ODS : Frustrace členů ODS pokračuje

ODS se v koalici SPOLU ztrácí a zejména ignoruje svůj vlastní program, pokud ho tedy ještě vůbec má. A situaci považují za kritickou nejen v Jihočeském kraji.

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba dokázal s ODS vyhrát přesvědčivě krajské volby a opět se stal hejtmanem. O místo na kandidátce SPOLU nemá zájem a kritizuje ODS tak nějak vlažně. To senátorka Vladimíra Ludková se svými názory nijak netají. Dostala se sice do Senátu PČR na kandidátce SPOLU, nicméně tento volební projekt je podle ní pro ODS chybný.

Volby prohrajeme, Fiala je nahý, říká senátorka z ODS. Kritizuje koalici SPOLU. Tak zní titulek rozhovoru s touto senátorkou na iDnes.cz. Pominu „nervózní“ reakce čtenářů, kteří spolku SPOLU fandí a iDnes.cz považují stále za „Babišův plátek“. Těžko je co přesvědčí, že už Babišovi dávno nepatří a když nevěří ve shodě s předsedou ODS Petrem Fialou předvolebním průzkumům ( a to by asi po volebním výprasku SPD v Německu měl!) , je těžké jim to vymlouvat. Nicméně, senátorka Ludková mluví otevřeně a jasně.

V následujících řádcích bych rád okomentoval některé výroky paní senátorky (kurzívou)

1) Pražská kandidátka SPOLU

Absolutně se nemohu smířit s tím, že by kdokoli z TOP 09 měl nějak výrazněji promlouvat do pražské kandidátky. Tu má vést člověk z ODS a mají na ní být lidé z ODS…Pro mě je absolutně neakceptovatelné, že by měl být lídrem Jiří Pospíšil. Podle mě nemá co dělat na jakémkoli místě kandidátky do Sněmovny. ODS má být samostatná strana.

Jasné stanovisko, nicméně, jak vyplyne z dalšího, může to dopadnout právě tak, že Fiala na lídra kandidátky prosadí někoho z TOP 09, například bývalého člena ODS Jiřího Pospíšila.

2) Poplatky za ČT a ČRo

Nicméně jsme si měli jasně říct, že v době, kdy je spousta informačních zdrojů, možností a lze si svobodně vybrat, kde chci informace brát, má třeba ČT skutečně produkovat takový objem tvorby, má mít tolik kanálů a ČRo tolik stanic. Taková debata se vůbec nevedla, pan ministr Baxa to absolutně nezvládl.

Opět jasné stanovisko. A k tomu ještě dodám, že pokud by bylo opět umožněno na ČT i ČRo vysílat reklamu a nebylo by to nutné kamuflovat „sponzorstvím“ programu, mohla by si i ČT přijít na docela slušné peníze. Nicméně, stav, kdy se za ČT bude platit podle počtu zaměstnanců firmy, je naprosto trapný.

3) Problémy a „problémy“

Máme tu problémy, které máme řešit, a neřešíme je. Je to hrozící přeliv migrace z Německa, je to Green Deal. Namísto toho řešíme koncesionářské poplatky nebo teď třeba zálohování PET lahví, což je téma, které na sílu prosazuje ministr životního prostředí Hladík…

Namísto aby nechala člověka svobodně žít a dýchat, je to ekonomika postavená na dotační džungli, dotačním byznysu a provázanosti vztahů a vazeb.

Ovšem nejen to lze kritizovat. Evropě a EU zvláště úplně nedochází, alepoň na úrovni „Bruselu“, že nelze tak zvaný „Kompas k návratu k rentabilitě“ provést při zachování cílů Green Dealu.

4) Sociální sítě

Sociální sítě pana předsedy úplně nesleduji, nicméně to jsou přesně ta vyjádření, nad kterými zůstává rozum stát. Pro mě je to složité. Když si vzpomenu na začátky Petra Fialy, byly jeho vize úplně jiné, než co teď říká nebo jak v politice jedná. Mluvil o konzervativní kontrarevoluci, o nezvyšování daní, o snižování státem placených úředníků. A realita je úplně jinde. Vlastně všechno dobré, co říkal, chytl, zmačkal a hodil do koše. Co na to máte říct?

Toto bych zvláště podepsal. Moc dobře si vzpomínám, jak Fiala kritizoval Brusel a i „naší“ slavnou předsedkyni EK Ursulu von der Leyenovou, což po výhře ve volbách v roce 2021 zahodil do koše a dnes kritizuje politiku EU a EK „měkce“, aby „neurazil“?

5) Volby do poslanecké sněmovny 2025

Prohra. Buď prohra ve smyslu, že skončí v opozici. Anebo prohra, že by se s neuvěřitelnou dávkou štěstí – pokud by třeba Babišovi nedorazili jeho fanoušci nebo propadlo strašně moc hlasů – ODS pod hlavičkou SPOLU opět dostala do vlády a dál se utápěla v tom, co teď představuje SPOLU. Nikdo by neřešil, že za to mohou souhry okolností. Prostě by to bylo potvrzení, že je teď vše dobré. Bohužel nevěřím, že by SPOLU dostalo 30 procent. Je strašně těžké, že to tak musím říct, ale nevěřím tomu.

Zde je nutné znovu připomenout Fialův výrok, že průzkumům nevěří a že rozhodující jsou volby. Podívejme se proto do právě proběhlých voleb v Německu. Kancléř Olaf Scholz z SPD stále „věřil“ v úspěch své vlády (o vítězství moc nemluvil) a nakonec to skončilo přiznáním „hořké porážky“, což z předvolebních průzkumů bylo každému už řadu měsíců jasné. Je to stále stejné, vláda ráda zavírá oči před realitou a kreslí si a fabuluje jen to nejlepší.

A závěr nechám na paní senátorce: Jak dopadnou volby? Každý v ODS vám řekne, že teď nemá smysl cokoli dělat, že se musí počkat, jak to dopadne. Před chvílí jsem vám řekla, jak si myslím, že to dopadne. Bude to tak či tak prohra. S tím, co teď koalice SPOLU razí, mám zásadní problém. Je to snůška jakýchsi manter o vyšším dobru, jakési moralismy a pak to vypadá, jak to vypadá. Je to jak v pohádce Císařovy nové šaty, kdy všichni chodí okolo a každý má strach říct, že císař je nahý. Zkrátka se vyčkává. Bohužel, dodávám.