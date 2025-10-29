Nový předseda ODS musí získat zpátky voliče ODS!
Velký rozhovor s Martinem Kupkou Chci přebrat voliče ANO, Česko objedu křížem krážem. Kupka odhaluje plány – končícím ministrem dopravy – se nese v duchu slibů o návratu silné ODS. Ministr dopravy Martin Kupka chce v lednu na kongresu převzít vedení ODS po Petru Fialovi. Říjnové sněmovní volby podle něj strany končící vládní koalice nevyhrály, protože jim voliči neodpustili inflaci. V rozhovoru pro iDNES.cz vysvětluje, jak by chtěl vést občanské demokraty, že plánuje objet republiku, a vyjadřuje se také ke kritice, že chybí peníze na dálnice.
Kupka tvrdí: Andrej Babiš proměnil svůj elektorát a posunul ho zásadně doleva, ale nepochybně zasáhl i lidi, kteří jsou smýšlením někde ve středu politického spektra a zvažovali, jak na ně dopadla inflace, ceny energií. Proto dali hlas Andreji Babišovi. Mezi nimi je spousta aktivních lidí, o které stojíme. A získat je můžeme. Určitě ne celý elektorát, ale cílem pro budoucí úspěch ODS je získat další voličské skupiny. A taky platí, že ODS musí oslovit celou obsáhlou škálu voličů, kteří volili SPOLU.
To je téma na velmi obsáhlou polemiku. Jestliže koalice SPOLU byla východiskem z nouze před volbami 2021 a díky více než milionu propadlých hlasů se jí podařilo sestavit vládu, koalice SPOLU v letošních volbách byla pro ODS katastrofa. Díky ní se ve sněmovně doslova „zachránili“ lidovci a topkaři. Ti by neprošli bez koalice SPOLU zcela jistě, lidovci tak na 90 %. Z 52 mandátů koalice SPOLU má ODS polovinu, o zbytek se podělili lidovci a topkaři s tím, že mandáty ODS odpovídají přibližně 13,5 % hlasů pro ODS. To sice odpovídá dlouhodobým prognózám pro samostatnou ODS, ale pro lidovce, kteří se dlouhodobě pohybovali na hraně 5 % a topkaře, kteří byli trvale pod 5 %, je výsledek SPOLU požehnáním.
Pravicová politika, k jejímuž návratu se tolik včetně Kupky volá, je však jenom takové klišé. Potíž je v něčem zcela jiném. Když dali voliči v roce 2021 právo Petru Fialovi sestavit vládu, bylo to jistě i tím, že mluvil nejen spisovně, ale víceméně „pravicově“. Jak se ale usadil v roli premiéra, začal mluvit už jenom spisovně a obsah se vytratil. Stal se doslova „hlásnou troubou“ politiky, které se pejorativně říká „Brusel“ a neudělal pro zájmy Česka zdaleka ne tolik, kolik mohl. Jestliže Kupka hořekuje nad cenami energií, které jsou z hlediska kupní síly obyvatelstva na špičce EU, lze jen konstatovat, že v daném případě byla tak zvanému „trhu“ – německé burze s energiemi – ponechána volná ruka a výsledek se dostavil.
Problém ODS však nejsou voliči ANO. Hlasy, které by „normálně“ připadly ODS, totiž získali Motoristé sobě. Z toho lze dedukovat jediné. Kdyby ODS vystupovala ve volbách samostatně s „pravicovým programem“ Motoristů sobě, mohla sama dosáhnout na podobný výsledek jako koalice SPOLU.
Kupka a vlastně jakýkoli nový předseda ODS by proto měl uvažovat tak, aby ODS získala zpátky na svou stranu zejména bývalé voliče ODS. Přesun bývalých voličů ODS k ANO byl zanedbatelný a ANO zejména těžilo z toho, že naprostá většina levicových voličů (nekomunistů) dala svůj hlas Andreji Babišovi i proto, že nechtěli zažít propadnutí svých hlasů jako v roce 2021. To jsou ty procentíčka navíc pro ANO ve srovnání s rokem 2021.
ODS by mohla být opět „catch all party“ , ale k tomu potřebuje kromě zajímavého programu, který bere ohled i na zájmy Česka (dokáže se postavit „Bruselu“), i výrazné osobnosti. Obávám se, že Kupka je příliš zatížen minulou loajalitou k Fialovi a většina voličů, kteří ODS opustili za „fialoviny“ by se k ODS vracet s Kupkou včele nechtěla.
A co se týče podfinancovaného rozpočtu na dopravní stavby na rok 2026, byla to jednoznačně chybná politika Fialy a jeho „experta“ Zbyňka Stanjury, kteří ořezali financování dopravních staveb až o 60 miliard, a Kupka pak „vybojoval“ 30 miliard zpátky – trikem v rozpočtu (vyššími příjmy).
Má-li se ODS zachránit před totálním úpadkem, který pozorujeme u podobně orientovaných stran i v zahraničí (Francie, Německo i Velká Británie), potřebuje mít ve svém čele osobnost, která nebude souhlasit s každým „nápadem“ Bruselu. A domnívám se, že Martin Kupka takovou osobností bohužel není. Měl by to být někdo, kdo přitáhne zpátky bývalé voliče ODS a díky tomu vrátí ODS mezi významné strany české politické scény.
Jan Bartoň
