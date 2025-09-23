Německo se chystá na válku s Ruskem?
Německé ozbrojené síly se připravují na ošetření až tisíce raněných vojáků denně v případě konfliktu mezi Ruskem a NATO. Uvedl to vrchní lékař německé armády Ralf Hoffmann, podle něhož válka na Ukrajině dramaticky změnila povahu zranění. Zásadní roli sehrává také rozsáhlé zapojení dronů do konfliktu.
Co k této alarmující zprávě dodat? Jen to, že je to jenom další střípek strašení válkou NATO s Ruskem. A, pokud by k této válce došlo, rozhodně by se nejednalo o tisíce raněných vojáků denně, ale o řádově mnohem větší ztráty mezi civilisty, pokud by došlo na jaderné zbraně. Je příznačné, že se tváříme, jako by Rusko jaderné zbraně nemělo a nikdy by je nepoužilo. Pokud by hrozila Rusku porážka v „klasické“ válce, jak by asi Rusko reagovalo? Kapitulací?
K tomu však je také třeba dodat ono pověstné za b). Berlín – Německý ministr zahraničí Johann Wadephul dnes vyzval, aby začala jednání o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Učinil tak před odletem na Valné shromáždění OSN a den poté, co Palestinu jako stát uznaly Austrálie, Británie, Kanada a Portugalskou. Wadephul zároveň zdůraznil, že podle Německa by mělo uznání Palestiny nastat až na konci jednacího procesu.
V konfliktu na Blízkém východě dnes umírají lidé každý den a nejedná se tedy o žádnou válku, na kterou je třeba se „chystat“. Ta probíhá a její ukončení je také jako v případě války na Ukrajině daleko. Německo však projevilo větší „pružnost“ a uznání státu Palestina by mělo být „finálním krokem“.
Izrael (vláda, a i většina politiků opozice) jakékoliv uznání státu Palestina odmítá. Vláda pak vede proti Hamásu válku, která jednak vedla k totálnímu zničení pásma Gazy a která paradoxně způsobila na Západě vzestup podpory samostatné Palestině. Sportovní podniky (nedávno cyklistický závod Vuelta) jsou propalestinskými demonstranty přerušovány. V Německu se zase objevil plakát „Židům vstup zakázán“ a propalestinské demonstrace se konají ve Francii i Velké Británii.
Současná izraelská politika tak skutečně není příliš realistická. Snaha o „zničení“ Hamásu je svým způsobem boj s větrnými mlýny. I kdyby se podařilo všechny příslušníky Hamásu zabít, za několik let vyrostou noví mladí muži s tím samým názorem o zničení státu Izrael. Pákistán pak dokonce nabídl arabským státům „ochranu“ svým jaderným deštníkem. Pokud to bude nutné, Pákistán v rámci nové dohody o vzájemné obraně zpřístupní svůj jaderný program Saúdské Arábii. Ve čtvrtek večer to řekl pákistánský ministr obrany Chavádža Muhammad Ásif, píše agentura AP s tím, že je to poprvé, kdy Islámábád potvrdil, že arabskou zemi přibírá pod svůj jaderný deštník. Toto je jasná zpráva Izraeli, že muslimské státy spojuje jejich náboženství.
Situace ve světě je skutečně vážná a vyžaduje zásadní pokus o restart podobný tomu, co proběhl mezi Západem a sovětským blokem po „Kubánské krizi“ a válce ve Vietnamu. Západ tehdy neměl na své straně takovou vojenskou sílu, která by tehdejší Sovětský svaz sprovodila ze světa a nemá takovou sílu ani dnes proti Rusku a jeho spojencům Číně a Indii. Tvářit se, že lze Rusko zválcovat a strašit válkou s ním je podobný nesmysl jako podobná cvičení v dobách socialismu, která mám docela v živé paměti.
Dvě velké války současnosti, na Ukrajině a na Blízkém východě, jsou neuralgickými body současného světa a je potřeba obě tyto války ukončit. Nebude to snadné a bez podstatných ústupků v politických cílech je to téměř vyloučené. USA opustily Vietnam (prohrály) a poté začala éra „uvolňování napětí“ v Evropě. Že bude i na straně Západu nutné učinit bolestné ústupky v současné situaci je také zřejmé. Donald Trump si je toho vědom a jeho politika je více realistická než za jeho předchůdce.
Jan Bartoň
Klima: Vědecký „objev“ 21. století
Podle statistik trpí většina mladých lidí nějakou psychickou poruchou díky aktuální světové situaci. A mezi vlivy se řadí i klimatická „krize“.
Jan Bartoň
Jaderné zbraně by Ukrajině nepomohly - s dodatkem Trump je Hitler naší doby
V diskusích pod zprávami i komentáři k válce na Ukrajině se občas objeví teze o tom, že kdyby Ukrajina měla jaderné zbraně, Rusko by na ní nezaútočilo.
Jan Bartoň
Wolfgangsee – Alpy nejen na prodloužený víkend
Strávili jsme prodloužený víkend se ženou u jezera Wolfgangsee. Počasí bylo proměnlivé, zato naše zážitky skvělé.
Jan Bartoň
Dobře vypočítaná ruská provokace
V případě proniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru se zřejmě jednalo o velmi dobře zkalkulovanou provokaci.
Jan Bartoň
Víc bytů než dětí? Jste spekulant!
Máte-li víc bytů než dětí, jste spekulant. Daň z nemovitosti by se měla přejmenovat, říká Hřib. Toto je krásný příklad pirátského a zeleného bolševismu.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny
Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 26 uskupení, o čtyři více než při minulých volbách...
Paracetamol způsobuje autismus, varoval Trump těhotné. Vyzdvihl Kubu a amiše
Donald Trump v pondělí důrazně nedoporučil těhotným ženám užívat paracetamol a tento lék proti...
Ruský kalkul a oškubaný Kim, tvrdí experti. Podpora Ruska se KLDR nevyplácí
Spolupráce mezi KLDR a Ruskem se zintenzivňuje. Dle dohody asijská země pod přísným diktátorským...
Letiště v Kodani a Oslu zablokovaly kroužící drony, incidenty spolu nesouvisely
Letiště v Kodani a Oslu musela v noci na úterý dočasně přerušit provoz kvůli zprávám, že se v...
Pronájem bytu 3+1 se dvěma balkony ve Zbraslavicích
Zbraslavice, okres Kutná Hora
9 500 Kč/měsíc
- Počet článků 2842
- Celková karma 26,98
- Průměrná čtenost 1988x