Olomoucká výzva: Je ODS stále autentickou pravicí?

Před jistým časem se sešlo několik bývalých vlivných i méně vlivných členů ODS v Olomouci a vyzvali ke „změně stylu“. A byl tam i pán, který si přeje Spojené státy evropské – zajímavé,že.

Koalice Spolu je překonaná a z původně taktického spojenectví se postupně stala podstata politiky občanských demokratů, tvrdí výzva skupiny nespokojenců v ODS. Zaštiťují ji někdejší hvězdy strany jako například exministr vnitra Ivan Langer nebo bývalý plzeňský hejtman Petr Zimmermann. Nespokojenci, kteří chtějí ODS zase čistě modrou, se sešli v hanácké metropoli, a proto svou výzvu nazývají Olomouckou….

„Necítíme se v současnosti být politicky reprezentováni. Naše strana nenaplňuje ideje, na kterých stála a kvůli kterým jsme do ní vstupovali,“ vysvětloval Novinkám Jan Mráz. Ten je členem ODS v Plzni a akci spolupořádal. „Těžko se smiřujeme s tím, že ODS koalici Spolu postupně začíná používat jako náhradu sebe sama,“ dodal.

Tato akce proběhla počátkem května a byla jakýmsi „mementem mori ODS“ . V několika rozhovorech pro média se autoři výzvy dušovali tím, že to myslí s ODS jenom dobře. Na kritiku toho, že sázejí na porážku SPOLU v podzimních volbách, aby pak mohli říkat „my jsme to říkali“ a mohli si tak říci o funkce poté, co by stávající Fialovo vedení odstoupilo, odpovídali pánové vyhýbavě.

Nyní jsme si mohli přečíst podrobný rozhovor s jedním z účastníků Olomoucké výzvy a docela mě tento rozhovor překvapil a možná i pobavil. Pod titulkem Raději Spojené státy evropské. Komise je systémová chyba, míní exhejtman z ODS vyšel rozhovor právě s jedním z účastníků Olomoucké výzvy, bývalým plzeňským hejtmanem Petrem Zimmermannem.

Co se jeho postoje ke stávajícímu vedení ODS na čele s Petrem Fialou týče, vypadá to skoro bizarně. Pan exhejtman má pro Fialu pouze slova pochopení a považuje ho za velmi schopného politika. V této souvislosti považuji jeho účast v Olomouci jako „omyl“. Navíc ale hovoří o Spojených státech evropských jako o lepší variantě nynější Evropské komise. K tomu je zapotřebí citovat několik otázek a odpovědí z rozhovoru:

Kritizujete Green Deal, a co EU? Její kritika je v řadách členů ODS také častá.

Evropská komise, což je něco jako vláda, nemá opozici a vláda bez opozice vždycky degeneruje. Všechny vlády jsou méně nebo více zkorumpované, ale vláda bez opozice bývá zkorumpovaná nad obvyklou míru, vláda bez opozice je zkrátka systémová chyba. Klidně bych se dokázal smířit se Spojenými státy evropskými.

Větší federalizaci ale v Česku skoro žádná strana nechce a ODS také ne.

To nechce především Francie a Němci, protože by přišli o moc. Dnes se sejde německý kancléř s francouzským prezidentem a řeknou, co se bude v EU dít, což jim vyhovuje.

Co by vám řekli na Spojené státy evropské v ODS? Podle mě by nesouhlasili.

Někteří by mi řekli, jdi s tím do háje. Ale třeba ne všichni.

ODS je i proti zrušení jednomyslnosti při hlasování v Evropské radě.

A to je správně, protože zatím nemáme Spojené státy evropské, kde by jedna komora, jako Sněmovna reprezentantů v USA, mohla být sestavená podle počtu obyvatel jednotlivých států, v druhé komoře, na způsob amerického Senátu, by každý stát měl třeba deset poslanců. Zákony určitého typu nebo všechny zákony by musely nějakou kvalifikovanou většinou schválit obě zmiňované komory. Evropská vláda by měla méně ministerstev, měla by na starosti třeba jen obranu, zahraničí a například finance. S tím bych dokázal žít.

Pan Zimmermann by tedy dokázal žít ve Spojených státech evropských? Jeho názor vlastně obrací celou stávající politiku Francie a Německa jako „lídrů“ EU na hlavu. Není pravdou, že si tyto dva státy „Spojené státy“ nepřejí. Pracují vytrvale na unifikaci EU, kde jen mohou. A když to nejde po dobrém, vytahují různé fígle typu „většinového hlasování“. Celý „problém“ EU je však zcela jinde. Evropu netvoří jeden „evropský národ“, i když by si to zřejmě někteří velmi přáli a vykřikují o tom, jak „velcí“ jsou Evropané. Hledat analogii ve Spojených státech Amerických je tak obrovská ztráta realistického politického uvažování.

Cílem německo-francouzského bloku v EU je skutečně další centralizace moci, k čemuž jim stávající struktura EU dává šanci. Domnívat se, že lepší by bylo proměnit EU ve federativní stát ala USA s tím, že by Německo a Francie na tomto uspořádání tratily, je naprostá bláhovost. Francie, Německo, státy Beneluxu by vždycky zůstaly tou skupinou států, které by s případnými Spojenými státy Evropskými „orali“ dle libosti, a to metodou tradiční jak politika sama – rozděluj a panuj. Na východě Evropy by stačilo podkuřovat Polsku a na Balkáně podporovat Chorvatsko. Jižní Evropa by byla vždy podporována při případné mezinárodní nestabilitě na Blízkém východě a severní Africe, což se děje právě v těchto dnech a hodinách. Pokud se tedy pan Zimmermann vážně domnívá, že federalizace EU by byla pro nás nějaká výhra, těžce se mýlí.

Celý rozhovor na mě působí tak, že to pan Zimmermann hraje „na obě strany“ a není tak žádnou „alternativou“ dnešnímu stylu ODS. Navíc v situaci, kdy se otevřeně spekuluje o „vření“ u lidovců kvůli bitcoinové aféře a politice STAN, jejíž představitelé by byli rádi ve vládě, a přitom mohli kritizovat vládní politiku při každé příležitosti. ODS dnes o žádnou politiku autentické pravice neusiluje a řeší všechno podle hesla :Dohodneme se! Podle preferencí se zdá, že bitcoinová aféra žádný zásadní dopad na voliče SPOLU neměla a jede se dál. S trochou nadsázky tak konstatuji, že dávám této vládě ještě „maximálně“ čtyři měsíce.