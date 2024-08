Piráti: Když nefunguje program, chce to „lepší komunikaci“!

Média zcela jednoznačně nakloněná vládě se rozhodla potopit tu část vlády, na které není de facto závislá. Piráti tak schytávají kritiku, za kterou by se nemusela stydět ani „konzervativní“ média.

Šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi má s komunikací na ministerstvu pro místní rozvoj pomoci trojice, která již dříve pro Piráty pracovala. Resort s nimi uzavřel smlouvy až na jeden a půl milionu korun krátce po spuštění kritizovaného digitálního stavebního řízení. Počítá i s prodloužením činnosti call centra pro stavební úřady, které vyšlo dosud na 1,4 milionu.

Podle novinky.cz má „nadstandardní smlouvu Zdeněk Strnad, Magdalena Boukhemisová a Matěj Appelt. „Se všemi uvedenými osobami byly uzavřeny rámcové smlouvy, které pokrývají část komunikačních potřeb resortu. Ve smlouvách je uveden horní limit plnění, který zcela jistě nebude vyčerpán. Například pan Appelt za červenec nefakturoval žádnou částku. Také paní Boukhemisové a panu Strnadovi budou vyplaceny pouze reálně odpracované hodiny, nikoli maximální částka uvedená ve smlouvě,“ sdělil mluvčí resortu Petr Waleczko. Zatímco Strnad se má zabývat komunikací směrem k samosprávám, Boukhemisová reformou přezkumu veřejných zakázek a Appelt správou sociálních sítí. Podle ministerstva mají tyto osoby za hodinovou sazbu 300 až 500 Kč. Tak vyjdou jejich služby „levně“.

Jak konstatují někteří čtenáři, levná hodinová sazba je trik pro osoby neznalé praxe. Pokud se onen „komunikativní pracovník“ rozhodne vyúčtovat si za svou práci 100 hodin a reálně na ní strávil polovinu či ještě méně (jak mu to ale ministerstvo dokáže??), dostane za svou práci několikanásobně za hodinu více.

Novinky.cz. které jinak vládu obhajují téměř ve všem, se do Pirátů pouštějí proto, že jejich vládní angažmá je pro vládu zanedbatelné. I bez poslanců Pirátů by totiž vláda pohodlně vládla, protože i tak by měla většinu v poslanecké sněmovně.

Ivan Bartoš ovšem své počínání obhajuje docela tradičně. Tvrdí, že „nejde o fleky“, protože by si jeho „experti“ přišli v soukromém sektoru na mnohem více peněz. To je sice možné, ale soukromý sektor vyžaduje obvykle výsledky, kdežto výsledek „komunikace“ na ministerstvu je povětšinou tristní.

V době, kdy se Bartošovi podařilo uvést do chodu systém „digitalizace“, který i po několikanásobných „aktualizacích“ nefunguje tak, jak by měl, je pokus o „zlepšení komunikace“ jen úsměvnou zástěrkou neschopnosti.

Mohu tedy pouze konstatovat, že novinky.cz už nad Piráty zlomily hůl. Jejich kritika Pirátů je „tvrdá“, ale jinak se nic nemění. Vláda pracuje dobře a je tak nutné použít pirátskou politiku jako hromosvod všech vládní chyb, ale „cesta je správná“. Nicméně, vláda, která potřebuje „správného“ člověka k potlačování údajných dezinformací a věnuje této aktivitě více prostředků než „pomocníci“ na Bartošově ministerstvu, zasluhuje kritiku všeobecnou, nejen parciální.