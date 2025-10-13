Nesmazaný svět Filipa Turka
Možný budoucí ministr zahraničí Filip Turek na Facebooku opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na Hitlera a Mussoliniho. Deník N má k dispozici archiv jeho později smazaných příspěvků a komentářů. Turek publikaci svých výroků označil za „nestoudnou snahu mne zdiskreditovat“. .. Celkově z jeho veřejného vyjadřování na sociálních sítích vyplývá adorace totalitních režimů – hitlerovského Německa či fašistické Itálie – a pohrdání různými skupinami občanů.
Nemíním se dále zabývat touto mediální linkou a nazývat Turka fašistou či rasistou. Sám Turek v ČT v pořadu Události 11.10.2025 jakoukoliv odpovědnost za své postoje na sociální sítích odmítl s tím, že se jedná o „kopie kopií“ a bude se údajně proti těmto pomluvám bránit právní cestou.
V souvislosti s Turkem mne ovšem napadá i další „konfrontace“ nehezké minulosti a zářivé přítomnosti. Budoucí premiér Andrej Babiš byl členem KSČ a údajně byl i agentem StB. Nějaké soudy dokonce vyhrál s tím, že agentem nebyl, ale „pochybnosti v médiích přetrvávají“.
To náš pan prezident byl také přesvědčeným komunistou a teprve služba pro demokratický režim v armádě po roce 1989 mu „otevřela“ oči a jeho působení v centrále NATO ho zcela „očistilo“.
To jsou velmi známé „historky“. V případě Turka mně však osobně vadí mnohem více jeho současné statusy na sociálních sítích, které až tak moc s politikou nesouvisí, i když vlastně také.
V dubnu letošního roku jsem se tématu Turkovy rychlé jízdy na dálnici věnoval i na svém blogu. Hasiči v Brně v pondělí našli v hořícím voze mrtvého muže. Podle prvotních informací jel vůz po účelové komunikaci vysokou rychlostí a vjel do křoví. Policie zjišťuje okolnosti události. Řekli to mluvčí hasičů Jan Dvořák a policie Bohumil Malášek. K tragické nehodě v Brně se vyjádřil i europoslanec Filip Turek. O nehodě spekuluje europoslanec za Motoristy sobě Filip Turek, který na sociálních sítích uvedl, že za tragickou nehodu mohou podle něj česká média. „Nedivil bych se, kdyby česká média měla krev na rukou,“ napsal Turek na sociální síti X.
Mezitím se od té doby vyjasnilo, že Turek nejel v Německu, ale v Česku, a policie případ Turkovy rychlé (zběsilé!) jízdy odložila. To, že Turek zveřejnil obrázek svého tachometru za jízdy asi dvou set kilometrovou rychlostí, jako „důkaz“ viny nestačí? !
Nedodržování platných dopravních předpisů je v Česku časté a policie si s tímto jednáním vlastně vůbec neví rady. Běžně se jezdí o 10 až 15 km/h rychleji, než předpisy povolují a padesátka a sedmdesátka se dodržují jen tam, kde je úsekové měření. Chlubit se ale tím, že na předpisy kašlu, je v případě Turka „v módě“. Prý se omluvil, omluvu jsem neviděl, ale asi někde něco napsal.
Takže místo závěru – mladičký Turek asi sdílel všechny „zajímavé“ zprávy. Pokud by za motoristy měl být někdo ministrem zahraničí, měl by to být skutečně Jan Zahradil, který před nedávném opustil ODS ostatně jako Boris Šťastný. Alespoň tak za „bývalou pravicovou ODS“ budou ve vládě dva. Ale Turek i Motoristé zatím „bojují“ a tak se uvidí.
Jan Bartoň
