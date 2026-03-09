Otázky Václava Moravce u konce – bohužel z mého pohledu pozdě
OVM alias Otázky Václava Moravce skončily – Moravec totiž na závěr diskuse, do které „přizval“ i Tomio Okamuru, oznámil, že v ČT končí. „Můj čas v České televizi se naplnil po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ řekl Moravec.
Moderátor dodal, že své diváky nechce zklamávat posunem ke slepé vyváženosti, která podle jeho názoru ničí veřejnou službu. Divákům poděkoval za přízeň.
Tiskový mluvčí České televize Michal Pleskot redakci iDNES.cz sdělil, že moderátor o svém záměru televizi neinformoval. „Zásadně ale odmítáme tvrzení Václava Moravce, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce. Na Václava Moravce, v pozici moderátora hlavní politické diskuse ČT, se vztahuje zcela standardní editoriální přístup, stejně jako na všechny ostatní moderátorky či moderátory dalších pořadů ČT,“ uvedl.
Tolik oficiality. Moravec byl totiž zdá se k nabídce účasti Okamury ve „svém“ pořadu doslova „donucen“. Mnohokrát se zaklínal svou objektivitou a vyvážeností. V realitě však jeho pořad až tak objektivní nebyl. Paradoxně, oznámení o tom, že Okamura bude 8.3.2026 po devíti letech opět v „jeho“ programu, bylo komentováno tak, že to způsobí zřejmě vyšší zájem diváků. Možná se našli i tací, co se těšili na to, jak Moravec Okamuru „rozcupuje“. Očekávaný návrat Tomia Okamury do Otázek Václava Moravce by se mohl zapsat mezi nejvýrazněji sledovaná vydání pořadu za poslední měsíce. Okamura dostal pozvánku do OVM po devíti letech. Opakovaně si stěžoval, že ho ČT to do tohoto pořadu nezve. Loni se tím zabývala i Rada České televize a radní tehdy uvedli, že může jít o porušení demokratické soutěže politických stran. Jenže ouha. Žádné cupování se zřejmě nekonalo a na konci oznámil Moravec, že končí.
Podle ChatGPT je v následující tabulce seznam TOP 10 publicistických pořadů v Česku s uvedením počtu diváků.
|Pořad
|Stanice
|Přibližná sledovanost
|Události
|Česká televize
|~1,0–1,7 mil. diváků
|Televizní noviny
|TV Nova
|~1,1–1,5 mil.
|Otázky Václava Moravce
|Česká televize
|~300–400 tis. (zásah až 1,2 mil.)
|Partie Terezie Tománkové
|FTV Prima
|~300 tis. diváků
|168 hodin
|Česká televize
|~400–700 tis.
|Reportéři ČT
|Česká televize
|~300–500 tis.
|Události, komentáře
|Česká televize
|~200–350 tis.
|360°
|CNN Prima News
|~150–300 tis.
|Za pět minut dvanáct
|TV Nova
|~180 tis.
|Střepiny
|TV Nova
|~300–500 tis.
Z porovnání jasně vyplývá, že ČT vede. Nicméně, pořad OVM měl sledovanost přibližně stejnou jako Partie Terezie Tománkové na Primě.
Chápu, že dělat publicistiku v televizi není žádný med. Nicméně, základní princip veřejnoprávní televize je podle řady zdrojů včetně i oné výše uvedené „umělé inteligence“ zejména nezávislost. Ta se chápe zejména tak, že ČT není závislá na reklamách a „má sloužit všem“. A právě tady je ukryt detail. Má to být tak, že politici budou zváni podle procenta podpory z průzkumů? Takže zástupci ANO budou dvakrát více zváni než STAN a ODS, čtyřkrát více než Motoristé a SPD – podle posledního průzkumu zveřejněného na ČT právě 8.3.2026? Anebo budou zváni všichni, co si v Česku založí volební spolek či hnutí.
Tím, že ČT zvolila model jednoho komentátora – Václava Moravce – tak vlastně rozhodla o tom, kdo bude zván, a to podle uvážení Moravce a jeho „smyslu“ pro objektivitu. Vícekrát jsem tento koncept kritizoval právě proto, že jeden člověk není zárukou objektivnosti. Nabízí se například možnost rotace komentátorů – pořad by byl nazván Otázky – a každý komentátor by měl právo pozvat si toho, koho považuje v dané politické situaci v Česku a ve světě za relevantního. Ne nadarmo se říká že „víc hlav víc ví“.
Jsem proto velmi zvědav na to, jak se situace po „demisi“ Václava Moravce vyvine a jak se s pořadem „Otázky“ naloží. Skončí-li tento pořad natrvalo, truchlit ale nebudu.
Jan Bartoň
