě šlo o cílený manévr ze strany šéfa lidovců. Podle Havlových informací navíc Grolich zkoušel přetáhnout členy TOP 09 i v dalších regionech, konkrétně v Olomouckém a Zlínském kraji, tam však se svými nabídkami neuspěl. Ostrá kritika na adresu lidoveckého předsedy zazněla také od vedení strany. První místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil označil jednání Jana Grolicha za krok, který zásadním způsobem poškozuje vzájemnou důvěru. Prohlásil, že jde o medvědí službu, kterou předseda lidovců dělá v budoucí spolupráci opozičních stran. Z vyjádření klíčových politiků TOP 09 přitom jasně vyplynulo, že vztahy obou stran ve Sněmovně může Grolichovo přetahování členů k lidovcům výrazně poznamenat.

Výše uvedené svědčí o tom, že se česká politika dlouhodobě zmítá v mocenském boji mezi tak zvaně „malými stranami“. Za malé lze považovat všechna politická uskupení, která se na celostátní úrovni pohybují na hranici nebo pod hranicí 5 % podpory ve volbách do poslanecké sněmovny. Konkrétně jde v současné době zejména o Motoristy (ve vládě s ANO a SPD) a pak TOP 09 a KDU-ČSL, jejichž zástupci zasedli v poslanecké sněmovně jenom díky ODS a koalici SPOLU.

Dlouhodobě se i podle volebních preferencí výše zmíněných stran ukazuje, že ODS pod vedením Petra Fialy doslova své koaliční partnery ve SPOLU zachránila před odchodem ze sněmovny. A navíc, svým „velkorysým“ postupem získala v poslanecké sněmovně pouze 27 poslanců, což odpovídá 13,5 %. Následující tabulka to ostatně dokumentuje:

Politická stranaPočet poslancůPodíl z 200 míst v PS
ODS2713,5 %
TOP 0994,5 %
KDU-ČSL168,0 %
SPOLU celkem5226,0 %

Současné průzkumy podpory jsou pro TOP 09 i KDU-ČSL mnohem méně příznivé.

Volební preference – říjen 2026

Politická stranaPreference (%)
ANO31,3
STAN16,6
ODS11,3
SPD7,5
Piráti7,2
Motoristé sobě4,6
TOP 093,7
KDU-ČSL2,5
ODS + TOP 09 + KDU-ČSL17,5

Opoziční strany tak obecně evidentně velmi přeceňují výsledek senátních voleb, ve kterých ANO propadlo. Zásadní vliv na výsledek senátních voleb má výrazně nižší volební účast a to, že k volbám spíše dorazí volič opozičních stran, který si to u urny „vyřídí“ se stávající vládní garniturou.

ODS by podle mého názoru měla na námluvy s lidovci i topkaři zapomenout a vytvořit takový tým, který by dokázal přitáhnout bývalé voliče ODS, které často i právě „velkorysá“ či „hloupá“ koalice SPOLU odradila. Velmi bych se dále přikláněl k tomu, aby odštěpení jihočeské ODS do útvaru Naše Česko co nejdříve skončilo a vrátilo se pod hlavičku ODS.

Lidovci i topkaři by měli začít přemýšlet o tom, že šanci mají pouze „SPOLU“, ale bez ODS. Pokud se budou přetahovat o členskou základnu, jen to podpoří jejich konec v české politice. Připomeňme si kdysi silnou ČSSD, která je zcela v koncích, a to díky slabému vedení.

Grolich vyhrál senátní volby už v prvním kole a narostl mu hřebínek. Měl by ale zůstat velmi „při zemi“ a neprovokovat tak, jak to předvedl na jižní Moravě. Nic tím nezíská pro sebe ani pro stranu, které předsedá.

Autor: Jan Bartoň | středa 21.10.2026 8:00 | karma článku: 8,37 | přečteno: 132x
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