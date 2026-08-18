Opravy silnic – stát sice není bankomat, ale o silnice dbát musí!
Stát začal přispívat na opravy silnic nižších tříd ve správě krajů teprve za vlády Bohuslava Sobotky v roce 2015. Situace se ale letos radikálně mění: Ze Státního fondu dopravní infrastruktury nedostanou letos kraje na své silnice druhých a třetích tříd ani korunu, řekl liberecký hejtman a předseda komise Rady Asociace krajů pro dopravu Martin Půta. Je to podle něj poprvé od roku 2015. Informaci asociace údajně obdržela ve čtvrtek od ministerstva dopravy, které uvedlo, že nemá žádnou rezervu, kterou by mohlo krajům prostřednictvím SFDI poskytnout.
Po krajských silnicích jezdí podle Půty lidé každý den. „Hlavně na venkově. Mnozí z nich na dálnici nebo silnici první třídy vyjedou jen párkrát do roka. Benzín nebo naftu ale tankují úplně stejně. A právě výnos ze spotřební daně z minerálních olejů je příjmem SFDI. Proto mi připadá logické i spravedlivé, aby alespoň část těchto peněz směřovala zpátky do krajských rozpočtů na opravy silnic, které lidé skutečně denně používají,“ doplnil liberecký hejtman.
Inu, jezdíme po silnicích prvních tříd skutečně méně než po okreskách a silnicích II. tříd, zejména, pokud bydlíme na venkově a jezdíme tak maximálně do nejbližšího okresního města. Nicméně, teprve Sobotkův kabinet to zavedl jako „normu“ a vláda Andreje Babiše to nyní chce „porušit“. I já jezdím po okreskách docela často a v našem kraji jsou to silnice „flikované“, hrbolaté a jen málokdy ve stavu dobrém. Jsou ale kraje, kde jsou tyto silnice docela v pořádku, a tak zřejmě skutečně záleží na tom, co hejtmani na čele svých krajů považují za průchodné a co ne.
Připomeňme si, jak se dotace státu do oprav silnic ve správě krajů obhajovaly: Poskytnutí peněz od státu na opravu krajských silnic II. a III. třídy považuje za důležité také premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Státní fond dopravní infrastruktury loni nevyčerpal deset miliard na opravy komunikací. Nepřál bych si, aby se to v dalších letech opakovalo. Proto nám kraje dodají zásobník hotových projektů na rekonstrukce silnic nižší třídy, na které peníze z fondu vyčleníme,“ uvedl Sobotka. Podle něj je to výborný způsob, jak zajistit, aby byl stát schopný utratit peníze, které pro opravy vyčlení v rozpočtu. (2014)
Inu, za jeho vlády se nedařilo otevírat nové stavby silnic I. třídy a dálnic, a tak to bylo „řešení“. Jestliže Babišova vláda má k dispozici schválené projekty rekonstrukce a výstavby silnic I. třídy a dálnic, pak samozřejmě nechce dát krajům nic. V této souvislosti lze obecně zmínit velké finanční rezervy krajských samospráv. Obce a kraje mají na svých účtech rekordních 625 miliard korun, z toho hlavní město Praha 205 miliard. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s tím, že Praha za posledních šest let nevyužila svůj investiční potenciál ve výši 114 miliard korun. Dodala, že stát není bankomat, k němuž si samosprávy přijdou kdykoliv, když nebudou chtít sahat na své rekordní úspory. Reagovala tak na vyostřenou debatu ohledně financování silnic druhých a třetích tříd.
Za tyto peníze by mohly silnice ve správě krajů vypadat skutečně mnohem lépe než dnes. Celou výšeuvedenou při o financování oprav silnic nižších tříd bych proto uzavřel velmi prostě a jednoduše. I v krajských podmínkách je zřejmě velmi nesnadné připravit projekty na rekonstrukci silnic v majetku krajů. Jinak si nedovedu vysvětlit, proč kraje do opravy a rekonstrukce svých silnic přebytky na účtech neinvestují. Občas slýchám také větičky o tom, že ta okreska či vedlejší silnice je opravená, protože tam „někdo důležitý bydlí“. Takže v celém sporu mezi vládou a kraji vidím především jeden problém – kraje by si vskutku měly „sáhnout“ do svědomí a miliardy na účtech investovat do svých silnic. Stát by naopak měl vyvinout mnohem větší tlak na to, aby kraje do oprav silnic skutečně investovaly, a to i hrozbou sankcí ze strany státu. I to by mohla být cesta ke zlepšení kvality českých silnic obecně.
Jan Bartoň
Exministr Hladík: Vláda nedělá nic proti suchu!!!!
V Událostech 13.srpna 2026 na ČT1 se probírala kauza „nicnedělání“ české vlády proti stávajícímu suchu. Exministr Hladík kritizoval, že odborné komise nezasedají a nepomáhají.
Jan Bartoň
Sucho – byly tu už roky, kdy se nechala Vltava přejít „suchou nohou“!
Aktuální stav vody na českých tocích je podnormální. Požádal jsem proto o spolupráci ChatGPT a připravil článek o tom, co se o suchu a nedostatku vody psalo v českých zemích přibližně od 10. století.
Jan Bartoň
Blažek – 6,5 roku v káznici??
Exministr spravedlnosti Pavel Blažek se podle žaloby dopustil nezákonné legalizace (praní) špinavých peněz a žaloba navrhuje 6,5 roku vězení. To je docela silná káva, že ano.
Jan Bartoň
Je počasí ve světě normální?
Požáry ve Španělsku, Francii a dalších státech jihozápadní Evropy mají ohromné rozměry. Vedra i u nás pak vzbuzují otázku, jak moc je současné počasí (ne)normální.
Jan Bartoň
Poválečný odsun Němců z Československa aneb o smíření
V letošním roce si připomínáme i odsun Němců z Československa po konci II. světové války. Ten se vyznačoval i pogromy, a i tyto události je nutné komentovat.
|Další články autora
Kolik toho víte o vesmíru?
Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...
Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!
Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším...
V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava
V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl...
Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak
Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...
Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...
Humpolec má novou zubní ordinaci. Registrace pacientů proběhne v několika vlnách
Více než tři miliony korun investovala humpolecká radnice do úpravy prostor pro novou zubní...
Ochránci odkoupili část hory, aby mohli bránit přírodu. Peníze jim poslali lidé
Český svaz ochránců přírody vykoupil svah v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýli a rostou tam...
KNOWLIMITS znovu vévodí žebříčkům mediálních agentur
VIDEO: Přes zákaz krmili v zoo zvířata, dítě mohlo spadnout do výběhu
Chovatelé v ostravské zoologické zahradě takřka propadají skepsi a zoufalství. Navzdory zákazovým...
Pole 94 482 m2, Podíl 67 % o výměře 62 988 m2
Lipina, okres Olomouc
2 078 604 Kč
- Počet článků 2934
- Celková karma 26,58
- Průměrná čtenost 1962x