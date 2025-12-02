Otázka Václavu Moravcovi – Ještě vás to baví?
Nedělní pořad ČT1 OVM – Otázky Václava Moravce – už dlouhodobě nesleduji. V neděli 30.11.2025 jsem neudělal výjimku, ale chtěli jsme se dívat na biatlon a televize naskočila na ČT a chvilku jsem koukal a nestačil se divit.
V okamžiku, který jsem viděl (je to přibližně mezi 30. až 35. minutou videa na ČT 30. listopadu 12:00 - Otázky Václava Moravce | Česká televize), se totiž Aleš Juchelka a Olga Richterová překřikují o tom, kdo je Andrej Babiš – úspěšný podnikatel podle Juchelky a mizera, který krade dotace malým a středním zemědělcům podle Richterové. Václav Moravec mlčí a nechá Richterovou i Juchelku „diskutovat“. Tak takové OVM jsem zatím neviděl. Možná, že jsem přišel i o víc, nevím. Nicméně právě v této „akci“ a nulové snahy moderátora nenechat své hosty překřikovat, vidím dostatečný důvod k tomu, abych si chuť na tento „publicistický“ pořad nechal zajít.
Nicméně, meritum věci je samozřejmě velmi chytlavé. Měli jsme a budeme mít premiéra, který vlastní koncern, který zaměstnává desetitisíce lidí a jeho vlastník – Babiš – se rozhodně nemá špatně. Navíc, nebyl spokojen s tím, že se vlády ČR „nezajímají“ o problémy firem a Agrofertu zvláště, a založil hnutí ANO 2011 – Wikipedie, které během času vyrostlo do nejsilnějšího politického subjektu v Česku. Bylo to v éře vlády Petra Nečase, který byl po zásahu policie „odejit“ z politiky (a dlužno dodat, že vlastní vinou). Nyní ANO vymazalo českou komunistickou i sociálně demokratickou levici a česká pravice a „střed“ (Piráti „středem“ nejsou ani omylem) je evidentně neschopná a bezradná. Založila svou politiku na unisono kritice Babiše jako podvodníka s dotacemi (Čapí hnízdo) a jako člověka, který vlastně nemá v politice co dělat, protože má „firmu“ a měl by se starat jenom o ní.
To zafungovalo jednou v éře „covidové“, kterou Babiš prošel s řadou šrámů, ale skončilo poté, co „Pětikolka“ předvedla to, co předvedla. Je ostatně doslova tragické, když Richterová jmenuje Babiše jako odpovědného za pokřivené dotace (měl by údajně vrátit státu 7 miliard) a Ivan Bartoš, někdejší ministr pro místní rozvoj a tehdejší předseda pirátské strany (po telefonu odvolaný) , je viníkem katastrofální digitalizace stavebního řízení, které funguje tak na oko a jede se vlastně stále „postaru“ a jen tak mimochodem, počty nových projektů v bytových domech klesly na nové minimum.
Byla to tedy naprosto neúspěšná politika končící vládní koalice SPOLU a STAN, která dovedla Česko do situace, v níž Babiš slaví doslova drtivé vítězství. Vznik nové vlády sice „kazí“ aktivity prezidenta Petra Pavla, který chce po Babišovi „veřejné oznámení řešení“, ale pánové se údajně „respektují“. Trochu horší to mají Motoristé sobě, když jim Pavel hrozí nejmenováním Filipa Turka nejen ministrem zahraničí, ale i životního prostředí. Jako ministr životního prostředí by to byla skutečně „rarita“, ale nikoliv z důvodu Turkovy „mladické nerozvážnosti“. On tomu resortu asi skutečně nerozumí, asi ví, že „Grýndýl“ není OK, ale jinak?
Po vyslechnutí onoho na počátku zmíněného „videa“ je mi Václava Moravce tak trochu líto. Nedivím se divákům, že na to nechtějí příliš koukat – je to doslova pro „otrlé“ jedince. Ukazuje totiž jedinou věc – jak je naše politická reprezentace „nedospělá“ a čím se „zabývá“. A přitom by to chtělo skutečně možná novou „revoluci“, stačila by ale ta „sametová“?
Jan Bartoň
