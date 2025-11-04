Nová vláda, letité problémy
Předsedové ANO Andrej Babiš, SPD Tomio Okamura a Motoristů sobě Petr Macinka podepsali stejně jako šéfové poslaneckých klubů koaliční smlouvu. Na jejím základě má vzniknout nová Babišova vláda. Budoucí premiér ji chce mít sestavenou do konce listopadu a doufá, že končící vláda Petra Fialy pošle ve středu do Sněmovny rozpočet, aby mohl být schválen do 17. prosince.
Končící vláda má jasno, takže Petr Fiala prohlásil například toto: „Koaliční smlouva ze všeho nejvíc připomíná stanovy hnutí ANO: Všichni můžou něco říct, ale pravdu má předseda. Takhle to od hnutí ANO zažíváme osm let a koaliční smlouva je nepsána úplně stejně. Koaliční partneři si mohou říkat, co chtějí, ale jediný, kdo má pravdu, je předseda hnutí ANO,“ komentoval podpis koaliční smlouvy ve sněmovním atriu šéf poslanců ODS Marek Benda. Ve chvíli, kdy tato slova říkal u pultíku před novináři, glosoval je za ním končící premiér i předseda ODS Petr Fiala. „Že jsme to nezavedli v ODS. No ale stalo se,“ vtipkoval premiér a nutno říct, že veřejné vtipy v tomto směru u něj nebývají běžné. Pobavil tím nejen novináře, ale i své stranické kolegy. Společně s Markem Bendou, Martinem Kupkou i Janem Skopečkem varovali před tím, co nová vláda pro Čechy bude znamenat.
Jak je vidět, odcházející premiér stále nevydýchal volební porážku. Podle ČT (Události 3.11.2025) ale „změnil“ názor a od prohlášení, že návrh rozpočtu na rok 2026 končící vláda do nové sněmovny nepošle hovořil o tom, že to na vládě „proberou“. Probrat by se ale měl on a ODS zejména. Předvolební kampaň skončila volbami a sice se tvrdí, že tím začíná nová volební kampaň, ale ta nesmí principiálně obsahovat premisy té přecházející. Situace se změnila, vládní strany jdou do opozice a opozice jde do vlády a tím je dáno i to, že není radno pokračovat ve stejném „oblbování“ voličů co před volbami.
To Vít Rakušan se už chystá objíždět Česko, aby se stal příštím premiérem a Marek Výborný tvrdí, že končící vláda pošle návrh rozpočtu do nové sněmovny. A vlastně v tom je ukryt onen „detail“ končící vlády. Radikální prohlášení Fialy nakonec vždycky končila vládní dohodou, která „otupila“ Fialovy postoje. On byl ideálním reprezentantem toho, čemu se říká „slušnost“. Problém byl snad jen v tom, že se za onou slušností skrývala neochota vzepřít se „Bruselu“ a když se vzpíral, tak jen tak dlouho, dokud „nevybojoval“ něco, co mu „Brusel“ schválil. Že to nebylo nic světoborného? Ale „prosadili jsme to“ (povolenky ETS2).
Samozřejmě, nová vláda bude řešit stejné letité problémy českého státu, a to deficitní hospodaření. Dále bude i ona pod tlakem stárnoucí populace, což sebou přináší vyšší výdaje na zdravotnictví. Zřejmě budou omezeny výdaje na obranu, což bude údajně vyvolávat „pnutí“ s administrativou Donalda Trumpa. Když mu ale bude budoucí premiér podkuřovat tak, jako Viktor Orbán, určitě se „najde řešení“.
Nicméně, polarizace společnosti na Západě pokračuje a zdá se, že i „zrychluje“. Tradiční strany, které se rády považují za „demokratické“ zatímco ty nové jsou „extremistické“, to mají i ve velkých státech EU „nahnuté“. A Velká Británie, bývalý člen EU, je na tom podobně ne-li hůře. Dva „Britové“ napadli lidi ve vlaku a těžce je zranili. Není to prý terorismus, nicméně jak se ukazuje, jeden „Brit“ byl potomek přistěhovalců z Afriky a druhý měl údajně kořeny v Karibiku. Asi se jedná zase o „duševní poruchu“. S tím lze jenom souhlasit. Jenom je otázkou čí.
Jan Bartoň
Nový předseda ODS musí získat zpátky voliče ODS!
Nevěřil jsem svým očím, když potenciální „nový“ předseda ODS Martin Kupka si za svůj úkol klade „získání voličů ANO“.
Jan Bartoň
Mír na Ukrajině potřebuje hlavně Ukrajina
To, co se nyní děje kolem války na Ukrajině, je plná podpora současnému ukrajinskému vedení, což se promítlo i do nových amerických sankcí proti ruským ropným společnostem.
Jan Bartoň
Trump opět „zklamal“ Zelenského a EU?
Další jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem skončilo podle všeho pro Ukrajinu „ne tak dobře“.
Jan Bartoň
Vzniká vláda národní ostudy – ta odcházející byla príma?
Neodpustím si tentokrát komentovat komentář Alexe Švamberka, který vznikající vládu Andreje Babiše označuje za vládu národní ostudy.
Jan Bartoň
Gaza: Komentář a zprávy se „poněkud rozcházejí“
Přečetl jsem si komentář Milana Vodičky o tom, jak se Izrael spojil s Araby za zády Hamásu a jak EU „vyměkla“ a pochvalné komentáře čtenářů. Hned „vedle“ se ale píše něco jiného.
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Nacionalisté v Polsku zvou na oslavy nezávislosti předělávkou nacistického plakátu
Nacionalisté v polské Vratislavi použili k pozvání na svůj pochod na svátek polské nezávislosti 11....
Merz chce Syřany pryč. Pozval Šaru do Německa, aby s ním probral deportace
Německý kancléř Friedrich Merz pozval prozatímního syrského prezidenta Ahmada Šaru do Německa. Chce...
Starbucks prodává většinu byznysu v Číně. Plánuje v zemi dvacet tisíc kaváren
Americký kavárenský řetězec Starbucks prodá kontrolní podíl ve svém podnikání v Číně investiční...
V pražském Kamýku vzplál z neznámých příčin byt. Hasiči evakuovali deset lidí
Úterní ranní požár v ulici Cuřínova v pražském Kamýku zaměstnal tři jednotky hasičů. V prvním patře...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 2853
- Celková karma 26,49
- Průměrná čtenost 1986x