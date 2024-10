Piráti už nejsou demokratická strana?!

Je zřejmé, že po odchodu pirátů do opozice, se vztah „demokratických stran“ k pirátům promění tak, jako k ANO a SPD. Samozvané „demokratické strany“ zařadí piráty mezi strany „nedemokratické“.

V rozhovoru na iDnes.cz se šéfem Hospodářské komory a významným členem ODS se pod titulkem Piráti šíří plno lží a nesmyslů, říká prezident Hospodářské komory Zajíček, se prezident Hospodářské komory vyjadřuje zejména k odchodu pirátů vlády. Líčí své vztahy s Ivanem Bartošem jako „výborné“ a premiérovo váhání s odvoláním Bartoše po „digitalizaci“ stavebního řízení hodnotí tak, že Fiala Bartošovi „důvěřoval“. Nyní však piráti šíří lži a nesmysly a je třeba se proti tomu postavit. Na závěr rozhovoru si pak čtenář může přečíst toto:

Piráti po ODS teď jdou. Jste členem pražské ODS, která s nimi vládne na magistrátu. Piráti dnes mají v Praze hlavní mocenskou základnu. Neuvažujete, že byste se s nimi rozešli? Zvlášť teď, když třeba doprava pod Zdeňkem Hřibem „funguje“, jak funguje?

Mám pocit, že si ze mě udělali terč a chtějí na mě nakydat co nejvíc špíny a různých fantazmagorií. Ale vždy se snažím očistit od všech emocí a zůstat věcný. Snažím se je přimět, abychom se bavili o věcech, které Pražany pálí. Jasně, pokud by se zjistilo, že koalice není schopna řešit efektivně problémy Pražanů, pak se v jejím rámci musí začít jednat o tom, co bude dál. Že buď spolupráci spravíme, nebo se dohodneme jinak, anebo se rozejdeme. Ale nemyslím, že v tuto chvíli je situace v Praze v této fázi. Pořád je šance plno věcí udělat, změnit, prosadit. Jen by někteří politici měli unést svoji odpovědnost a nesvádět věci, které nezvládli, na někoho jiného. I to je projev politické dospělosti.

Shrnutí je tedy zcela jasné. Piráti jsou „politicky nedospělí“. Inu, jsou, ale tento stav trvá od samého vzniku této partaje. Jezdím do Prahy týden co týden a vidím, co se zejména v dopravě děje na vlastní oči. Zatímco Brno investuje do řešení problematiky dopravy v Brně mohutně a rodí se dopravní systém na sever i rekonstruuje se D1 s potížemi na dálnici i ve městě, v Praze se teď vlastně neděje od spuštění tunelu Blanka nic. Jen se stovky ulic počmáraly pruhy pro cyklisty, kterých v Praze jezdí skutečně jako šafránu. I to je důsledek „politické nedospělosti“ pirátů, kteří drželi primátora a dnes jsou součástí koalice a mají na starosti dopravu.

Pokud piráti skutečně začnou svou kritiku vůči vládě a ODS stupňovat, očekávám, že se premiér jasně od pirátů distancuje a zahrne je do „nedemokratických“ stran. Ostatně, Fiala se díky odstavení pirátů z vlády konečně „uvolnil“ a dal najevo „silné emoce“. Ale byl bych v tomto směru opatrný. Možná to byl od Fialy zase pouze mistrovský kousek politologické „praxe“.

A Fiala není sám. V Německu se už navrhuje AfD rovnou zakázat z důvodu návaznosti této strany na nacisty. Tak jednoduše si to „obránci demokracie“ v Německu představují. Místo toho, aby zbystřili a vzali v potaz názor voličů, se opět snaží voliče vychovávat a nějak jim to nejde. Možná, že se najdou podobní poslanci i u nás a budou usilovat o zákaz opozičních stran, které by po převzetí moci demokracii zlikvidovaly. Otázka je tedy spíše v tom, zda demontáž demokracie neprobíhá právě a pouze v současnosti vládou „Bruselu“ a „probruselskými vládami“ v zemích EU. Ty protibruselské jsou už vylučovány z jednání na nejvyšší úrovni (jednání ministrů v Budapešti probruselské vlády ignorují) a tak se příkopy prohlubují a proklamovaná jednota je ve skutečnosti ta tam.