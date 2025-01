Německo – trvalé kontroly na hranicích aneb konec Schengenu

Poslední otřesný zločin afghánského imigranta v Německu bude podle slov kandidáta CDU/CSU na kancléře vést k zavedení stálých kontrol na hranicích Německa.

Opoziční kandidát na německého kancléře Friedrich Merz by v první den v čele vlády nařídil trvalé kontroly na hranicích se všemi německými sousedy. Znamenalo by to podle něj faktický zákaz vstupu do země všem bez potřebných dokumentů. Řekl to v reakci na středeční útok v Aschaffenburgu, kde 28letý Afghánec zabil dva lidi včetně dvouletého dítěte…Podle Merze německá imigrační a azylová politika ztroskotala. V první den případného nástupu do funkce kancléře by proto ministerstvu vnitra nařídil „trvale kontrolovat německé státní hranice se všemi našimi sousedy“. Německo od poloviny loňského září zavedlo kontroly na celé své pozemní hranici, v současnosti jsou u Evropské komise nahlášené do poloviny března. Hranice s Českem, Polskem a Švýcarskem kontroluje Berlín už od října 2023, pomezí s Rakouskem dokonce už od roku 2015…Ministryně vnitra Nancy Faeserová uvedla, že změny v ochraně německých hranic, které Merz navrhl, nejsou v souladu s evropským právem.

Tolik výňatek z vystoupení kandidáta CDU/CSU na německého kancléře. Dodal ještě, že se německá politika deset let ubírala špatným směrem a že je to nutné zastavit. Těch deset let jde i z poloviny na vrub Angely Merkelové, kancléřky za CDU/CSU.

Kde jsou ty časy, kdy jeho předchůdkyně Merkelová rozhodla o přijetí více než milionu běženců z Blízkého a Středního východu v roce 2015. Tehdy tomuto vývoji předcházelo tak zvané „arabské jaro“ a zejména etablování tak zvaného Islámského státu na území Iráku a Sýrie. Následovala vlna uprchlíků, která nakonec skončila většinově v Německu, popřípadě Francii a Velké Británii. Na počet obyvatel však přijalo nejvíce uprchlíků v této době Švédsko. Zprávy z médií pak ukazují jednoznačně, že vlna těžkých zločinů s následkem smrti působením imigrantů v Německu, Francii, Velké Británii i Švédsku výrazně postoupila. Není to tedy jen problém Německa, ale všech nejbohatších států EU se sociálním systémem, který ilegální migranty doslova přitahuje.

Kandidát CDU/CSU na kancléře Merz se navíc musí vypořádat s výraznou podporou německých voličů pro AfD. Tato strana je v Německu stále oficiálně i ze strany Merze považována za nástupkyni fašistů. Lídr konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz se ostře pustil do nacionalistické Alternativy pro Německo (AfD). Vyloučil spolupráci s tím, že Německu už stačil jeden rok 1933, kdy se k moci dostaly krajně pravicové síly. I v jeho straně se však ozývají hlasy, které hrozbu nacismem vnímají jako neefektivní. AfD v posledních týdnech mírně posílila v průzkumech, CDU/CSU naopak poklesla.

Problém Merze a ostatních „tradičních stran“ je jeden, za to zásadní. AfD svou popularitu dlouhodobě založila a zakládá na boji proti ilegální migraci. A řada politologů poukazuje na to, že u voličů dnešní pokus německých konzervativců přehodit výhybku z politiky „Zvládneme to“ na „Vyhostíme je“ nemusí uspět. Radikalizuje se také předvolební rétorika AfD. Zrušit euro, nahradit Evropskou unii novým svazkem států či výrazně zpřísnit migrační politiku – to požaduje Alternativa pro Německo (AfD) v programu, který schválila o víkendu na předvolebním sjezdu. Oproti původnímu návrhu se do programu dostal také výraz remigrace, který se používá v souvislosti s požadavkem na masové deportace lidí s přistěhovaleckým původem. Je v něm také zmínka o tom, že rodinu tvoří muž, žena a děti. Podle komentářů německých médií se AfD na víkendovém sjezdu opět radikalizovala.

Podle vzoru „originál je lepší než plagiát“ se tak již připouští, že radikalizace CDU/CSU proti ilegálním imigrantům po vraždách na několika místech Německa – naposledy v Aschaffenburgu- nemusí na rétoriku AfD u voličů stačit.

Pokud by Německo přistoupilo k důkladné kontrole na všech hraničních přechodech na delší dobu, měsíců či let, samozřejmě by to odporovalo evropskému právu. Protože je ale obecně ochrana hranic Schengenu nedostatečná a Frontex více méně bezzubý, může se tento stav stát trvalým. Je to jen další eroze volného pohybu osob v rámci EU, protože nezvládnutá ilegální imigrace do EU si vyžaduje obětování tohoto pravidla a politické strany se této rétorice přizpůsobují aby neztratily další voliče. Zdá se, že EU bude mít problém nejen s novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale zejména a hlavně sama se sebou.

Dodatek: Sledoval jsem asi patnáct minut „diskusi“ o Trumpovi na ČT1 v pořadu „Máte slovo“. To je natolik rozdělující politické téma, že zapadá do dnešní nesnášenlivé atmosféry. Nic dalšího takové diskuse nepřinesou. Budeme tak sledovat souboj těch , kdo Trumpa upřímně nenávidí a těch, co se v něm zhlížejí s nadějí. A EU bude trvat na záchraně klimatu i za cenu svého totálního rozkladu.