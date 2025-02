Německo před volbami

Pobyl jsem několik dní v Německu na konferenci o membránových technologiích. Probíhá tu kampaň před volbami do Bundestagu .

Předčasné volby do německého parlamentu se blíží. Stávající koalice vedená SPD Olafa Scholze se rozpadla a opoziční CDU/CSU doufá, že po volbách převezme vládu. Potíž je vlastně jenom v tom, že tato koalice křesťanských stran nebude mít takovou podporu, aby mohla vládnout sama a bude potřebovat koaličního partnera. A zatímco v minulých volbách dostala německá Alternativa pro Německo AfD asi 10 % hlasů, průzkumy jí letos přisuzují více než dvojnásobek. SPD se navíc tváří tak, že poté, co ještě ve stávajícím Spolkovém sněmu hlasovala CDU/CSU proti ilegální imigraci s AfD, nebude ochotná s křesťanskými stranami utvořit koalici.

Podle předvolebních průzkumů vypadá dnes situace podle následující tabulky převzaté z Bundestagswahl: Aktuelle Wahlumfragen im Wahltrend | Sonntagsfrage

Volební preference před volbami do Bundestagu

Strana volební preference % změna proti volbám 2021 % CDU/CSU 29,4 + 5,3 AfD 20,8 +10,5 SPD 16,0 -9,7 Zelení 13,3 -1,5 Levice 4,9 0 BSW 4,9 nová strana FDP 4,1 -7,4 ostatní strany 6,6

Z tabulky plynou dvě podstatné věci. Strany stávající vládní koalice SPD, Zelení a FDP (Svobodní) ztratily dohromady 18,6 % hlasů voličů. Opoziční strany CDU/CSU, AfD a nová strana BSW Sáry Wagenknechtové mohou získat o 20,7 % hlasů více. Pokles preferencí pro strany bývalé koalice tak kompenzuje v rámci statistické chyby vzestup podpory pro opoziční strany. Nejhůře to vypadá se Svobodnými, kteří oslabí významně. Pokud by však CDU/CSU chtěla skutečně splnit své sliby a postavit se rázně proti ilegální migraci, těžko by v tomto úsilí hledala podporu u SPD a Zelených. V Německu se ovšem stále ještě hraje hra o nespolupráci s AfD.

Procházel jsem se například ulicemi Halle a volby byly patrné. Plno propagačních plakátů s tím, že dominovaly zejména plakáty levicových stran. Plakátů CDU/CSU málo, AfD žádné. Zato jistá strana tvrdila, že ten, kdo volí AfD volí fašisty a propagovala socialismus heslem Make Socialisms Great Again! Takto to ještě v Německu funguje. A o politice se Němci, co byli na konferenci, moc bavit nechtějí. Jeden přednášející na úvod konference připomněl Donalda Trumpa tím, že ho porovnal s Billem Clintonem (kvůli mileneckému poměru se stážistkou a Trumpově odsouzení za sex s pornoherečkou).

Přidávám ještě obrázek z náměstí v Halle.

Náměstí Halle 6.2.2025

O složení nového Bundestagu rozhodnou Němci koncem února. Zatím se mi nezdá, že by samotná CDU/CSU byla schopna prosadit svou imigrační politiku bez podpory AfD. A je paradoxem, že zahájené deportace z USA pod Donaldem Trumpem nejsou nic jiného než plány AfD. Vždyť ti největší trumpobijci z levicového tábora označovali Trumpa za fašistu. Pak je samozřejmě i AfD fašistická. V německém prostředí je však toto téma ještě mnohem „citlivější“ a být na stejné lodi s Trumpem vyvolává u německé levice bubáka německého nacismu.

Německo současnosti prostě není to, co před třiceti či ještě dvaceti lety.