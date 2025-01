Pavel: Vláda důchodce neokrádá

Prezident Petr Pavel prohlásil, že vláda důchodce neokrádá a dodal, že je sám důchodce. Nedomnívám se, že to vládě pomůže.

Prezident Petr Pavel sází na „otevřenost“ a podporuje snahu vlády o zajištění důchodů pro budoucí generace. To je podle něho důvod k penzijní reformě, kterou vláda zajistila a máme tak důvod vládu pochválit. Tak zvaná reforma není ale nic jiného než změna parametrů výpočtu důchodů, kdy se podstatně snížil na výpočet důchodů a jejich růstu zejména vliv inflace.

Nejprve trochu matematiky. Důchody na tak zvaném „důchodovém účtu“ jsou vypláceny z tak zvaného pojištění, které se strhává zaměstnancům ze mzdy. Protože v Česku máme průběžný systém financování důchodů, o žádné skutečné pojištění plátce se nejedná, je to částka, která se vyplatí stávajícím důchodcům a ti budoucí si mohou o výši svého důchodu nechat zatím úspěšně zdát.

Jestliže růst důchodů zajistíme zákonem, v němž se uplatní inflace, dostáváme se do situace, že inflace může skokově vzrůst (stalo se) a platy zůstanou stejné a pak se samozřejmě vybere na důchody méně, než kolik se musí vyplatit důchodcům. Proto vláda rozhodla o podstatném snížení faktoru inflace při výpočtu penzí. Zrušila přidání podle předchozí verze zákona a najela na „spravedlivost“. To by bylo více méně v pořádku, protože jen „blbec“ by utrácel víc než kolik vybere, nicméně to by vláda nesměla před volbami 2022 i po volbách slovy premiéra Petra Fialy tvrdit, že se věk odchodu do důchodu nebude zvyšovat a růst penzí se nebude měnit. Pokud se toto dostalo do éteru, je jenom velmi „obtížné“ zaujmout stanovisko, že vláda důchodce neokradla. Okradla o to, co zákon před úpravou důchodcům zaručoval.

Sám jsem důchodce už řadu let a umím počítat. Chápu, že nelze dávat víc, než kolik stát vybere, a v tomto směru patřím také k pravičákům, kteří by změnu výpočtu důchodu chápali a akceptovali. Nicméně, v Česku byla vytvořena jen jedna důchodová reforma, která si takový název zaslouží, a to ona slavná Kalouskova s tím, že si pojištěnec bude část svého sociálního pojištění posílat na svůj důchod do tak zvaného „druhého pilíře“. Vláda ČSSD a ANO tento pilíř zrušila a jede se zase jen z „ruky do huby“.

A nakonec uvedu tabulku předpokládaných růstů platů a důchodů v Česku v roce 2025. Údaje jsou převzaty z Průměrná mzda v ČR 2024: Praha a kraje | Medián mezd aktuálně | e15.cz, zprůměrný plat státních zaměstnanbců - Hledat a průměrný důchod 2025 - Hledat

typ pracovního poměru průměrný měsíční příjem v Kč růst v roce 2025 v % růst absolutně Kč zaměstnanec 46826 6,25 2859 státní zaměstnanec 47797 5-11,5 1400 politici a soudci 100000 a výše 6,95 6950 a výše důchodce 21059 1,7 355

Samozřejmě, příjmy zaměstnanců, politiků a soudců se daní (kromě nezdanitelných částek, kterých je v případě politiků také dost) . Nicméně, tabulka ukazuje fakta.

Závěr: Vláda důchodce neokrádá, jen jim přidává třikrát menším tempem v roce 2025 než zaměstnancům a čtyřikrát menším tempem než sobě. To je samozřejmě politicky těžko obhajitelné, a přesto se do toho prezident Pavel pustil. Důchody tak na rozdíl od mezd porostou v roce 2025 o menší částku než činila inflace v roce 2024 a v nejlepším případě tak reálná hodnota důchodu neklesne. Již před volbami 2021 bylo zřejmé, že důchodci jsou velmi důležitou skupinou voličů, protože chodí k volbám ve větším procentickém počtu než mladí voliči. Není to náhodou tak, že vládní politika přímo „nahání“ důchodce k volbě nevládních stran?