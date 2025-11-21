Plán USA na řešení války na Ukrajině je obdobou plánu pro Gazu
Mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině vyvolal mezi čtenáři naprosté „zděšení“. Je to Mnichov 2.0 a to ještě v tom nejlepším případě. Jinak bude stejně následovat III. světová válka, tj. válka Ruska s NATO. Ostatně, Německo už s touto variantou počítá v roce 2027. To by znamenalo, že na dovolenou v tomto roce můžeme všichni zapomenout – a to je ten „nejmenší problém“. Kompletní znění návrhu USA najde čtenář zde DOKUMENT: Americký mírový plán pro Ukrajinu bod po bodu - iDNES.cz.
Nemíním tento plán komentovat bod po bodu. Spíše chci upozornit na alternativy k tomu plánu. Nejprve se však musím vrátit k mírovému plánu pro Blízký východ. Tam už došlo de facto k rozdělení pásma Gazy 50/50 mezi Izrael a Hamás. Obyvatelé jsou samozřejmě většinově v pásmu, které nyní opět plně kontroluje Hamás. Izrael sice tento výsledek označil za své „vítězství“. Stejně tak ale mluví Hamás. Praktickým výsledkem plánu pro Gazu je to, že se už neválčí a Izrael si vyhrazuje právo „zaútočit“, když to uzná za vhodné.
Žádného čtenáře zatím podle mých zkušeností nenapadlo označit americký mírový plán, který byl mezitím dokonce posvěcen v Radě bezpečnosti, za „nový Mnichov“. Přitom obsahuje řadu paralel a nevylučuje vytvoření samostatného státu Palestina, na což mimo jiné tlačí státy jako Velká Británie, Německo a Francie s Kanadou, tedy velké státy NATO. Mimochodem, v Radě bezpečnosti se zdržely hlasování Rusko a Čína, a tím bylo umožněno tento plán schválit. Že za to Rusko a Čína něco chtěly, je jasné a jen naivové si mohou myslet, že to Rusko a Čína udělaly zadarmo.
Vraťme se ale k mírovému plánu pro Ukrajinu. V podstatě jde o úplnou kapitulaci Ukrajiny v hranicích mezinárodně uznávaných před ruskou agresí. Zda to ukrajinské vedení s Volodymyrem Zelenským přijme, je samozřejmě nejisté, nicméně pozice Zelenského na Ukrajině je vážně oslabena poté, co vyšel na světlo Boží skandál se zneužitím zahraniční pomoci na úplatky v hodnotě až 2 miliard korun. Mimochodem, ten, co tento zločin organizoval, je prý momentálně v Izraeli. Nějak se nám ty „kauzy“ propojují.
Pokud Ukrajina plán odmítne, bude pokračovat válka. Ztráty Ruska nehodlám komentovat a je to problém agresora. Ztráty Ukrajiny (civilistů) budou dále růst – nyní jsou nejhorší od počátku konfliktu. Jasně se ukazuje, že Ukrajina sice může útočit hluboko v Rusku, ale nedokáže už ochránit své území před ruskými údery. Bude tak pokračovat odchod Ukrajinců do zahraničí. Již dnes je na Západě několik milionů Ukrajinců. Můžeme se sice „utěšovat“, že nás to nic nestojí, a naopak nám Ukrajinci zvyšují HDP. Pro Ukrajinu je to ale katastrofa.
Variantou „řešení“ je pak válka s Ruskem. Tu zmiňuje Německo a tento „vývoj“ jsem popsal v samostatném komentáři. Vytrvale se zamlčuje fakt, že má Rusko jaderné zbraně a že by v tomto případě hrozila totální devastace Evropy, Ruska a USA. A pozor, pokud plánujete dovolenou na rok 2027 někde daleko v zámoří, taky byste tam už mohli podle německých zdrojů zůstat natrvalo.
Bude-li tedy válka pokračovat a Západ bude stále respektovat to, že je Rusko jaderná velmoc, Ukrajina bude dál krvácet a ztrácet další a další území. Západ bude stále jenom „za bukem“ číhat a zapojení NATO do války nepřipadá v úvahu. To by nastala varianta války NATO s Ruskem s rizikem totálního zničení obou stran. Nevidím proto k americkému plánu žádnou jinou alternativu, která by Ukrajině pomohla z války vybřednout. Že je to kapitulace – ano, ale s určitým prvkem naděje hlavně pro Ukrajinu.
Jan Bartoň
