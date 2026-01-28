Petr Macinka versus Petr Pavel aneb kdo koho vydírá?!
Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat členem vlády Filipa Turka. Zprávy, které od Macinky dostal, prezident zároveň zveřejnil na sociální síti X…Prezident zároveň oznámil, že dává podnět bezpečnostním složkám a hodlá postoupit zaslané zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
Tolik zpráva z tiskové konference prezidenta. O ozval se i Filip Turek: „Pan prezident je opakovaně přecitlivělý, zvláště paradoxně vzhledem ke své minulosti. Ohání se ústavou a zákony, které sám aktivně a opakovaně nedodržuje. Označuje mne za kontroverzní osobu, přitom má brutální a reálnou komunistickou minulost a v dospělosti schvaloval okupaci naší země,“ oznámil Turek.
Toto lze obecně hodnotit jednoznačně tak, že mezi vládní stranou Motoristé sobě a prezidentem vypukla „válka“. Podle politologa Milana Školníka z Provozně ekonomické fakulty ČZU šlo leccos vyčíst už z prezidentovy tváře během tiskové konference. „Vzhledem k tomu, jak se pan prezident na konferenci naštval, ani nepamatuju, kdy byl takto naštvaný, tak se dalo trošičku pracovat s výrazem ‚válka Motoristů s Hradem‘,“ řekl pro iDNES.cz.Na iDnes.cz probíhá anketa, v níž 82 % čtenářů souhlasí s tím, že jednání Macinky je vydíráním, pouze asi 17 % si to nemyslí.
V zásadě se skutečně jedná o spor, který nemá v historii samostatné České republiky obdoby. To, že prezident někoho odmítá jmenovat ministrem, není až takové novum. Na iDnes.cz je ostatně uvedeno několik případů, kdy prezidenti Václav Havel, Václav Klaus či Miloš Zeman váhali či odmítali někoho ministrem jmenovat. Nicméně, nikdy se takový spor nedostal do takové roviny jako případ Filipa Turka.
Ministr zahraničí Petr Macinka chce znemožnit prezidentovi Petru Pavlovi vést českou delegaci na summitu NATO. Pavel zveřejnil zprávy, v nichž ho Macinka varuje, že pokud nejmenuje Filipa Turka ministrem, dojde k mimořádným důsledkům. Prezident jeho slova označil za vydírání. „Přeji si, aby českou delegaci na summitu NATO vedl předseda vlády,“ sdělil Macinka na tiskové konferenci.
Tak to jsou ony „důsledky“, se kterými Macinka operuje? Zřejmě ano, a i toto po tiskové konferenci Pavla může být důkazem horké fáze války Hradu s vládou. Zvlášť, když premiér Andrej Babiš odmítl názor, že by Macinka „vydíral“. Macinka sám tvrdí, že nevydírá, ale „vyjednává“.
Přesto bychom se měli společně vrátit k otázce jmenování Filipa Turka do ministerské pozice, nejprve na ministerstvu zahraničí a poté na životním prostředí. Nejmenování vyřešili Motoristé tím, že z Turka vytvořili speciálního vyjednavače přes „Grýndýl“. Bude to údajně pozice poradní a Turkovi jako by náhodou spadla do klína úřadovna bývalého ministra životního prostředí. I to je de facto dokladem války Hradu s vládou. A to, že se Turek už zcela otevřeně vyjádřil o Pavlovi jako o člověku s „brutální komunistickou minulostí“ je toho také dokladem.
Samozejmě, „ideální“ by bylo spor Pavla s Turkem a Macinkou řešit přes Ústavní soud z hlediska tak zvané „kompetenční žaloby“. Nicméně, Macinka a obecně vláda se obávají, že by Ústavní soud mohl jít „na ruku“ Pavlovi proto, že právě on je jmenoval do funkce ústavních soudců. Toho se tedy nedočkáme. Budeme tedy svědky pokračující války mezi vládou a Hradem. Tu ostatně předznamenala cesta Pavla na Ukrajinu, při níž přislíbil dodávku čtyř letounů L-159. Vláda prodej odmítla, aby náčelník generálního štábu Pavla podpořil a Babiš se pak vyjádřil tak, že už chápe, proč bývalá ministryně Jana Černochová měla s Řehkou problémy. A nutno dodat, že ani Černochová nechtěla L-159 prodat.
Inu, Pavel oznámil, že se bude ucházet o další funkční období v úřadu prezidenta a vláda sdělila, že připraví „svého“ kandidáta, respektive kandidátku. Válka Hradu s vládou tak může být již součástí kampaně k příštím prezidentským volbám.
Jan Bartoň
EU: Evropský parlament poslal smlouvu s MERCOSUR k soudu (alias k ledu)
Velkou nevoli významných politiků EU vyvolal výsledek hlasování Evropského parlamentu o smlouvě s MERCOSUR. Německý kancléř vyjádřil politování.
Jan Bartoň
Grónsko – ve vzduchu prý visí sama existence NATO
Válka na Ukrajině v podání ruského přepadení této země byla dlouho vnímána jako „tmel“ NATO. S požadavkem Donalda Trumpa na převzetí Grónska je NATO náhle „v troskách“ a pokud USA obsadí Grónsko propukne válka.
Jan Bartoň
Martin Kupka nový šéfem ODS, aneb nic nového pod Sluncem
Martin Kupka, dlouholetý místopředseda ODS, se stal novým předsedou ODS poté, co bývalý předseda ODS Petr Fiala svou funkci po prohraných volbách složil. Je to sázka na jistou a zavedenou politiku?
Jan Bartoň
Rozpočet 2026 – selhání Národní rozpočtové rady
Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl vytváří „ústupovou“ cestu pro svou podporu bývalé vládě Petra Fialy. A nepočíná si dobře, natož rozumně.
Jan Bartoň
Jak budou dějiny hodnotit Trumpa, Putina a Zelenského?
Vzhledem k tomu, co se dnes děje ve světě, je dle mého názoru „pravý čas“ na zamyšlení, jak se zapíšou Donald Trump, Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj do historie svých států.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
V městech Královéhradeckého kraje zdražilo teplo i voda. Rychnov je výjimkou
Obyvatelé někdejších okresních měst v Královéhradeckém kraji si letos připlatí za vodu i teplo....
V hradeckém kraji hrozí mrznoucí mrholení, na horách uježděný sníh
V Královéhradeckém kraji dnes hrozí mrznoucí mrholení. Řidiči by měli být opatrní. Na nesolených...
Průzkum: desítky tisíc českých domácností si o Vánocích pořídily domácího mazlíčka
Silnice v Libereckém kraji jsou místy namrzlé, v horách je na nich sníh
S opatrností jsou dnes sjízdné silnice v Libereckém kraji. Mokré povrchy jsou místy namrzlé a v...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 2883
- Celková karma 25,33
- Průměrná čtenost 1976x