Německo se chystá na válku s Ruskem?

Pod bombastickým titulkem „Až tisíc raněných denně a evakuační vlaky. Německo se chystá na válku s Ruskem“ se komentují zprávy o válce NATO s Ruskem.

Německé ozbrojené síly se připravují na ošetření až tisíce raněných vojáků denně v případě konfliktu mezi Ruskem a NATO. Uvedl to vrchní lékař německé armády Ralf Hoffmann, podle něhož válka na Ukrajině dramaticky změnila povahu zranění. Zásadní roli sehrává také rozsáhlé zapojení dronů do konfliktu.

Co k této alarmující zprávě dodat? Jen to, že je to jenom další střípek strašení válkou NATO s Ruskem. A, pokud by k této válce došlo, rozhodně by se nejednalo o tisíce raněných vojáků denně, ale o řádově mnohem větší ztráty mezi civilisty, pokud by došlo na jaderné zbraně. Je příznačné, že se tváříme, jako by Rusko jaderné zbraně nemělo a nikdy by je nepoužilo. Pokud by hrozila Rusku porážka v „klasické“ válce, jak by asi Rusko reagovalo? Kapitulací?

K tomu však je také třeba dodat ono pověstné za b). Berlín – Německý ministr zahraničí Johann Wadephul dnes vyzval, aby začala jednání o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Učinil tak před odletem na Valné shromáždění OSN a den poté, co Palestinu jako stát uznaly Austrálie, Británie, Kanada a Portugalskou. Wadephul zároveň zdůraznil, že podle Německa by mělo uznání Palestiny nastat až na konci jednacího procesu.

V konfliktu na Blízkém východě dnes umírají lidé každý den a nejedná se tedy o žádnou válku, na kterou je třeba se „chystat“. Ta probíhá a její ukončení je také jako v případě války na Ukrajině daleko. Německo však projevilo větší „pružnost“ a uznání státu Palestina by mělo být „finálním krokem“.

Izrael (vláda, a i většina politiků opozice) jakékoliv uznání státu Palestina odmítá. Vláda pak vede proti Hamásu válku, která jednak vedla k totálnímu zničení pásma Gazy a která paradoxně způsobila na Západě vzestup podpory samostatné Palestině. Sportovní podniky (nedávno cyklistický závod Vuelta) jsou propalestinskými demonstranty přerušovány. V Německu se zase objevil plakát „Židům vstup zakázán“ a propalestinské demonstrace se konají ve Francii i Velké Británii.

Současná izraelská politika tak skutečně není příliš realistická. Snaha o „zničení“ Hamásu je svým způsobem boj s větrnými mlýny. I kdyby se podařilo všechny příslušníky Hamásu zabít, za několik let vyrostou noví mladí muži s tím samým názorem o zničení státu Izrael. Pákistán pak dokonce nabídl arabským státům „ochranu“ svým jaderným deštníkem. Pokud to bude nutné, Pákistán v rámci nové dohody o vzájemné obraně zpřístupní svůj jaderný program Saúdské Arábii. Ve čtvrtek večer to řekl pákistánský ministr obrany Chavádža Muhammad Ásif, píše agentura AP s tím, že je to poprvé, kdy Islámábád potvrdil, že arabskou zemi přibírá pod svůj jaderný deštník. Toto je jasná zpráva Izraeli, že muslimské státy spojuje jejich náboženství.

Situace ve světě je skutečně vážná a vyžaduje zásadní pokus o restart podobný tomu, co proběhl mezi Západem a sovětským blokem po „Kubánské krizi“ a válce ve Vietnamu. Západ tehdy neměl na své straně takovou vojenskou sílu, která by tehdejší Sovětský svaz sprovodila ze světa a nemá takovou sílu ani dnes proti Rusku a jeho spojencům Číně a Indii. Tvářit se, že lze Rusko zválcovat a strašit válkou s ním je podobný nesmysl jako podobná cvičení v dobách socialismu, která mám docela v živé paměti.

Dvě velké války současnosti, na Ukrajině a na Blízkém východě, jsou neuralgickými body současného světa a je potřeba obě tyto války ukončit. Nebude to snadné a bez podstatných ústupků v politických cílech je to téměř vyloučené. USA opustily Vietnam (prohrály) a poté začala éra „uvolňování napětí“ v Evropě. Že bude i na straně Západu nutné učinit bolestné ústupky v současné situaci je také zřejmé. Donald Trump si je toho vědom a jeho politika je více realistická než za jeho předchůdce.

Autor: Jan Bartoň | úterý 23.9.2025 8:00 | karma článku: 8,33 | přečteno: 97x

Další články autora

Jan Bartoň

Klima: Vědecký „objev“ 21. století

Podle statistik trpí většina mladých lidí nějakou psychickou poruchou díky aktuální světové situaci. A mezi vlivy se řadí i klimatická „krize“.

22.9.2025 v 9:15 | Karma: 0 | Přečteno: 21x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Jaderné zbraně by Ukrajině nepomohly - s dodatkem Trump je Hitler naší doby

V diskusích pod zprávami i komentáři k válce na Ukrajině se občas objeví teze o tom, že kdyby Ukrajina měla jaderné zbraně, Rusko by na ní nezaútočilo.

17.9.2025 v 8:00 | Karma: 27,37 | Přečteno: 1300x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Wolfgangsee – Alpy nejen na prodloužený víkend

Strávili jsme prodloužený víkend se ženou u jezera Wolfgangsee. Počasí bylo proměnlivé, zato naše zážitky skvělé.

16.9.2025 v 8:00 | Karma: 14,11 | Přečteno: 225x | Diskuse | Cestování

Jan Bartoň

Dobře vypočítaná ruská provokace

V případě proniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru se zřejmě jednalo o velmi dobře zkalkulovanou provokaci.

11.9.2025 v 8:30 | Karma: 31,87 | Přečteno: 2380x | Diskuse | Politika

Jan Bartoň

Víc bytů než dětí? Jste spekulant!

Máte-li víc bytů než dětí, jste spekulant. Daň z nemovitosti by se měla přejmenovat, říká Hřib. Toto je krásný příklad pirátského a zeleného bolševismu.

8.9.2025 v 9:00 | Karma: 22,33 | Přečteno: 786x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

18. září 2025  12:31

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

18. září 2025  10:21

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

15. září 2025

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

23. září 2025  8:57

Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 26 uskupení, o čtyři více než při minulých volbách...

Paracetamol způsobuje autismus, varoval Trump těhotné. Vyzdvihl Kubu a amiše

23. září 2025  8:56

Donald Trump v pondělí důrazně nedoporučil těhotným ženám užívat paracetamol a tento lék proti...

Ruský kalkul a oškubaný Kim, tvrdí experti. Podpora Ruska se KLDR nevyplácí

23. září 2025  8:01

Spolupráce mezi KLDR a Ruskem se zintenzivňuje. Dle dohody asijská země pod přísným diktátorským...

Letiště v Kodani a Oslu zablokovaly kroužící drony, incidenty spolu nesouvisely

22. září 2025  21:35,  aktualizováno  23.9 7:52

Letiště v Kodani a Oslu musela v noci na úterý dočasně přerušit provoz kvůli zprávám, že se v...

Jan Bartoň VIP

  • Počet článků 2842
  • Celková karma 26,98
  • Průměrná čtenost 1988x
Jsem dříve narozený, přesto se zájmem o vše, co se kolem nás děje.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.