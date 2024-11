PF: Od Nutelly k německým platům

Od památného videa s Nutellou , kdy se mu podle médií „smálo celé Česko“, se premiér Petr Fiala proslavil dalším bonmotem, je-li to tak možné vůbec nazvat. Německé mzdy v Česku potřebují další čtyři roky vlády SPOLU.

Premiér Petr Fiala (ODS) považuje svoji vládu za jednu z nejúspěšnějších v české historii. V Otázkách Václava Moravce slíbil Čechům, že do několika let budou mít mzdy srovnatelné s těmi v Německu nebo v Rakousku. Dal ale jednu podmínku, jeho vláda musí pokračovat…. „Mzdy, jako mají lidé v Německu nebo v Rakousku, bychom si zasloužili. Potřebuji silnější a kontinuální mandát, abychom vytvořili prostor pro firmy, které budou prosperovat a budou moct dát lidem mzdy, jako mají v Bavorsku,“ uvedl Fiala v České televizi.

Stalo se to na výročí 35 let od pádu bolševika v Česku, tehdejším Československu. Petr Fila poskytl rozhovor ČT v pořadu Otázky Václava Moravce. Tam skutečně řekl, že abychom měli u nás platy jako v Německu, musíme jeho vládě prodloužit mandát o další čtyři roky. Za „chybu“ považuje to, že v historii Česka nedostal žádný premiér šanci dokončit to, co začal. Každé následující volby totiž stávající premiér prohrál.

To je velmi nepřesná a zavádějící zkratka. Petra Nečase dohnal jeho soukromý život a Bohuslava Sobotku jeho sázka na soudní kauzu Andreje Babiše. A Andrej Babiš prohrál volby v roce 2021 a to určitě podle Fialy špatně nebylo.

Fiala se nyní pokouší o návrat koalice SPOLU k vládě i po volbách 2025. Je příznačné, že se tak snaží oživit koalici, jejíž dvě strany, TOP 09 a KDU-ČSL, se dlouhodobě pohybují pod hranicí volitelnosti do poslanecké sněmovny. Předseda ODS tak naprosto rezignuje na to, aby se samotná ODS vrátila k podpoře alespoň 20 % voličů. Volební průzkumy s přehledem ignoruje a nezajímají ho. Rozhodují volby (což je zcela jistě pravda), ale průzkumy by jako někdejší politolog rozhodně sledovat měl.

Fiala tak pokračuje v neslavné kampani, kterou zahájil svým videem o nákupu Nutelly v Německu. Tomu se podle některých médií „smálo celé Česko“. Fiala slíbil, že se to už nebude opakovat.

Video z německého nákupu nutelly se nepovedlo, uznal premiér Petr Fiala. „Chyba, která se stala, jde za mnou,“ řekl na CNN Prima NEWS premiér Petr Fiala s tím, že si ze snímku, na kterém porovnával české a německé potraviny, vzal ponaučení.

Jaké to ponaučení bylo si lze domýšlet. Nicméně, nezdá se, že by toto ponaučení vedlo k tomu, že by si on, jako premiér české vlády, vzal tento mediální průšvih příliš k srdci.

Jeho „nejlepší polistopadová vláda“ má ovšem ještě jeden, docela horký problém. Podle poradců prezidenta Petra Pavla je totiž návrh rozpočtu České republiky na rok 2025 nerealistický a nadhodnocuje příjmy a podhodnocuje výdaje. O podpisu zákona tak Pavel zatím „přemítá“.

A na dokreslení Fialova cíle mít mzdy jako v Česku, lze konstatovat jen jedno. Na otázku Je možné dohnat německé mzdy díky působení další vlády, ve které by bylo SPOLU? odpovídá z více jak 12000 čtenářů 5% ano, 94% ne a 1% nevím (stav 18.11.2024 v 8,00) .

Povedlo se tak Fialovi nakročit rázně k volbám? Pochybuji. Říká se, že politik slibem nezarmoutí, ale někdy může jeho slib lidi docela naštvat, když to vyjádříme jenom eufemisticky.